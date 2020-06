Poliisit ampuvat miehiä (96 %), yleensä valkoisia, etenkin valkoiset, valkoiset miehet ovat uhreja suhteettoman usein. Mustia tappavat yleensä mustat (tutkimuskatsaus)

Poliisi on seksistinen, koska ampuu lähes vain miehiä? Missä otsikot? Samanlaisissakin tilanteissa mieheys 4-kertaistaa riskin joutua poliisiväkivallan kohteeksi, rotu ei. Ehkä jossain poliisilaitoksessa on rasismia, toisessa mustan ampumista pelätään kuin ruttoa, mutta keskimäärin mustia ei ammuta herkemmin kuin valkoisia, kun tilastoidaan erikseen esimerkiksi tapaukset, joissa uhri osoitti aseella. Poliisi ei saisi kohdella mitään sukupuolta yhtä julmasti kuin miehiä, kuten George Floydia. Ongelmana on poliisiväkivalta. Pitäisi ratkaista se eikä keskittyä tähän seksismiin tai rasismiin. Vai Male lives matter?

Miehet ovat siis sorretuin ryhmä, eivät mustat

Samanlaisissa olosuhteissa poliisi ampui miehiä 4 kertaa herkemmin kuin naisia. Mustilla ei ole merkitsevää eroa valkoisiin, köyhiä 0,25 kertaa herkemmin kuin keskituloisia. (USA, 1996-2011, PPCS).

Tietysti pahinta saattaa olla kuulua moneen sorrettuun ryhmään yhtaikaa, esimerkiksi Kanadassa poliisi ei ampunut yhtään valkoista naista noin 20 vuoteen. Tämä intersektio ei tarkoita, että intersektionalismin ideologia olisi oikein – ovathan kommunistitkin oikeassa siinä, että lokakuun vallankumous oli lokakuussa. Tai eivät olleet. Ja se oli vallankaappaus.

Poliisien 2015-2016 Yhdysvalloissa tappamista 2021 ihmisestä 96 % oli miehiä, 10 % aseettomia, 91 % ammuttiin. Oklahoma oli epätasa-arvoisin: siellä kaikki 53 tapettua olivat miehiä. Tasa-arvoisin oli Wyoming, jonka 8 tapetusta vain 7 oli miehiä (88 %). 62 % uhreista ei kuulunut rotu- eikä etnisiin vähemmistöihin. Tämä oli vasemmistolaisesta tutkimuksesta, jonka tarkoitus oli puolustaa aserajoituslakeja (American Journal of Public Health).

Poliisi siis tappoi 25 kertaa niin paljon miehiä kuin naisia. Valkoisia 60 % enemmän kuin mustia ja muita etnisiä vähemmistöjä yhteensä. Kun tilanteet kontrolloidaan eli verrataan regressiomallilla ottaen huomioon tilanne, käytös – esimerkiksi uhrin ase – ja muut tekijät, nähdään, että miesten riski tulla ammutuksi oli enää 4-kertainen naisiin nähden, mustien riski on pienempi (ei merkitsevää eroa valkoisiin).

Myös Suomessa ja muissa maissa poliisi tappaa yleensä miehiä. Sodissakin tapetaan enimmäkseen miehiä. Mustia tappavat yleensä mustat Yhdysvalloissakin. Väkivaltainen mies ei ole toisen miehen vika sen enempää kuin Isis-naiset ovat toisten naisten vika.

1996-2011-tutkimuksen ylivoimaisesti suurin ero oli, että mustat ja latinopoliisit käyttivät väkivaltaa latinoita vastaan 6 kertaa useammin kuin valkoisia kohtaan, valkoiset poliisit 2 kertaa niin usein. Tämäkin luku oli kontrolloitu.

Valkoisia ammuttiin lähes 10 kertaa useammin suhteessa takaisinampumiseen

Alexander Scott kävi laajalti läpi tutkimukset aiheesta: rotu ei näytä vaikuttavan pidätyksiin vakavista väkivaltarikoksista, poliisien ammuskeluun, syyttämisiin tai tuomioihin. Vasemmistolaisen Mother Jones -lehden NYC-data kertoo, miten ammuskelevat rikolliset ovat yleensä mustia (70 %) ja loput lähinnä latinoja. Valkoisia poliisi ampuu ja etenkin osuu kymmenisen kertaa useammin kuin mustia, kun suhteutetaan tähän. Valkoiset poliisit ampuvat herkemmin valkoisia ja mustat mustia.

Suomessa on tutkittu, että jopa asianhaarat kontrolloiden miehille annetaan ankarampia tuomioita kuin naisille. Scottin mukaan tämä näyttäisi koskevan myös Yhdysvaltojen mustia. Rasismiakin on, ja sekin on vakava ongelma.

Yhdysvaltojen nykyinen ääriryhmien ryöstely ja mellakat eivät johdu tästä vaan siitä, että poliisi käytti törkeää väkivaltaa miestä (George Floyd) vastaan ja Venäjän ja Kiinan botit ovat yhdessä Antifan ja muiden ääriryhmien kanssa kiihottaneet tästä mellakoita. Kukaan ei huomaa, kun Kiina samalla vie hongkongilaisten ihmisoikeudet.

Yhdysvaltojen oikeusministeriön tutkimuksen mukaan valkoiset olivat suhteessa useammin väkivallan uhreina kuin mustat, vaikka mustat harjoittivat väkivaltaa 2,5 kertaa useammin kuin valkoiset ja musta pahoinpitelevät lähinnä mustat: yliedustus 5,8-kertainen. Edes valkoisia valkoiset eivät pahoinpitele suhteessa useammin kuin muut.

Rasismin määrä on tutkitusti romahtanut muutamassa vuosikymmenessä. Tämä on pidetty yhtenä historian suurimmista ideologisista muutoksista. Vielä on tärkeää tehtävää jäljelläkin, mutta tosiasioiden vääristely ei edistä sitä.

Yhdysvalloissa on törkeää poliisiväkivaltaa, joka pitäisi saada loppumaan. Se pitäisi nyt ratkaista. Tämä poliisin seksismi tappaa liikaa miehiä ja rasismiakin voi olla, mutta päähuomion pitäisi nyt olla poliisiväkivallassa.

Jos poliisien immuniteetti (qualified immunity) halutaan poistaa, tulisi vaatia sitä eikä rotukoulutusta tai edes koulutusta miesten ihmisarvosta.