Demarien ja vasemmistoliiton korruptiotapauksia

Demarikaupunginjohtajia ja -poliitikkoja on jäänyt kiinni korruptiosta. Tradekan miljoonat kaapattiin kuluttajilta vasemmistopuolueille, sitten veronmaksajien (HUS), jatkuvasti ARA- ja Veikkaus-rahaa. Palkansaajasäätiö tuki Tarja Halosen vaalikampanjaa sääntöjensä vastaisesti 5000 eurolla (2006). Sdp:n hallitsema Urheiluopistosäätiö tuki Sdp:tä 10 000 eurolla ja Jani Sievistä (sd) 1400 eurolla sääntöjensä vastaisesti. Riihi-säätiö on vuosien ajan tukenut useita Sdp:n ehdokkaita sääntöjensä vastaisesti (sääntöjen mukaan säätiön tarkoitus on mm. edistää biodynaamista viljelyä). Keskusta-taustainen Nuorisosäätiö on samaan tapaan toiminut säätiölakia vastaan kuin Sdp:n ja Vasemmistoliiton lähipiirin vallassa olevat säätiöt; rahoitusta nämä ovat saaneet mm. RAY:ltä.

Työeläkeyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Markku Hyvärinen, entinen Sdp:n puoluesihteeri, jakoi työeläkevakuutusyhtiön rahaa Sdp:lle, Keskustalle ja Kokoomukselle vuoteen 2008 asti. Sen jälkeen tuki on tapahtunut seminaarilippuostoin.

Jäsenetkään eivät hyväksy vasemmiston ay-tukea

35 % ammattiliittoihin kuuluvista ja 35 % koko kansasta hyväksyy vasemmistopuolueiden ammattiliitoilta saaman vaalirahoituksen, suurin osa kummistakin suhtautuu tukeen kielteisesti.

Myöhemminkin työntekijöiden ay-jäsenmaksuista Sdp:lle ja Vasemmistoliitolle siirretyt rahat herättivät pahennusta. Esimerkiksi vuonna 2007 pelkästään Sdp:lle annettiin noin 400 000 euroa, josta 113 000 tuli JHL:ltä. Kyselyssä 77 % ja 68 % kansasta hyväksyi kansalaisten ja yritysten tuen puolueille mutta vain 44 % ja 25 % ay-liikkeen ja valtionyritysten tuen puolueille.

Urheiluopistosäätiö

8.11.2010 Krp päätti aloittaa esitutkinnan demarien johtamasta Urheiluopistosäätiöstä, rikosnimikkeenä luottamusaseman väärinkäyttö. Rikosoikeuden professori Matti Tolvasen mielestä rikkomus vaikuttaa ”aika selkeältä” ja jo epäilyä ”vakavana paikkana” Sdp:lle ja koko suomalaiselle politiikalle. Säätiö on tukenut Tarja Halosta 10 000 eurolla (2006) ja Jani Sievisen EU-vaalikampanjaa 5 000 eurolla (2009). Kaikkiaan PRH:n arvion mukaan säätiö on käyttänyt 34 000 euroa mm. taulukauppoihin sääntöjensä vastaisesti.

Säätiön valtuuskunnassa olivat mm. Paavo Lipponen (pj.), kaupunginvaltuutettu Arto Bryggare, kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoma ja pääjohtaja Erkki Liikanen. Hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola oli Sdp:n entinen kansanedustaja.

Oikeus lakkautti Riihi-säätiön välittömästi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Sdp:tä lähellä olevan, sosiaalista asuntotoimintaa valtion tuella rahoittaneen Riihi-säätiön toiminnan välittömästi lakkautettavaksi heinäkuussa 2010 ja säätiön johtaja sai KKO:ssa vankeutta 2 v. 10 kk, vahingonkorvausvaatimukset ovat noin 3,5 miljoonaa euroa. Säätiö oli toiminut sääntöjensä ja säätiölain vastaisesti ainakin vuodesta 1995.

