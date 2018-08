Ei rasismia? Valkoisia murhataan ja raiskataan rodun vuoksi

76- ja 57-vuotiaat äiti ja tytär kidutettiin kuoliaiksi. ”Tappakaa valkoiset”, kirjoitettiin heidän verellään. ”Valkoisiin ei voi kohdistua rasismia”, sanoo moni vasemmistolainen. Etelä-Afrikassa valkoisiin kohdistuu julmia viharikoksia ja äärimmäistä vihapuhetta, jopa presidentin suusta, koska sillä saa suosiota. Lännessäkin moni on saanut valtaa ja menestystä valkoisiin kohdistuvalla vihapuheella, ja sellaista näkee best-seller-listoilla, arvovaltaisissa lehdissä ja poliitikoissakin. Se ei siis ole ”vailla valtaa”. Valkoisten rasismi voi silti olla lännessä haitallisinta, koska he ovat usein vallassa, vaikka valkoiset ovat monen tutkimuksen mukaan vähiten rasistinen rotu. Muukin rasismi on silti väärin ja haitallista. Se myös antoi Trumpille vaalivoiton. Valkoisia panettelevat rasistit ovatkin Trumpin arvokkaimmat liittolaiset, vaikkeivät myönnä sitä.

YK raportoi Japanissa yleisestä rasismista, joka kohdistuu myös valkoisiin. Ravintolan ovella voi lukea, että ulkomaalaiset eivät ole tervetulleita, valkoisiakin syrjitään muun muassa rekrytoinnissa ja asenteissa.

Solidaarisuus-ammattiliiton tutkimuksen mukaan Etelä-Afrikan ihmisoikeuskomissio ja tiedotusvälineet katsovat usein sormien välistä mustien valkoisiin kohdistamaa rasismia. Valkoisiin kohdistuvat vihapuhe ja rasistiset murhat, kidutus ja hyökkäilyt eivät juurikaan saa huomiota tai hallituksen toimia osakseen. Mustat eteläafrikkalaiset ovat paljon väkivaltaisempia ja rasistisempia valkoisia kohtaan kuin päinvastoin.

Facebookissa ja Twitterissä kiihotetään äärimmäiseen väkivaltaan valkoisia kohtaan, mutta ihmisoikeuskomissio ja tiedotusvälineet eivät ole kovin kiinnostuneita.

Valkoisiin vuonna 2009 kohdistuneista rasistisista viharikoksista järkyttävimpiä oli South Africa Todayn mukaan se, kun vuonna 2009 Alice Lotter (76) ja hänen 57-vuotias tyttärensä kidutettiin kuoliaiksi, mikä kesti tunteja ja oli äärimmäisen tuskallista. Heidän sukuelimiinsä työnnettiin rikottuja lasipulloja ja toiselta rinnatkin oli kokonaan leikattu pois. He kuolivat myöhemmin sairaalassa tuskallisesti. Verellä hyökkääjät kirjoittivat ”Tappakaa buurit” (valkoiset hollantilaistausteiset farmarit).

Vuonna 2004 William Kekana tovereinaan kidnappasi 24-vuotiaan Janine Drennanin, tämän 1-vuotiaan tyttövauvan ja vauvan isoäidin. Drennan raiskattiin ja kaikki kolme murhattiin. Syyksi Kekana kertoi sen, että nämä olivat valkoisia.

Samantapaiset rikokset ovat yleistyneet. Mustat ovat enemmistö, joten presidentti (2009-2018) Jacob Zuma ja moni muu johtava poliitikko on kalastellut suosiota uhkailemalla valkoisia erittäin kovilla otteilla ja lupailemalla näiden rahoja mustille, kuten Robert Mugabe Zimbabwessa. Zuma myös väitti valheellisesti, että talous olisi enimmäkseen valkoisten käsissä.

Saako rasismin uhri nimitellä valkoisia?

Onko rasismin uhrilla oikeus nimitellä valkoisia yleisesti tai vaatia heidän mitätöimistään? Lähi-idässä taistelleet yhdysvaltalaiset ovat saattaneet nähdä jihadistien julmuuksia, joiden rinnalla Yhdysvaltojen tapahtumat kalpenevat. Silti The National Review’n David Frenchin mukaan kumpienkaan ei pitäisi nimitellä ihmisiä heidän rotunsa perusteella eikä mustan tekemän rikoksen valkoisen uhrin pitäisi tehdä päätelmiä mustista yleisesti, vaikka häntä tukisivat todisteet mustien monta kertaa useammin tekemistä väkivaltarikoksista. Sen sijaan ihmisiä pitäisi kohdella vain heidän omien tekojensa perusteella, myös valkoisia.

