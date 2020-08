Käsitteiden laajentaminen: lapsen itsenäisyys on laiminlyöntiä, köyhyys ja puhe väkivaltaa – vasemmiston uuskieli

Psykologit Jonathan Haidt ja Nick Haslam: ihmis- ja yhteiskuntatieteet ovat vasemmistolaistuneet. Käsitteitä muunnetaan oikeiston arvosteluun soveltuviksi. Rasismi, väkivalta, trauma, ennakkoluulo, addiktio ja mielisairaus kattavat nyt paljon useammanlaisia ilmiöitä kuin ennen. Luodaan uhriutumisen kulttuuria, jossa statusta saa uhriutumalla. Se kannustaa uhriutumaan. Uhriutumiskulttuuri ei synny rasistisimmissa ja seksistisimmissä ympäristöissä vaan tasa-arvoisimmissa, kuten Emory ja Yale.

Työläisäiti joutui pidätetyksi, menetti työnsä ja tilapäisesti huoltajuutensakin, kun antoi 9-vuotiaan leikkiä yksin lähipuistossa. Kidnappauksen riski ei ole kasvanut 1950-luvulta, jolloin tämä oli tavallista. ”Laiminlyönnin” käsite kattaa nyt myös menemisen yksin kouluun tai kaverille.

Vasemmiston uuskieli: tasa-arvo on rasismia, mielipide on väkivaltaa, vaientaminen on suojelua

Nykyään rasismilla tarkoitetaan myös ”symbolista rasismia”, joka ei tarkoita vihamielisyyttä etnistä ryhmää kohtaan vaan affirmative action -politiikan vastustamista eli erirotuisten samanlaisen kohtelun kannattamista – siis tasa-arvoa. Näin tasa-arvoa kannattavia kutsutaan rasisteiksi.

Entistä hyväosaistakin parempiosaiset ovat nyt ”köyhiä” ja ”riistopalkattuja”, jos muiden tulot ovat nousseet sitäkin korkeammiksi. Se, että on näitä ”köyhiä”, on ”väkivaltaa”.

Sananvapautta tai tasa-arvoa kannattavat professorit vaiennetaan huutamalla. Tämä fasistinen vaientaminen on ”suojelua”, turvatilan luomista.

Käsiteryömintä (concept creep) tuottaa näin ajatusrikoksia ja uuskieltä, josta Neuvostoliiton kammottavuuden ymmärtänyt vasemmistolainen George Orwell varoitti.

Turvallinen tila kasvattaa tynnyrissä

Haslam ja Haidt kirjoittavat, että joillekin voi olla hyvä tehdä turvatila, mutta jos koko yliopisto on turvatila, toisenlaisten näkemysten professorit ja opiskelijat joudutaan karkottamaan tai vaientamaan. Näin jo tehdäänkin.

Nassim Taleb esitti kirjassaan, että kehittyäkseen lihakset tarvitsevat vastusta, luut iskuja ja immuunijärjestelmä patogeenejä. Samoin lapset vahvistuvat pettymyksistä ja lempiajatustensa haastamisesta.

Suojellessaan mustia ja muslimiopiskelijoita epämiellyttäviltä sanoilta ja ajatuksilta yliopisto heikentää heitä lasten tasolle, kasvattaa heidät tynnyrissä tietämättöminä ja saa heidät kärsimään enemmän heidän lähtiessään kampukselta.

Yliopistojen vasemmistolaistuminen

1990-2010 yliopistot muuttuivat vasemmalle nojaavista lähes täysin vasemmistolaisiksi, etenkin ihmis- ja yhteiskuntatieteet, professorit kirjoittavat. Opiskelijoita pitäisi silti altistaa myös konservatiivisille ajatuksille. Ehkä opiskelijoiden pitäisi vaatia ylioppilaskuntia äänestämään siitä, että vaaralliset ajatukset sallittaisiin – ei kuitenkaan herjaamista tai väkivallalla uhkaamista, kaksikko kirjoittaa.

Kampuksilla sosiaalioikeusväki vaatii rangaistuksia toisille opiskelijoille ”mikroaggressioista”, jos nämä sanovat ”fútbol” eikä ”soccer” tai jos pitää pientä sombreroa tequila-juhlissa.

Vastaavasti, jos FBI oikeistolaistuisi, ehkä puhuttaisiin ”mikropetoksista”, jotka ovat arkisia sanoja tai käyttäytymisiä, tahallisia tai tahattomia, jotka viestivät kielteisiä asenteita Yhdysvaltoja kohtaan, Jonathan Haidt esitti. Hän on puolueettomaksi kehittynyt kuuluisa vasemmistolainen sosiaalipsykologi ja eetikko.

Patriarkaatti ja orjatyö

”Kolmannes naisista on raiskattu”, uutisoidaan kysely, jonka mukaan kolmannes naisista on kokenut seksuaalista väkivaltaa tai kuullut kaksimielisiä vitsejä. Miehistä osuus olisi suurempi, mutta sitä ei kysytty. Jos kaksimielisen vitsin kuuleminen on raiskatuksi tulemista, raiskaus on yleensä kovin lievä rikos. Siihenkö eräät feministit pyrkivät?

Patriarkaatti tarkoittaa yhteiskuntajärjestelmää, jossa perheenpää omistaa perheen: ”10. käsky. Älä himoitse lähimmäisesi taloa, vaimoa, orjaa, aasia tai muuta omaisuutta.”

Koska patriarkaatti kuulostaa hyvin pahalta, jotkut feministit tarkoittavat sillä nyt yhteiskuntaa, jossa matalaäänisten miesten puhetta pidetään uskottavampana kuin korkeaäänisten tai naisten. Samassa yhteiskunnassa tosin asunnottomat, vangit, alkoholistit ja syrjäytyneet ovat yleensä miehiä. Patriarkaatti se ei ole, mutta siinä on eräitä miehiä ja naisia suosivia vikoja.

Ennen lähes kaikkien oli pakko tehdä töitä saadakseen nälkäpalkkaa. Se ei ollut orjuutta, kun he saivat valita työnsä, elää yrittäjinä tai elää omalla tai läheistensä rahoilla ilman, että kukaan tuli pakottamaan heitä. Tuota ennen normaalia työtä kutsutaan nyt orjatyöksi, vaikka siitä ei vain saa kieltäytyä vaan kieltäytyjäkin vieläpä saa sosiaaliturvaa kymmenen entisen keskipalkan verran. Oikeassa orjuudessa ihminen määrätään työhön väkisin ja hänen vapaa-ajastaankin määrätään, kuten varusmiehille käy.

Mitä kaikkea uuskieltä vasemmisto käyttääkään?

Lisätietoja ja lähdeviitteet (The Guardian ja The Atlantic, vasemmistolaisia kumpikin)