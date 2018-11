Geenit määräävät 81 % luonteesta, sattumat 19 %, kasvatus ja yhteinen ympäristö eivät juuri mitään

Vuosikymmeniä on tiedetty, ettei kaksostenkaan jaettu ympäristö vaikuta luonteeseen. Sattuman vaikutukseksi luultiin keskimäärin 50 %, mutta siitä osa olikin mittausvirheitä. Kun persoonallisuuspiirre mitataan monin eri tavoin, mittausten latentti muuttuja olikin 81-prosenttisesti geenien määräämä, vain 19-prosenttisesti sattumien (Riemann ja Kandler, 2010). Neuroottisuudessa sattuman osuus oli 41 %, avoimuudessa kokemuksille 8 % ja muissa pääpiirteissä siltä väliltä. Onnellisuuteen jaettu ympäristö kuitenkin vaikuttaa 10 %. Siis onnellisuuteen vaikuttaa ehkä 2 % se, syntyykö kultalusikka suussa. Samat 2 % on perheen vaikutus tuloihin. Geneettisen perimän vaikutus on 45 %, sattuman loput.

Samanlainen virhe voi olla muissakin vastaavissa tutkimuksissa: mittausvirheet lasketaan ”ei-jaetuksi ympäristöksi”, joten muiden tekijöiden osuudet ovat oikeasti suurempia. Tutkimuksessa jaetun ympäristön osuus oli ilmeisesti alle prosentin.

Jaettu ympäristö eli samassa perheessä kasvaneiden kaksosten yhteiset ei-geenitekijät sisältää tietenkin perheen laadun varallisuutta, asemaa ja kulttuuria myöten, suvun, yleensä koulut, tuttavapiirin, ravitsemuksen, monet sairastumiset ja kaiken muunkin yhteisen.

Ei-jaettu ympäristö tarkoittaa mutaatioita, immuunijärjestelmän sattumia, kohdun olosuhde-eroja ja sitä satunnaisuutta, joka erottaa geenit ihmisen – aivojenkin – tarkasta rakentumisesta.

Ei-jaettua ympäristöä ovat muutkin sattumat: toinen identtisistä kaksosista voi voittaa lotossa, tavata eri ihmisiä ja saada vanhemmiltaan erilaista kohtelua ja eri tauteja ja onnettomuuksia, mutta tällaiset tuskin juurikaan vaikuttavat luonteeseen, kun kerran samanlainen jaettu ympäristökään ei vaikuta. Mutaatiot ovat eri asia.

Eikö kukaan osaa kasvattaa lasten luonnetta paremmiksi? Ei, mutta ehkä arvoja tai tietoja.

Jos jonkin perheen tai koulun kasvatus olisi luonteelle parempaa kuin toisen, sen pitäisi näkyä näiden lasten paremmassa luonteessa jaetun ympäristön kautta. Ei siis ole.

Kukaan ei osanne kasvattaa luonnetta. Lasten tietoja ja asenteita ehkä voi silti kasvattaa paremmiksi. Tulos ei sulje pois sitäkään, että äärimmäisen harvinaiset kasvatustavat vaikuttaisivat luonteeseen, esimerkiksi silmitön julmuus, koska sellaisia yksilöitä ei ehkä osunut otoksiin.

Vanhempi: älä syyllisty lapsesi luonteesta. Yritä silti kasvattaa hänet elämään luonteensa kanssa, opettelemaan kompensoimaan sitä ja toimimaan hyvin sen ehdoilla, ellei tutkimus kumoa tätäkin mahdollisuutta. Ota luonne huomioon.

Kultalusikka suussa: perhe ei vaikuta tuloihin – paitsi että geenit vaikuttavat 45 %

Geenit selittävät miehillä puolet ja naisilla 40 % elinikäisistä tuloeroista. Tämä selvisi verrattaessa suomalaisten identtisten ja ei-identtisten kaksosten tuloeroja. Silti syntymäperhe selittää vain neljänneksen tuloeroista Yhdysvalloissa, koska sisaruksilla on puoliksi eri geenit.

Tällä perusteella perheen ei-geneettinen vaikutus tuloeroihin olisi luokkaa 2 %. Lisävahvistus perheen merkityksettömyydelle saatiin satunnaisesti lapset perheisiin sijoittavaa Holt-adoptiopalvelua tutkittaessa: adoptoidunkin lapsen tulot ja koulutuksen määräävät lähinnä biologisten vanhempien geenit ja sattuma.

Perimä selittää 62 % koulumenestyksestä

Laajan brittikaksostutkimuksen perusteella koulu- ja kotiolot selittivät yhteensä 26 % koulumenestyksestä, perimä 62 %. Asenteita voi siis oppia kotoakin. Useimmista tällaisistakin ominaisuuksista kodin vaikutus karisee pois aikuisiällä. Suomessa koulu- ja kotiolojen erot ovat paljon pienempiä kuin Britanniassa, joten niiden vaikutus lienee vähäinen.

Lisää: Ominaisuuksien periytyvyys