Lähi-idässä/Pohjois-Afrikassa syntyneet miehet raiskasivat 18-kertaa todennäköisemmin kuin suomalaissyntyiset miehet – tai 13-kertaisesti, kun vakioitiin alue, ikä ja tulotaso, toteaa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvitys (sivu 31). On silti väärin nimitellä arabeja raiskaajiksi, koska kaikki eivät sitä ole, vain pieni vähemmistö. Ketään ei saisi tuomita arabiutensa tai valkoisuutensa vuoksi – tai miehuuden tai heterouden, vaikka rikoksen uhrille ja omaisille kiusaus voi olla suuri ja väkivaltarikosten uhreja on paljon.

Ei-valkoisiin kohdistuva rasismi voi silti olla lännessä suurempi ongelma, mutta valkoisiin kohdistuva rasismi pahentaa sitä ja antoi Donald Trumpille vaalivoiton. Nämä antivalkoiset rasistit ovat Trumpin parhaita salaisia liittolaisia.

Jotkut kutsuvat itseään feministeiksi, vaikka sulkevat silmänsä valkoisiin kohdistuvalta rasismilta. Joko he ovat väärässä tai feminismi ei tarkoita tasa-arvoa.

Psychology Todayn kirjoituksen mukaan myös valkoisiin kohdistuvat stereotypiat ylläpitävät statushierarkioita. Esimerkiksi valkoinen saattaa kompensoida stereotypiaa ennakkoluuloisesta kiihkoilijasta olemalla erityisen ystävällinen vähemmistön edustajalle, joka puolestaan yrittää esiintyä erityisen vakavasti otettavana kompensoidakseen itseensä kohdistuvia stereotypioita ja siten näyttää torjuvan erityisen tylysti valkoisen ystävällisyyden. Tällaiset vastakkaiset tavoitteet tekevät vuorovaikutuksesta myrkyllistä ja erottavat ryhmiä toisistaan.

Pew Research Centren vuonna 2006 tekemän tutkimuksen mukaan muslimimaat ja Euroopan muslimit suhtautuvat torjuvammin länsimaiseen elämäntapaan kuin eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset muslimeihin.

Suomessa on maailman vähiten rasismia

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervastin mukaan Suomessa on vähemmän rasismia kuin missään muussa maassa, joskin Ruotsi on joillain rasismin mittareilla Suomen edellä. Tämä ei tarkoita, etteikö maahanmuuttaja voisi joutua kohdelluksi huonosti Suomessakin.

Suomen vähäinen rasismi voi johtua siitä, että Suomessa on poikkeuksellisen vähän maahanmuuttajia. Usein maahanmuuttoon liittyvät ongelmat pahentavat ulkomaalaisasenteita. Siksi Suomessa pitäisi helpottaa työllistymistä ja kotoutumista.

Rasismin, kuten jatkuvien mustien lynkkaamisen, rotuperustaisen orjuuden ja rotuerottelulakien, vähentyessä jotkut ovat tarjonneet sanalle koko ajan yhä laajempia määritelmiä. Laajemmankin määritelmän mukainen syrjintä voi olla vakava ongelma.

Diversiteetti-ideologia on monin tavoin vallassa. Suurin osa politiikan, tiedotusvälineiden, yliopistojen, kirjallisuuden ja elokuvien eliittiä puolustaa sitä ja suhtautuu nuivasti muuhun. Valkoisten kokemus, että he ovat saarrettuja ja uhreja, oli vasemmistolaisen diversiteettikouluttajan havainto, jonka hän teki harjoitellessaan tehokkainta tapaa vakuuttaa muut valkoiset siitä, että kaikki valkoiset ovat rasisteja. Diversiteettikouluttajan.

Kapitalismi vähentää syrjintää

Talouden Nobel-palkinnon saaja Gary Becker osoitti kirjassaan The Economics of Discrimination, miten markkinat rankaisevat automaattisesti syrjinnästä. Ainoa tapa suosia tai syrjiä on, että valitsee parasta vaihtoehtoa kalliimman, huonomman tai vähemmän voittoa tuottavan. Siksi kapitalistisimmissa maissa syrjintä on yleensä vähäisintä: ihmiset oppivat vähitellen paremmin välttelemään rankaisuja.

Rasismi (L.net, lähdeviitteitä artikkelin faktoille ja lisätietoja)