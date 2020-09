Jussi Saramo: rahaa hallitsemaltaan Nuorisoasuntoliitolta, RAY päätti erityistarkastuksesta

Tuleva ministeri Jussi Saramo (vas) oli RAY:n rahoittaman Nuorisoasuntoliiton hallituksessa, kun liiton Alkuasunnot Oy tuki häntä ja kolmea liiton ulkopuolista ehdokasta eurovaaleissa 2009. RAY:n rahoitus on tarkoitettu yleishyödyllisiin tarkoituksiin, ja ilman näitä verotukia koko liittoa ei olisi. Siksi RAY aloitti Nuorisoasuntoliiton tarkastuksen syyskuussa 2009. Saramo oli Attacin puheenjohtaja 2009-2010. Ministeri Paavo Arhinmäki (vas) ensin moitti hyvä veli -järjestelmiä ja nimitti sitten oman ystävänsä ja erityisavustajansa Jussi Saramon Veikkauksen hallitukseen. Muutkin työpaikkansa Saramo on saanut puolueen jäsenkirjalla.

Saramo kannattaa mm. palkkasääntelyä, rahoitusmarkkinaveroa ja ilmeisesti myös asuntojen hintasääntelyä.

Presidentti Mauno Koivisto kirjoitti Suomen sosiaalidemokraatissa odottavansa riemunpurkauksia, kun talouden heikentyessä yritysten voitot alkavat laskea. Toimittaja Tuomas Enbusken mukaan Arhinmäen erityisavustaja Jussi Saramo jo päästi niitä iloitsemalla tuloerojen laskua, joka johtui lähinnä Suomen talouden romahtamisesta.

Vasemmistoliitto valitsi 6.9. Saramon opetusministeriksi Li Anderssonin vanhempainvapaan ajaksi. Saramo (s. 1979) on poliittinen broileri, tietotekniikka-asentaja, tuore kansanedustaja ja puolueen 1. varapuheenjohtaja. Lukion jääminen kesken ei tietenkään saa olla este ministeriydelle, mutta Saramo on viettänyt käytännössä koko elämänsä jäsenkirjalla saaduissa suojatyöpaikoissa, kuten toiminnanjohtajana verorahoilla lomia järjestävissä Solaris-lomissa. Lomia eivät saa kaikkein tarvitsevimmat, koska he eivät yleensä osaa edes hakea näitä puolueiden tiedossa olevia tilkku-etuuksia. Siksi ne on keksitty.

Onko lukijoiden tiedossa Saramon suhde Venäjän trolliksi tunnustautuneeseen valiokuntaneuvos Peter Saramoon? Saramoita on vain 73.

