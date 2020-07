Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, liberaalien tavoite

Steven Horwitzin mukaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus on alusta asti ollut liberaalien tavoite, ja he ovat halunneet korjata sitä vahingoittavia rakenteita. Heille oikeudenmukaisuus tai tasa-arvo ei tarkoita samanlaisuutta, esimerkiksi ulkonäön, ihonvärin, vaurauden, koulutuksen tai suosion suhteen. He haluavat purkaa köyhiä haittaavan sääntelyn, poliisien immuniteetin sekä ylikriminalisoinnin ja oikeusjärjestelmän mädännäisyyden. He haluavat auttaa myös maailman köyhiä, mikä ylivoimaisesti parhaiten onnistuu vapaakaupalla, monen mielestä myös rajat muutenkin avaamalla. Vasemmisto pitää toivottaa avosylin mukaan taisteluun sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta, Horwitz toteaa.

Liberaalit ovat kauan selittäneet, miten huonot poliittiset instituutiot ja politiikka ovat heikentäneet värillisten elintasoa ja kohtelua valtion ja viranomaisten taholta, ja esittäneet tähän korjauksia.

Esimerkiksi työmarkkinasääntely estää köyhien sosiaalista liikkumista ylöspäin, etenkin naisia ja rodullistettuja. Myös asuntosääntelyä on kauan käytetty rasistiseen rotuerotteluun. Rajoittamalla rakentamista viedään parhailta paikoilta köyhillekin riittävät asunnot ja näin myös vaikeuttaa heitä tekemästä paremmin palkattuja töitä, ainakin ilman pitkää ja kallista työmatkaa, joka on pois työpäivästä.

Kotiäidin on vaikea ryhtyä töihin, koska hänen marginaaliveronsa on mm. Yhdysvalloissa vieläkin korkeampi kuin ”perheen ensimmäisellä palkansaajalla”. Yleensäkin sääntelyn haitat kohdistuvat eniten köyhiin.

Kun tätä yritetään korjata lisäsääntelyllä, tuloksena on yleensä monimutkaisia yhteisvaikutuksia, joista on vielä enemmän haittaa. Kukaan ei enää pysty valvomaan tuhansien säännösten monimutkaisia ja yllättäviä yhteisvaikutuksia yhteiskuntaan. Mitä kaikkea jää tekemättä, keksimättä, yrittämättä tai tehdään huonommalla tavalla.

Liberaalit ja libertaarit

Yhdysvalloissa sanalla ”libertaari” (libertarian) tarkoitetaan joskus kaikkia (klassisia) liberaaleja, joskus vain minarkisteja ja anarkokapitalisteja. Vasemmiston vallattua sanan ”liberal” sosialismin peitetermiksi osa liberaaleista alkoi käyttää sanaa ”libertarian”.

Euroopassa vasta 2000-luvulla vasemmisto on alkanut oppia netistä käyttämään itsestään sanaa ”liberaali” ymmärtämättä sen merkitystä. Euroopassa ”liberaali” on silti ensisijaisesti yhä alkuperäisessä merkityksessään. Siksi ”libertaari” on meillä vain suppeassa merkityksessään, josta voisi myös käyttää ilmausta ”oikeistoliberaali”.

Lisätietoja