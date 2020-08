SAK: älä palkkaa lasten vanhempia

SAK vaikeuttaisi lasten vanhempien irtisanomista. Siksi heitä ei enää uskallettaisi palkata, paitsi niitä hyväosaisia, joiden työkyvystä on varmat takeet. Terveysriskisiäkään ei uskallettaisi enää oikein palkata, koska SAK vaikeuttaisi myös työsuhteessa terveyttään menettäneen irtosanomista. Terveysriskejä on vaikea tietää, joten on paras olla palkkaamatta ketään. Jos palkkaa, hänelle pitää maksaa niin paljon vähemmän, että se kattaa nämäkin lisäriskit SAK:n aiemmin keksimien päälle. Ekonomistit: irtisanomissuoja vaikeuttaa työpaikan saantia ja tuottavuutta.

SAK pitää samalla kiinni vanhasta ”nuorille potkut ensin” -periaatteestaan näiden seassa. Sen ja Sdp:n jäsenet kun ovat yleensä niitä vanhimpia työntekijöitä. Samasta syystä se haluaa korostaa alan ammattikoulutusta, joka sen jäseniltä useimmin löytyy.

Kun yritys joutuu kriisissä irtisanomaan työntekijöitä, sen toimintakyky heikkenee. On tärkeää, että se saa valita silloin ne työntekijät, joiden yhteiset kyvyt riittävät pelastamaan yrityksen. Muutenkin on tärkeää, että jokaisessa yrityksessä on siihen parhaiten sopivat työntekijät, jos yritysten halutaan tuottavan talouteen niin paljon arvonlisää, että yhä paisuva hyvinvointivaltio saadaan elätettyä huolimatta väestön vanhenemisesta, huoltosuhteen heikkenemisestä, eläkepommista, hoivapommista, lisääntyneistä veloista ja ilmastonmuutoksenkuluista.

Taloustieteilijät ovat yksimielisiä siitä, että irtisanomissuoja vaikeuttaa uuden työpaikan saantia ja etenkin työvoiman rekrytointia sinne, missä heistä olisi eniten hyötyä, siten myös tuottavuuden kasvua.