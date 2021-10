Vasemmisto uhkailee lapsia, maalittaa ja huorittelee

Miia Autero ilmoitti vastustavansa ääriajattelua, kuten ”yltiö”sateenkaarismia ja kansallissosialismia. ”Siksi minulle on myös kerrottu, että kanssani eri mieltä olevat tietävät missä asun ja missä lapseni käyvät koulua.” Maalittajien mukaan ”olen rasisti, fasisti, natsi, sortaja, homofoobikko, ihmisvihaaja, elmukelmuun kääritty feikkibarbi, todellisuudesta vieraantunut työttömien vihaaja jne. Tämä on luonnollisesti kerrottu moneen kertaan jo työnantajalleni ja Espoon kaupungin opetusvirastolle ja monille muille tahoille, koska maailma ei todellakaan kaipaa kaltaisiani ihmisiä, eikä sellaisten lapsia.” Auteron mukaan ”vihamielinen punavihreä suvaitsevaisto” on yhtä paha maalittava, nettikiusaava, trollaava ja vihapuhuva äärioikeisto, ja ”Amerikasta kopioitu cancel-kulttuuri uhkaa myös meitä ja demokratiaamme.” Tämän vuoksi Autero luopui ehdokkuudestaan (kok) kunnallisvaaleissa 2021. ””Vitun horo. Tiedän missä olet töissä. Olen kertonut jo pomoillesi mikä kusipäänatsi olet.”

Veronika Honkasalo syytti Tere Sammallahtea “väkivaltaiseksi trolliksi”, ei löytänyt yhtään esimerkkiä, keksi tapahtumia, laatumedia kummastelee Honkasalon perättömiä syytteitä

Johan Bäckman ja Ilja Janitskin maalittivat Jessikka Aroa

Käräjäoikeuden mukaan putinistit Johan Bäckman ja Ilja Janitskin ovat maalittaneet Nato-myönteistä toimittaja Jessikka Aroa. Janitskin tuomittiin ehdottomaan vankeuteen törkeästä kunnianloukkauksesta, Bäckman ehdolliseen vankeuteen törkeästä kunnianloukkauksesta, yllytyksestä sellaiseen ja vainoamisesta.

Jussi Halla-aho maalitti poliisijohtajaa?

Helsingin poliisin johtokeskuksen johtaja Jussi Huhtela jakoi kansanedustaja Antero Vartian (vih) twiitin ”Ylikomisario”-tilillään ja puolusti Vartian maahanmuuttoa puoltavaa kantaa. Jussi Halla-aho ihmetteli, voiko poliisi virkatehtävissään esittää poliittisia kannanottoja, ja pelkäsi poliisin politisoitumisen heikentävän kansalaisten luottamusta poliisiin. Twitterissä jotkut väittivät tämän olevan poliisin maalittamista. Helsingin poliisipäällikkö totesi, että jatkossa virkatileiltä ei juuri poliittisisia artikkeleita jaeta, ja toimintaa ehkä keskitetään yksityisille some-tileille.

Mitkä ovat parhaita esimerkkejä vasemmiston harjoittamasta maalittamisesta?

