Robinson Crusoe oli saarelleen velkaa kaiken, koska ilman sitä hän ei olisi tienannut mitään? Kalliolle velkaa louhimistaan metalleista? Ei. Velkaa syntyy vain, jos hän itse niin sopii kaupanteossa – tai jos ottaa toisen omaa ja jää siten velkaa. Paljon tienaavat yleensä hyödyttävät muita paljon, kaupasta kun kumpikin osapuoli hyötyy, työsuhteestakin. Jos tuottavimmat perustaisivat oman yhteiskunnan, he tienaisivat ehkä jopa enemmän kuin vähemmän tuottavien yhteiskunnassa. Niinpä vähemmän tuottavat ovat heille velkaa, kun sääntelyllä estävät heitä tekemästä sitä, mikä olisi parasta? Who is John Galt?

”Saa verottaa sen, mitä et olisi ansainnut ilman yhteiskuntaa” on tyhmimpiä argumentteja verotuksen puolesta.

Tuottavimpien ihmisten omassa yhteiskunnassa verotus olisi minimaalista, kannustimet ja talouskasvu huipussaan. He olisivat pian paljon rikkaampia kuin meidän yhteiskunnassamme. Me siis olemme heille velkaa, kun sääntelyllä ja verotuksella olemme sen estäneet.

Jos sinä ja minä tuotamme yksin kahden ja yhden euron edestä päivässä mutta yhdessä 20 ja 10 euron edestä, molemmat hyödymme yhteistyöstä. Se ei oikeuta minua iltaisin varastamaan sinulta 18 euroa väittäen, ettet ansaitse kahden euron ylittävää osuutta. Kyllä ansaitset, jos olen antanut sen sinulle saadakseni ne tavarat tai palvelut, jotka suostut antamaan minulle vastikkeeksi. Jos kukaan ei ota toisen omaa eikä käytä väkivaltaa, lopputulos on oikeutettu. Tämän totesi jo Immanuel Kant.

Oikeutettu verotus on 0 euroa. Valtio voi periä vapaaehtoista jäsenmaksua palveluksiaan vastaan ja ottaa vastaan lahjoituksia. Muu on epäoikeudenmukaista. Verotusta voi pitää pienimpänä pahana, mutta se on silti laillistettua varkautta.