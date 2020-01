Ay-liike vainoaa työntekijöitä: ”rikkureille” elinkautinen

Ay-liike uhkailee työntekijöitä elinikäisellä työpaikkakiusaamisella, jos nämä tekevät töitä, vaikka oikeus työhön on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten suojaama. Uhkavaatimus: ”tottelisivat näitä meidän työtaistelutoimenpiteitä.” Kurinpalautuskeino on ”rikkurien” leimaaminen: ”Rikkurit kantavat koko ikänsä rikkurin taakkaa työpaikalla”, Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen sanoi Iltalehdelle 28.1.2020. Tarkoittaa mitä? Rikkurit voivat ”saada köniinsä”, PAMin Nina Koivuniemi uhkaili 2015, ”TOVERIT nyt jos koskaan kaikki taistelemaan, perjantaina rautatientorilla tavataan!” Bussinkuljettaja Anja Heinonen (2005): ”Joka aamu töihin tullessani autoni kylkiä ja kattoa hakattiin, renkaita potkittiin, huudettiin ja kirottiin. Uhattiin väkivallalla.” Myöhemmin hänen autonsa renkaat oli yön aikana viillelty, ja lopulta hän joutui sairaslomalle. Connexin pääluottamusmies Jori Kopra ei tuntenut sääliä Heinosta kohtaan: ”Kyllä rikkurit ovat aina saaneet kuulla kunniansa. Ei tämä ensimmäinen kerta ole.” ”Ihmettelin kovasti kun näin, että hän ajoi, osa-aikainenkin. Jos on niin hullu, niin siitä vaan! miesvaltainen ala ja muutenkin.” Heinonen ei hyväksynyt laitonta lakkoa eikä hänellä edes olisi ollut varaa lakkoilla, koska mies oli pitkäaikaistyötön.

Ay-aktiivit vainoavat ja pahoinpitelevät tajuttomiksi työläisiä ja toimittajia, työpaikkakiusaavat ja hakkaavat liittoon kuulumattomia, tunkeutuvat näiden pihoille öisin ja tuhoavat näiden omaisuutta, hakkaavat poliiseja. Paperiliiton johtaja uhkaili työnantajia ampumisilla ja vihakiihotti vetoamalla kapinaan – ei Lapuan liikkeen vaan siihen paljon verisempään. Duunareita estetään väkivalloin tekemästä töitään. 2000-luvulla. Lain mukaan jopa liiton jäsenillä on oikeus tehdä töitä, liitottomista puhumattakaan. Lue: Ay-liike hyökkää työläisten ja toimittajien kimppuun: pahoinpitelyä, vainoa, työpaikkakiusausta, uhkailua