Corbynin fanit: rasismia, misogyniaa ja väkivaltaista vaientamista

Vasemmistolehden tiedetoimittaja kirjoitti Jeremy Corbynin fanien olevan niin kuplassa, että he elävät toisessa todellisuudessaan ja alkavat uskoa viestinten salaliittoon ja muihinkin salaliittoteorioihin. Se ”sorto” sitten oikeuttaa huonon käytöksen, joka alkaa buuaamisella ja jatkuu väkivallalla ja misogyynisillä ym. häväistyskampanjoilla. Minusta samaa näkee Suomessakin natsipiireissä ja äärivasemmistossa – eivät kaikki vasemmistolaiset – luomu-uskovaisissa ja muissa hörhöpiireissä.

Yli 40 työväenpuolueen naiskansanedustajaa on vaati Corbyniä lopettamaan inhottavat misogynia- ja vihakampanjat. Myös toimittajat joutuvat niiden uhreiksi. Corbyn tuomitsi ne mutta hän ja alaiset ruokkivat niitä koko ajan perättömillä salaliittosyytöksillään, vallankumousretoriikallaan ja petturi-, pommi- ja luotipuheillaan.

Kun Corbynia vaadittiin puuttumaan työväenpuolueen misogyniaan tai antisemitismiin, hän ”All lives matter” -tyyliin usein abstrahoi asian pois yleiseen rasismiin tai omaan uhriutumiseensa, jolloin asia ei tule selväksi ja korjausyritykset vesittyvät.

Toimittaja valitti, että corbynistat halusivat ”puhdistaa” puolueen, koska heille pieni puhdas puolue Tory-enemmistöisessä parlamentissa on parempi kuin hallitsevakaan keskusta-vasemmistolainen työväenpuolue. Puolueen 232 MP:stä vain 40 oli corbynistoja.

Artikkelin Jeremy Corbyn and the paranoid style kirjoittaja Martin Robbins on tutkija ja tiedetoimittaja aiheinaan ”science, pseudoscience and evidence-based politics”.

