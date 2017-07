Manspreading-kysely: reisien levittely ei ole alistamista. Tutkimus: naiset vaativat levittelyä, se 7-kertaistaa flaksin

Reidet puristavat kiveksiä, useimmat miehet valittavat. PNAS: reisien levittely 7-kertaistaa miehen flaksin Tinderissä, 2-kertaistaa pikadeiteillä. Levittelemätön mies kelpaa vain joka 200. naiselle Tinderissä, levittelevä joka 29:nnelle. Nainen kelpasi useammalle kuin joka toiselle miehelle, etenkin, jos levittelee. Naisten flaksi oli 27-kertainen. Tulevatko bussien miesvainokampanjat Suomeenkin? Kyselyssä vain 6 % kertoi leveän istumisasennon syyksi miehisen vallan osoittamisen, ja heistäkin ainakin puolet oli pilailumielellä liikkeellä, testikysymysvastauksista päätellen. Yleensä syy on kivesten puristuminen, mutta joku varmasti haluaa myös miellyttää naisia.



Pari amerikkalaista bussiyhtiötä teki miehiä vainoavat kampanjat, joissa painostettiin istumaan bussissa reidet yhdessä. ”Dude, stop the spread please!” Äsken manspreading kiellettiin Madridissa. Jotkut feministit väittävät miesten reisien leveän asennon (”manspreading”) olevan naisten alistamista ja että sitä ei saisi tehdä, vaikka vieressä olisi tilaa.

Bussissa ylipainon, kivesten, pitkien jalkojen, polvivamman tai muun syyn vuoksi kahta penkkiä tarvitsevan on kohteliasta ahtautua yhdelle penkille tai nousta seisomaan silloin, kun bussi alkaa olla täynnä. Kellään ei ole velvollisuutta tehdä tiliä asentonsa syistä, anatomiastaan tai terveydestään. ”Manspreading” tai ”she-bagging” ovat seksistisiä termejä.

Ehdotettu bussien miesvainokampanja olisi askel väärään suuntaan. Oikea kampanja olisi: ”Kun bussi on täynnä, tee tilaa pyytämättäkin. Siihen asti tee tilaa pyydettäessä.”

Jos reidet ovat ohuet ja kivekset pienet ja sopivalla korkeudella, reisien puristaminen yhteen ei välttämättä ole kivuliasta. Jos on kysta tai vastaava kiveksessä, se voi olla helvettiä. Yksityiskohdat eivät kuulu muille.

Monella miehellä reidet ovat niin pitkiä, että etupenkki estää puristamasta niitä yhteen. Olisi reilumpaa pyytää ylipainoisia ihmisiä ahtautumaan yhden penkin tilaan, koska ylipainoon voi yleensä itse vaikuttaa.

Kuvan miehen hartiat ovat penkkiä leveämpiä, joten hänen viereensä ei muutenkaan oikein mahtuisi. Minulla on sama tilanne: kun joku tulee viereeni, joudun käpertymään lysyyn ja vinoon, mikä on inhottavaa, kivesten puristamisesta puhumattakaan. Bussien penkit on mitoitettu naisille ja lapsille, ja vain osalle heistäkin. Leveämmät penkit tarkoittaisivat kalliimpia kyytejä ja vähempiä paikkoja. Matkustajille kilohinta?

Feministi Cathy Young kutsuu manspreading-valitusta pseudofeminismiksi. Se vainoaa ja yleistää miesten käyttäytymistapoja ja motiiveja, miten triviaaleja tahansa. Ehkä misandria, miesviha tai miesvastaisuus, olisi parempi termi.

Jos kyse olisi naisten tarpeesta, pseudofeministit vaatisivat miehiä aina tekemään naisten reisille tilaa pyytämättä, ettei naisten tarvitsisi nolosti pyytää sitä? ”Eihän ujoimpia ei voi vaatia siten raportoimaan anatomisista yksityiskohdistaan.” Somekuvia leviteltäisiin tilanteista, joissa mies ei ole tehnyt tilaa naisreisille.

Quorassa tuntui vallitsevan yksimielisyys: seksistinen ”manspreading”-nimittely pitää lopettaa, ihmisillä on yksityiset syyt, tyhjää tilaa saa käyttää ja täydessäkään bussissa se ei ole pahempaa kuin muut tavat viedä tilaa.

Naiset tykkäävät manspreadingista – tiede ja Tinder vahvistavat

Yhdysvaltain tiedeakatemian PNAS -lehden tutkimuksen mukaan levittelevät miehet saavat lähes tuplasti valintoja pikadeittitutkimuksessa. Tutkimuksen toisessa kokeessa Tinderissä levittelykuvaprofiilit saivat 7 kertaa niin usein tykkäyksiä kuin samojen koehenkilöiden samassa taustassa otetut kaventelukuvat. Miehille tämä tieto on arvokas, koska vain joka 200. nainen kelpuutti kaventelukuvan mutta joka 29. nainen levittelykuvan. Naiset taas kelpasivat useammalle kuin joka 2. miehelle, levittelykuvat hieman kaventelukuvia paremmin. Naisten flaksi oli 27-kertainen, mutta tutkijat totesivat naisten olevan miehiä nirsompia muissakin tutkimuksissa. Tosin tutkimuksen levittely ei koskenut vain jalkoja, vaikka niin lehdissä on annettu ymmärtää.

Naiset ovat siis armottomia ei-levitteleville miehille, joten ehkä moni mies levittelee naisten mieliksi. Yleisesti kivesten puristelu vain on jotakin asteikolla epämukavaa … tuskallista … helvettiä.

