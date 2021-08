Poliittinen korrektius on syrjintää? Aspergerit ja oudot pois yliopistoilta?

Korrektisuussäännöt sulkevat pois Aspergerin syndroomasta kärsiviä – heitä, joille yliopisto olisi usein juuri oikea paikka, kertoo Chronicle of Higher Education. Toimittaja Virginia Postrelin mukaan pitäisi löytää keinot suvaita ihmisten erilaisuutta ja sallia seksuaalinen lähestyminen työpaikoillakin. Läheisyys pitäisi sallia työpaikoilla. Chroniclen ratkaisu on eri normit eri paikkoihin, esimerkiksi college-opetukseen ja tutkimusyliopistoille.

Osa mauton huumori voi olla ahdistelua, osa on päinvastaista, se sanoo: ”Olemme ystävien kesken, voimme puhua suoraan.” Siksi yhden feministinen työpaikka voi olla toisen steriili korporatiivinen helvetti, Postrel kirjoittaa.

Anne Victoria Clark neuvoi miehiä kohtelemaan kaikkia naisia kuten Dwayne ”The Rock” Johnsonia. Tällöin varmasti ei saisi syytettä. Virginia Postrelin mukaan ”emme halua maailmaa, jossa miehet eivät lähesty naisia seksuaalisesti”. Toimittaja Claire Berlinskin mielestä olisi julmaa poistaa fyysinen läheisyys työpaikoilta.

Tämän ja enemmän kertoi There’s More Than One Kind of Workplace Civility (Bloomberg / Virginia Postrel)