Kuluttajan ylijäämä: kapitalisti antaa sinulle 100 % ylimääräistä, itselleen 4 % hinnasta

Kuluttaja hyötyy satasen tuotteesta yleensä 200 euron verran. Siksi hän sen ostaa. Hakukoneiden, sähköpostin, digikarttojen ja suoratoiston hyöty on tuhansia euroja vuodessa, hinta lähellä nollaa, ylijäämä valtava, taloustieteilijät arvioivat. Uberin 10 euron kyydistä kuluttaja hyötyy keskimäärin 26 euron verran, kertoo tutkimus. Voitto on 4 % hinnasta. Kapitalisti on tosi reilu tyyppi, kilpailun pakosta.

Perinteisen nyrkkisäännön mukaan kuluttajan ylijäämä on 100 % hinnan päälle. Kymmenen taalan Uber X -kyydin ostava olisi keskimäärin valmis maksamaan siitä 26 taalaa eli 160 % yli. Digituotteissa luku on vielä hyvin paljon suurempi. Jos kuluttaja maksaa puhelimestaan Elisalle 5 euroa kuussa ja liittymästään 20 euroa, se tekee 300 euroa vuodessa, kun puolelle kuluttajista digituotteiden hyöty on yli 30 000 euroa vuodessa Brynjolfssonin ym. tutkimuksen mukaan. Kuluttajan ylijäämä olisi siis 10 000 %.

Siis sinulle 100 % – 10 000 %. Paljonko yrittäjä ottaa itselleen? 4 %. Se oli yritysten keskimääräinen voitto liikevaihdosta Suomessa. Siitä menee vielä yhtiövero ja sitten vielä osinkovero. Loput 96 % yrittäjä antaa verottajalle, Kelalle, työntekijöille, alihankkijoille, velkojen korkoihin, ja tilojen ja laitteiden valmistajille, jotka puolestaan itsekin ottavat niistä 4 % miinus verot, antavat 96 % muille ja lisäksi kuluttajalle sen 100 % ylimääräistä maksutonta hyötyä.

Yrittäjä otti vain 4 % itselleen

Kansantuotteesta meni siis yrittäjälle 4 % miinus verot ja muille 96 % + kuluttajan ylijäämä. Teollisuuden käyttökate oli 7,8 %, eli toiset nelisen prosenttia meni kiinteisiin kustannuksiin, kuten tehtaat ja laitteet eli kuluminen ja lainojen korot.

Jos jonkin yrityksen omistajat saavat enemmän, muut saavat sitäkin vähemmän, koska 4 % on keskiarvo. Liian voittoisalle alalle tulee yleensä uusia yrittäjiä kunnes ylivoitot sulavat niin, ettei ala enää houkuta muita, ellei valtion harjoittama sääntely estä kilpailua.

Yleensä muissakin maissa ja muinakin vuosina voitot ovat keskimäärin muutama prosentti liikevaihdosta.

Yrittäjä saa satasen tuotteesta 4 euroa. Miksi osakkeen tuotto voi olla enemmän?

Osakkeen tuotto voi olla enemmän tai vähemmän kuin voiton osuus liikevaihdosta, jos markkinat painavat osakkeiden hinnat niin alas, että voitto jaettuna osakkeiden hinnalla on korkeampi kuin voitto jaettuna liikevaihdolla. Näin käy, jos ihmiset eivät säästä tarpeeksi vaan kuluttavat kuin heinäsirkat ja pääomista on pulaa: rahaa riittää vain tuottavimpiin investointeihin.

Tätä ei pidä sekoittaa siihen, että rikkisäännellyssä maassa lama-aikana säästäminen voi olla haitallista. Muuna aikana kulutuskysynnän keinotekoinen lisääminen on haitallista ja talouskasvulle on sitä parempi, mitä suurempi osa työvoimasta ja pääomista jää kulutuskysynnältä vapaaksi, käytettäväksi investointihyödykkeiden tuottamiseen.

Onko digituotteissa kuluttajan ylijäämä todella 10 000 %?

Hakukoneiden arvo olisi mainitun tutkimuksen perusteella näin 38 euroa päivässä, köyhemmässä Suomessa ehkä sitten 25 euroa ja kaikkien noiden tuotteiden 50 euroa, kaikkien digituotteiden vielä enemmän.

Hakukoneiden tuottama rahallinen säästö ostoksissa on jo jokin osa tuosta, hyöty ostoksista, joita muuten ei olisi tehnyt, paljon suurempi, ja muut hyödyt vielä paljon suurempia, joten suuruusluokka lienee oikea. Silti tuo 10 000 % kuulostaa hurjalta. Esimerkiksi Brad DeLong arvioi digituotteissa kuluttajan ylijäämän olevan ”ainakin 500 – 1 000 %”. Vanhan talouden tuotteissa käytetään edelleen tuota 100 %:n arviota.

Tutkijat tarkistivat kyselyestimaattiensa robustiuden kokeella, jossa oikeasti ostettiin kuluttajia luopumaan Facebook-tilistään määräajaksi.

Tarkemmin, lähdeviittein: Taloudellinen ylijäämä