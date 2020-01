KU: Työajan lyhentäminen voi heikentää tuottavuutta ja on pois palkoista

SAK:n pääekonomisti Kansan Uutisissa: palkat laskisivat ja verotus kiristyisi, työajan lyhentäminen ei juuri vaikuta tuottavuuteen, voi heikentääkin sitä suurentamalla organisaatioita, ja on pois palkoista. Kun työaikaa pidennettiin kikyllä, työllisyys kasvoi 8 000–16 000 työpaikalla – tai SAK:n mielestä vain 6 000–12 000 työpaikalla. Työajan lyhentäminen vastaavasti heikentäisi työllisyyttä, ellei palkkoja leikata vastaavasti. Hyvinvointivaltiota pitäisi sitäkin isommalla prosentilla, koska velanhoitomenot eivät laskisi. Investointejakin tulisi vähemmän.

Miehen työura oli ennen 70 % elinkaaresta, nyt alle puolet. Vuosityöaikakin lyheni lähes 30 % 1900-luvulla. Kuten SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta totesi: työaikaa voi lyhentää, mutta silloin palkka kasvaa vastaavasti hitaammin. Ranskan ”35 tunnin työviikko” epäonnistui pahasti. Saksassa sen sijaan työajasta sopiminen on joustavampaa ja huonoina aikoina on lyhennetty työaikoja, hyvinä pidennetty, jolloin irtisanomista on tarvittu vähemmän.

Jotkut puhuvat onnistuneista työajan lyhentämiskokeiluista. Kyse ei yleensä ole tieteellisistä, vertailukelpoisista tutkimuksista. Yksi poikkeus näyttää löytyvän, mutta siinä työntekijät valittivat kiristyneen työtahdin ja takarajojen tuottamasta stressistä.

Muutenkin kokeilut tapahtuvat yleensä yrityksissä, joihin lyhentäminen sopii parhaiten. Lyhentämiseen ei pitäisi pakottaa yrityksiä, joihin se sopii huonosti, eikä ihmisiä, joiden stressi ja toimeentulovaikeudet lisääntyisivät liikaa.

Työajan lyhentäminen voi heikentää tuottavuutta

Joissain töissä työajan lyhentäminen lisää tuottavuutta, toisissa se vähentää tuottavuutta. Esimerkiksi ekonomisti arvioi useimmissa töissä 6 tuntia päivässä kuluvan oheistehtäviin, jolloin työpäivän pidentäminen 7,5 tunnista 9 tuntiin kaksinkertaistaisi tuottavuuden.

Osa työntekijäkustannuksista, kuten tilat, rekrytointi, koulutus ja HR, ovat usein kiinteitä. Jos tarvitaan useampi työntekijä samaan tehtävään, niiden kokonaismäärä kasvaa ja tuntipalkkaakin pitää siksi laskea.