Syyttäjä epäilee säätiön tukeneen ”avokätisesti Sdp:n paikallispoliitikkoja” sekä mm. Tarja Halosen presidentinvaalikampanjaa vuonna 2000 vuokra-asujien kustannuksella. Sdp:tä lähellä oleva, parikymppisenä puolueen piirisihteerinä toiminut Riihi-säätiön puheenjohtaja Toivo J. Kanninen oli tukenut myös Martti Ahtisaaren (sd) kampanjaa säätiön rahoilla.

Perusteena olivat 12 törkeää avustuspetosta ja 17 törkeää kavallusta. Riihi-säätiö harjoitti ”yleishyödyllistä rakennustoimintaa”. Valtio tuki kiinteistöyhtiöiden asuntolainoja, ja Kanninen lainasi näitä korotta itselleen ja Riihi-säätiölle korotta. Samaan aikaan Kanninen lähipiireineen lainasi samoille yhtiöille rahaa korolla. Hän sai 400 000 euron laittoman hyödyn. Oikeusprosessi käynnistyi ARA:n rikosilmoituksesta vuonna 2001.

SDP kiertää veroja konsernilainoilla

SDP:n lähiyhteisöksi rekisteröity Turun työväensäätiö tuki puoluetta 95 000 eurolla vuonna 2020, samaa luokkaa muulloinkin. Se omistaa valtiontuilla rakennettuja vuokrakoteja. Sen omistama harjoitushalliyhtiö välttää verot tappiollisella tilinpäätöksellä, joka johtuu vain Turun työväensäätiöltä otetun lainan korkeista koroista. Säätiö puolestaan maksoi 1,5 miljoonan euron voitoistaan vain 902 euron verot vuonna 2019. Turun kaupunki maksaa terveysasemastaan vuokraa säätiölle, joka Iltalehden mukaan kierrättää näin kaupungin rahoja SDP:n vaalikampanjoiden rahoitukseen.

Myös moni muu demaritoimijoiden yhdistys on saanut ay-rahoja tai esimerkiksi nuorten virkistäytymiseen tai työttömien palveluihin tarkoitettuja julkisia varoja ja rahoittanut SDP:n vaalikampanjoita.

Antti Lindtmanin oppi-isän korruptio

Pääministeriyden 2019 yhdellä äänellä hävinnyt Eero Heinäluoman suojatti Antti Lindtman (sd) oli ennen Vantaan ex-kaupunginjohtaja Jukka Peltomäen (sd) suojatti. Peltomäki jäi kiinni korruptiosta, jossa VVO järjesti Forma-Futuran kautta Peltomäen pojalle asunnon. Peltomäen ystävä, VVO:n ”Johtaja Tapio Päivinen (sd) on ohjannut tiiviisti VVO:n täydennysrakennushankkeita ja istunut samaan aikaan tärkeissä poliittisissa lautakunnissa”.

Lisää ARA-rikoksia

Kolmen demaripoliitikon epäillään tehneen törkeän avustuspetoksen Jyväskylässä 2014–2017. Syyttäjä vaati heille vankeutta vuonna 2021. Mukana myös törkeä kirjanpitorikos, väärennyksiä, törkeä veropetos ja törkeä velallisen epärehellisyys. ARA-asuntoja ja näiden demarien johtamaa yleishyödyllistä Jyväskylän Hoivapalvelut ry:tä käytetty rikoksiin.[17]

Tradekan kaappaus kuluttajilta vasemmistopuolueille

Palkitun toimittaja Jarno Liskin mukaan vasemmistopuolueet kaappasivat vauraan osuuskunta Tradekan ja sen miljoonat kuluttajilta itselleen vuonna 2014. Tuilla julkaistiin taas mm. Marxin pääoma. Vuonna 2021 HUS:n laitehankinnat kierrätettiin Tradekan kautta siirtäen näin vasemmistopuolueille miljoona euroa joka vuosi veronmaksajilta.

Lisätietoja ja artikkelin faktat lähdeviitteineen

(Kuva: Kiwiev, 2014)