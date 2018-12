Nature HB: Ihmiset kannattavat tuloeroja oikeudenmukaisuuden vuoksi

Nature HB: yksikään tutkimus ei osoita ihmisten vastustavan tuloeroja mutta moni osoittaa heidän kannattavan niitä, jo pikkulapsina. He haluavat palkita vaivasta, taidosta ja onnesta. Ihmisten ihanneyhteiskunnassa vaurain viidennes omistaisi 50 kertaa niin paljon kuin köyhin. Neuvostoliitossa tasajako herätti vihaa. Tuloerojen suosiminen mahdollisti ihmislajille tehokkaan yhteistyön. Eläimetkin hyväksyvät kokeissa tuloerot mutteivät sitä, että palkkio ei vastaa tehtyä työtä.

Oikeudenmukaisuuden suosiminen tasajaon sijaan näkyy sekä laboratoriokokeissa että tilanteissa, joissa kysytään suoraan oikeudenmukaista tulonjakoa, ja myös reaalimaailmassa.

Christina Starmans et al. (Nature Human Behaviour, 2017) huomasi, miten tutkimuskirjallisuudesta ei löydy yhtään todistetta siitä, että ihmiset karttaisivat (taloudellista) epätasa-arvoa. Kaikissa läpikäydyissä tutkimuksissa ihmiset valitsivat mieluummin oikeudenmukaisen kuin tasa-arvoisen jaon. Poikkeuksena olivat tietenkin tutkimukset, joissa oikeudenmukainen jako sattui olemaan tasainen.

Julkisuudessa puhuessaan tutkijat saattavat jälkimmäisten kohdalla puhua lepsusti tasa-arvosta mainitsematta oikeudenmukaisuutta, mutta tutkimuksissa nämä erotellaan usein tarkasti, eivätkä kirjoittajat tiedä kenenkään tutkijan väittäneen ihmisten karttavan epätasa-arvoa sinänsä, ja ”there is no evidence that people are bothered by economic inequality itself.”

Myös reaalimaailmassa lukuisissa yhteiskunnissa, kuten Neuvostoliitossa, tulonjaon tasa-arvoisuus herätti suuttumusta, koska se koettiin epäoikeudenmukaiseksi. Nyky-Yhdysvalloissa moni kokee tulonjaon epäoikeudenmukaisen epätasaiseksi. Molemmissa tapauksissa syynä on koettu epäoikeudenmukaisuus, ei epätasa-arvo.

Tuloerot lisäävät yhteistyötä ja vähentävät petkutusta ja vapaamatkustajuutta

Tutkijoiden mukaan tuloerojen suosiminen on ehkä kehittynyt ihmislajille siksi, että epätasainen tulonjako parantaa yhteistyötä. Se tekee ihmiselle mahdolliseksi tehdä molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä myös enemmän tuottavan ihmisen kanssa sekä ratkaista vapaamatkustajien, petkuttajien ja huonosti toimivien ihmisten ongelman.

Vaikka ilmiö näkyy jo taaperoilla, nuoruusiässä tuloerojen suosiminen lisääntyy entisestään, muun muassa onnen, vaivan ja taitojen painottaminen tulonjaossa.

Inequality = epätasaisuus vai epätasa-arvo?

Sanakirjan mukaan equality on yhtäsuuruus, yhtäläisyys tai tasa-arvo. Tulojen yhtäsuuruuden (income equality) kääntäminen tulojen tasa-arvoksi on ideologinen vääristymä. Tieteessä ja asiateksteissä pitäisi käyttää neutraaleja termejä eikä iskulauseita.

Vastaavasti income inequality on tuloerot, ei tuloepätasa-arvo tai “taloudellinen epätasa-arvo”.

Taloudellista epätasa-arvoa oli se, kun juutalaiset eivät saaneet omistaa maata tai mustat ja naiset eivät saaneet omistaa mitään: laki ei ollut sama kaikille. Vieläkin taloudellista epätasa-arvoa on, esimerkiksi apteekit ja äsken taksitkin oli pyhitetty tietyn ihmisjoukon monopoliksi, SAK ja EK saavat sanella palkat ihmisille, jotka eivät sitä hyväksy, ja valtion ottaa meiltä väkisin rahaa jakaakseen sen puolueiden suosikeille mutta ei Vapaasana.netille tai toimittajan taiteenteolle.

Hayek: tasajaon kannatus oli metsästäjä-keräilijäyhteiskunnan tarve

Nobel-palkittu entinen sosialisti Friedrich Hayek katsoi, että tasajakoon ajavat tunteet ovat kehittyneet pienen metsästäjä-keräilijäyhteiskunnan toimivuuden optimointiin eivätkä sovellu suureen kapitalistiseen yhteiskuntaan.

PNASin tutkimus osoitti, että tulonsiirtojen kannatusta ei ajakaan oikeudenmukaisuuden halu vaan myötätunto, kateus ja itsekkyys. Silti vain 14-18% valitsisi mieluummin 50 % veron rikkaille kuin 10 % veron, joka tuottaa tuplasti. Enemmistö haluaa mieluummin lisää köyhille kuin pois rikkailta. (USA, Intia, UK, Israel) [1]

Tutkimuksissa eläimet saattavat kokea epäoikeudenmukaiseksi sen, jos ne saavat samasta tehtävästä eri herkun palkkioksi. Siitä ne eivät suutu, jos ne saavat eri herkut, kun kumpikaan ei ole tehnyt mitään sitä vastaan. Tuloerot eivät siis ole ongelma vaan se, että palkkio ei vastaa tehtyä työtä.

