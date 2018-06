Tiede on tukahdutettu: professorit teeskentelevät ”oikeaoppisuutta” uhkausten ja vainon pelossa, ehkä enemmistökin

Vasemmistolaiset professorit joutuivat pakenemaan lapsineen vastustettuaan tapahtumaa, jossa valkoisten opiskelijoiden piti olla päivä poissa kampukselta. He menettivät työnsä, kotinsa ja ystäviään, vaikka moni salaa kertoi olevansa samaa mieltä, osa julkisista tuomitsijoistakin. Edes rotuerottelua vastustavat tieteilijät eivät enää uskalla kertoa totuutta. Tappouhkauksia, väkivaltaa, tuhopolttoja, kuristuslankaa, erottamisia ja poisajamista. Suosittu ja kuuluvakin mielipidekin voi olla vainottu ja tukahdutettu, Scott Alexander kirjoittaa.

Tieteilijät allekirjoittivat avoimen kirjeen pelosta

Arvostettu psykologian professori allekirjoitti avoimen kirjeen siitä, miten synnynnäisiä sukupuolieroja ei ole, koska pelkäsi kaikkien muidenkin laitoksella allekirjoittavan sen, jolloin hän näyttäisi muuten huonolta. Miksi ne muut sitten allekirjoittivat? ”Varmaan samasta syystä kuin minäkin”, professori arvioi yksityisesti. (Tarinaa on hieman muunnettu henkilön suojaamiseksi, ehkä tarkka tieteenala tai sukupuolet rotujen sijaan.)

Alexander vertaa tätä myös satuun ”Keisarilla ei ole vaatteita”: useimmat uskaltavat avata suunsa tukahdutetun mielipiteen puolesta vasta kun ihmiset uskovat muidenkin olevan heidän puolellaan.

Vasemmistolaiset professorit uhkailtiin pakoon, koska he vastustivat rotuerottelua

Bret Weinstein ja Heather Heying olivat arvostettuja vakinaisia professoreita Evergreen State College -yliopistossa ja heidän Occupy Wall Street -liikettä tukevat poliittiset mielipiteensä olivat suosittuja, mutta kun he vastustivat “Day of Absence” -tapahtumaa, jossa valkoisia opiskelijoita vaadittiin olemaan päivä poissa kampukselta, he menettivät työnsä, maineensa ja paljon ystäviään. Uhkailujen vuoksi he joutuivat lähtemään kaupungista lapsineen. Vihamielisiä kommentteja tuli niiltäkin, jotka yksityisesti kertoivat olivansa samaa mieltä. Edes tieteilijät eivät uskalla kertoa mielipiteitään.

Berkeley yliopisto joutui käyttämään 600 000 dollaria Ben Shapiron puheen turvajärjestelyihin. Jordan Peterson on vihapostin lisäksi saanut fyysisiäkin uhkia, esimerkiksi nainen tuli hänen luennolleen kuristuslangan kanssa. Tohtori Debra Soh koki joutuvansa luopumaan akateemisesta urastaan siksi, että julkaisi tutkimustuloksia. Hän kirjoitti, että useimmat transsukupuoliset lapset kasvavat pois dysforiastaan ja siksi heidän pitäisi lykätä sukupuolenkorjausta.

Suosittu ja kuuluva mielipidekin voi olla vainottu ja tukahdutettu

Scott Alexander kirjoittaa, että kaikki vallankumousyritykset olivat suosittuja ja vainottuja. Eihän epäsuosittuja kannata vainota. Valtaa pitävät pyrkivät siihen, että ihmiset eivät ymmärtäisi, miten suosittu heidän mielipiteensä on, ja eivätkä siksi uskaltaisi tuoda sitä julki. Siksi natsi-Saksassakaan ihmiset eivät uskaltaneet nousta järjestelmää vastaan, vaikka enemmistö tuskin kannatti sitä. Vainotut mielipiteet ovat oikeasti vieläkin suositumpia kuin näyttävät olevan ja kuuluisivat vieläkin enemmän, elleivät ne olisi niin vainottuja. Usein pienikin vähemmistö on voinut pitää suurta enemmistöä vallassaan sensuroimalla tietoa siitä, miten vahva kannatus vallanvaihdoksella olisi.

Tästä syystä valistusaatteen perilliset ovat niin ehdottomia sananvapauden suhteen.

Riittää uskotella ihmisille, että ”vääräoppiset” ovat vähemmistö

Elleivät ”oikeaoppiset” saa vääräoppisuutta kitkettyä ihmisistä, heidän riittää kitkeä tietoisuus siitä, että useimmat muutkin kannattavat sitä väärää ajatusta. Tähän vallanpitäjät ovat aina pyrkineet.

Vaikka kaikki tietäisivät kaikkien muiden olevan samaa mieltä, he saattavat silti mainittujen professorien tavoin osallistua vääräoppisuuden julki tuovien kivitykseen, jos he pelkäävät, että muuten heidät kivitetään. Ei riitä tietää, että muutkin tietävät totuuden, pitää myös tietää, että muut uskaltavat olla kivittämättä heitä.

Suosituilla ”vääräoppisilla” mielipiteillä on usein muutama näkyvä kannattaja, jotka ovat jo menettäneet ne ihmiset ja työpaikat, jotka se mielipide saa heidät menettämään, eivätkä enää kärsi niin paljon siitä, että jatkavat mielipiteen esittämistä. Myös heidän suuri suosionsa ja julkisuutensa voi lieventää vainon vaikutuksia. Nämä vaikutukset ovat silti olemassa tavallisille ihmisille, tai ainakin tavalliset ihmiset yleensä uskovat niin, ja sekin riittää.

Kun tieteilijätkin on vaiennettu kertomasta totuutta, ollaan vaarassa. ”Vääräoppisista” moni on väärässä monessa asiassa mutta niin on oikeaoppisistakin. Vaientaminen estää väärien käsitysten kitkemistä ja oikeiden vahvistamista. Se myös nostaa esiin rääväsuut ja Jordan Petersonin kaltaiset ihmiset objektiivisimpien sijaan ja kannustaa heitä subjektiiviseen puheeseen.

Sensuuri = mielipiteen kannatus / yleinen tietämys sen kannatuksen määrästä, Alexander kirjoittaa. Vaihtoehtoisesti tukahduttaminen = suosio / näkyvyys.

Onko köyhäkin vasemmistosoturi (SJW) vallanpitäjä?

On. Köyhistäkin koostuva vahva lynkkausjoukko pitää valtaa, ei se lynkattava rikas juutalainen. Tosin monet rikkaatkin juutalaiset ovat PC-ideologian takana ja myös valtamedia Hollywoodista The New York Timesiin vastustaa antikorrektia liikettä, samoin johtavat Piilaakson yritykset, varmasti osittain pelosta, ja juuri vallanpitäjiä pelätään eniten.

Antikorrekti liike on pakotettu näkymään ensisijaisesti muutaman rääväsuun rikkinäisen puhelimen kautta, jolloin sen väärimmät ajatukset painottuvat. Nekin saavat kannatusta, koska vaino on ajanut kansan sympatiat vainottujen puolelle.