Elokapina: kyse ei ole ilmastosta vaan kapitalismista ja hallitusten kaatamisesta

Elokapinan (XR) perustajat vaativat kapitalismin ja demokratian kukistamista ja poliitikkojen ja yritysjohtajien ampumista. ”XR:ssä ei ole kyse ilmastosta. Ilmasto on myrkyllisen järjestelmän oire”. XR:n tviitti: XR on paras mahdollisuutemme kukistaa kapitalismi. Perustaja: ”Pakotamme hallitukset toimimaan. Jos ne eivät toimi, me kaadamme ne ja luomme tarkoitukseen sopivan demokratian ja, kyllä, jotkut voivat kuolla siinä”. Tavoitteena on demokraattisen hallituksen yläpuolella oleva ”kansalaiskokous”.

Video ”…jotkut voivat kuolla siinä” -sitaatista (15 sekuntia). Hallam lukee sen paperista, joten sanamuoto on harkittu.

Venäjän ja Kiinan hallituksia ei ilmeisesti tarvitse muuttaa, mutta melkein kaikissa muissa maissa XR toimii. Elokapina (XR, Extinction Rebellion) esiintyy Venäjän propagandakanava RT:llä ja on sen suosikkeja.

XR:lle ilmastonmuutos on vain keppihevonen, veruke kapitalismin kaatamiseksi ja vallankumouksen tekemiseksi. Toisaalta mukaan on tullut paljon sinisilmäistä väkeä, joka ei tiedä tätä, ja johtajia, jotka ovat alkuperäisiä johtajia parempia salaamaan tavoitteet.

Luoti päähän poliitikoille ja yritysjohtajille

Syyskuussa 2020 kansanedustajat suuttuivat, koska XR:n perustaja Roger Hallam oli sanonut, että johtavien poliitikkojen ja yritysjohtajien ”pitäisi ehkä saada luoti päänsä läpi”, koska he ovat syyllisiä ilmastokatastrofiin, ”tai pikemminkin joku niin (heille) tekee.” Hänestä vuonna 1990 vankila olisi ollut riittävä rangaistus muttei enää.

Kansanedustaja Andrew Bridgenin mukaan XR on troijan hevonen, joka tietää, ettei voittaisi vaaleissa, ja väittää edustavansa ympäristöaatetta mutta tavoittelee sosialismia ja marxilaisuutta.[2] Hallam sai vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleissa vain 924 ääntä piirin 2 241 681 äänestä (0,04 %).[5] XR puolustautui, että haastattelu oli tehty yli vuotta aiemmin ja Hallam ”ei enää ole muodollisessa asemassa” XR:ssä.[2]

”Holokaustiin suhtaudutaan liian jyrkästi”

Aiemmin Hallam oli herättänyt kohua pitämällä holokaustia ”vain yhtenä lisävääryytenä” lukemattomien joukkomurhien joukossa ja sanomalla, että jyrkkä suhtautuminen kuuden miljoonan juutalaisen murhaan estää oppimasta siitä. Saksan XR-ryhmät tuomitsivat lausunnon.[2]

Yksityisomaisuuden konfiskaatio ja säännöstely

Hallam myös vaati ilmastonmuutoksesta vastuullisia vastaan uusia Nürnbergin oikeudenkäyntejä, yksityisomaisuuden konfiskaatiota ja toisen maailmansodan liikekannallepanoa ja säännöstelyä.[2]

Yhdysvalloissa XR vaatii ei-valkoisille ja köyhille korvauksia ”vuosien ympäristöepäoikeudenmukaisuudesta”.

Lentojen vaarantaminen

Toukokuussa 2019 XR ilmoitti estävänsä Heathrow’n lennot drooneilla. Useimmat jäsenet eivät tukeneet suunnitelmaa, joten XR lykkäsi sitä epämääräisesti. Syyskuussa 2019:n Hallamin uusi ryhmä Heathrow Pause toteutti suunnitelman.[3]

Päästöt nollaan 2025

XR:n tavoin voimakkaita ilmastotoimia vaativa aktivistiryhmä Energy and Climate Intelligence Unit sanoi XR:n vaatiman aikataulun, nollanettopäästöt vuonna 2025, olevan teknisesti, taloudellisesti ja poliittisesti täysin mahdoton.[14]

Liike väittää, että aikaa muutosten tekoon olisi vain kuukausia (2019), vaikka Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalaksen mukaan tällaiset väitteet eivät ole reiluja eikä laskentamallien mukaan näköpiirissä ole ”mustaa tulevaisuutta”, vaan valinta tehdään harmaan sävyjen välillä. Väitteet maailmanlopun uhasta ja epävakaasta tilasta ovat hänen mukaansa kovasti liioiteltuja.[1]

IPCC: ilmastonmuutoksen kokonaishyvinvointihaitat ovat 0-3 %, pientä verrattuna talouskasvuun

IPCC:n tuoreimman raportin (AR5) mukaan eri menetelmin ja eri oletuksin tehdyt tutkimukset ovat päätyneet samaan johtopäätökseen: ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus ihmisen hyvinvointiin on ”pientä verrattuna talouskasvuun”.[1] Estimaattien mukaan talous kasvaa tällä vuosisadalla satoja prosentteja samalla kun tulee noin 0-3 prosentin tulonmenetystä vastaavat ilmastohaitat (ei-taloudellisetkin haitat rahaksi muutettuna).

Petteri Taalaksen (2020) mukaan on silti halvempaa torjua ilmastonmuutosta kuin sietää se. Tärkeintä on päästä eroon fossiilisista polttoaineista: kun voimala tai auto vanhenee, se voidaan korvata päästöttömällä.[2][3]

Venäjän propagandan tukena

Roger Hallam on esiintynyt Venäjän valtion propagandakanava RT:llä, joka on muutenkin raportoinut ahkerasti XR:stä pyrkien luomaan mielikuvaa kapinaliikkeiden riivaamista länsidemokratioista. Toinen perustaja, Gail Bradbook, innostui uudenlaisesta poliittisesta aktivismista kokeiltuaan psykedeeliä Costa Ricassa vuonna 2016.[18]

XR perustettiin jo samana vuonna kapitanjulistuksella hallitusta vastaan, mutta ensimmäinen protesti oli vasta 2018 Lontoossa.[4]

XR on degrowth-järjestön kampanja

Lontoon poliisin antiterrorismiyksikön entinen johtaja ja Policy Exchangen ekstremismiyksikön tutkija kirjoittivat PE:n raportissa, että XR tavoittelee paljon muutakin kuin ympäristöasioita: liberaalin demokratian ja laillisuusperiaatteen kukistamista. Se rakentuu anarkismille, ekososialismille ja antikapitalismille. Moni kannattaja ei tiedä tätä. Raportin mukaan XR ei ole niinkään järjestö kuin Occupy-liikkeeseen pohjautuvan ”Compassionate Revolution Ltd.” -yhtiön ja sen kampanjaorganisaation ”Rising Up!” kampanja. XR vastustaa kasvua ja kannattaa kapitalismista luopumista ja tuhoisaa degrowth-ideologiaa, vaikka myönkääkin sen heikentävän elintasoa. Strategiana on aiheuttaa kaupungeille suuria kustannuksia pitkillä joukkoprotesteilla. Siksi muihin rikoksiin on riittänyt heikommin poliisiresursseja. Järjestön rahavirroista suuret siivut tulevat rikkailta yksilöiltä, säätiöiltä ja yrityksiltä, kuten Lush Cosmetics Ltd. Raportti ei kyseenalaista ilmastonmuutoksen tai mielenosoitusten tärkeyttä, vain XR:n strategian ja politiikan. Sen mukaan Roger Hallam ja Gail Bradbrook johtavat XR:ää.[17]

XR:stä eronneet jäsenet varoittavat ryhmän marxilaisuudesta, mahdollisesti entistä vaarallisemmista toimista ja siitä, että sen vegetaristeja kiusataan ei-vegaaniudesta. Cambridgen yliopiston lehtori kauhisteli aikeita pysäyttää lennot drooneilla.[15]

”Valkoisten etuoikeuksiin perustuva liike”

Antirasistiset järjestöt ovat arvostelleet XR:ää valkoisen keskiluokan etuoikeuksiin perustuvaksi järjestöksi, joka mitätöi ei-valkoisten sortoa. Vastaavaa ovat sanoneet myös George Monbiot, Kansan Uutiset ym.

Pakotetaan poliisi väkivaltaan, kunpa joku kuolisi!

Järjestön tavoitteena on pakottaa poliisi mahdollisimman väkivaltaisiin toimiin, mieluiten joku lapsi joutuisi sairaalaan tai kuolisi. Tällöin ”raivo muuttuisi viraaliksi ja tapahtuisi ’tietoisuuden räjähtäminen'”, vallankumous onnistuisi.

Viimeksikin aina poliisin kantaessa mielenosoittajia pois, edelliset menivät takaisin päätien tukkeeksi mielenosoitusilmoituksensa vastaisesti, ja poliisi varoitti heitä moneen kertaan sumutteen käytöstä, turhaan.

Poliisin pitäisi etukäteen suunnitella mahdollisimman moneen taktiikkaan mahdollisimman pehmeitä ratkaisukeinoja, jotta he välttyisivät auttamasta XR:ää ja tukemasta tämän tavoitetta poliisiväkivallan normalisoimisesta.

Extinction Rebellion, 23.11.2018. David Holt (cc-by-2.0)