Osa vasemmistoa estää Pride-mielenosoittamista ja ihannoi poliittista väkivaltaa

Väkivaltaa ihannoiva Dan Koivulaakso kehui sitä, kun äärivasemmistojoukkio esti Finnish Defense Leaguen (FDL) osallistumisen Prideen, vaikka Setakin tuomitsi estämisen. FDL sisarjärjestöineen osoittaa mieltä islamistien homovastaisuudesta. Hesari moittii Paavo Arhinmäen joukkotappelijoita.

Ultimate Fightingin harjoittava Koivulaakso ihailee usein sitä, kun muu vasemmisto pelottelee uusnatseja tai sellaisiksi syyttämiään joukkovoimalla melkein kuin kyse olisi avoimesta sodasta. Ruotsin lehdistö onkin verrannut ”antifasisteiksi” itseään kutsuvia Ruotsin äärivasemmistolaisia natseihin ja syyttänyt heitä tuhopoltoista ja poliittisesta väkivallasta rauhanomaista sananvapauden käyttöä vastaan.

Monessa Euroopan maassa uusnatsien ja muun äärivasemmiston välillä onkin hyvin vakavaa väkivaltaa, jota nyt yritetään tuoda Suomeenkin. Samaa liikehdintää on ollut Suomessa pidempään, mutta nyt sitä yritetään pahentaa. Tällainen asetelma radikalisoi molempia ääriryhmiä ja saattaa tuottaa kummallekin lisää kannattajia. Eduskuntapuolueiden ja Koivulaakson pitäisi sanoutua sellaisesta jyrkästi irti ja tukea ”antifasistien” sijaan oikeaa antifasismia, joka vastustaa ei-natsististakin poliittista väkivaltaa, siis punaistakin fasismia

Uusnatsit ja fasistit ovat vasemmistolaisia

Kuten artikkelissa Suomen vastarintaliike: natsit vastaan kapitalismi ja vapaus kerrotaan, monien tutkijoiden mukaan Hitler, Mussolini, alkuperäiset kansallissosialistit ja fasistit, uusnatsit ja uusfasistit ovat kaikki vasemmistolaisia ja sosialisteja, minkä myös oikeistoa ja kapitalismia vastustava uusnatsien SVL myöntää avoimesti. Neuvostoliitto ja vasemmistotutkijat ovat onnistuneet hämärtämään tätä propagandallaan.

Useimmat uusnatsisyytökset ovat virheellisiä. Myös Utoyan joukkomurhaaja Anders Breivikin ideologia poikkeaa huomattavasti kansallissosialismista oikealle, vaikka hänkin sanoo vihaavansa kapitalismia, markkinataloutta, liberalismia ja USA:n ”liian oikeistolaista” mallia.

Kirjanmainontakamppanja?

Koivulaakso kumppaneineen on tehnyt tiedustelutyötä, jonka SVL kokee Koivulaakson mukaan uhaksi.[8] Koivulaakso, Mikael Brunila ja vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson ovat julkaisemassa äärivasemmistolaiselta Into-kustannukselta ”äärioikeistoa” käsittelevää kirjaa.

Koivulaakso puolustaa Pride-mielenosoituksen estämistä

Finnish Defense League (FDL) on ylikansallinen islam-vastainen järjestö, vaikka uusnatsitkin saattavat tukea sitä.

FDL osallistuu Pride-kulkueisiin vastustaakseen islamistien homovastaisuutta. Vasemmistoliiton väki kehuu (21.7.2012), että Tampereen Pridessa tämä mielenosoittaminen saatettiin estettyä pelottelemalla joukkovoimalla. Priden verkkosivuilla pahoiteltiin: ”Meidän tietoon on tullut, että joidenkin kulkueeseen pääsy on estetty. Meillä ei ole tärkeämpiä tietoja tapahtueesta. Tampere Pride -Kulttuuritapahtuma ja Sateenkaarifestivaali pahoittelee mikäli siinä on rikottu osallistujien oikeuksia.”

Nettiväitteiden mukaan Youtube-video kuvaa, miten vasemmistoaktivistit pelottelevat väkivallan uhalla transnainen Mimosan (FDL) pois Pride-kulkueesta. [Toimituksen huomautus: toimitus ei ole voinut on todentaa naisoletetun Mimosan mahdollista transsukupuolisuutta.]

Muidenkin maiden Defense Leaguet harjoittavat samaa ja niissä on homo-osastojakin (HBT). Ruotsin äärivasemmisto käyttää tästä nimitystä ”pinkwashing”. Se syyttää DL-järjestöjä HBTQ-yhteisön vainonpelon hyödyntämisestä islamistien vastaisessa propagandassaan.[11]

Moni homo pelkääkin islamisteja, etenkin muslimimaiden homot. Nämä vasemmistolaiset haluavat uhrata heidät sillä perusteella, että heidän vainoojansa ovat uusnatsien vastustajia. Toisaalta Defense Leagueissa on homovastaisiakin jäseniä, eräissä maissa väkivaltaisiakin.

Dan Koivulaakso kuuluu Paavo Arhinmäen taistolaishenkiseen siipeen

Aiemmin vasemmistonuorten puheenjohtajana toiminut ja taistolaiskommunisti Esko-Juhani Tennilän eduskunta-avustajana pinnalle noussut Paavo Arhinmäki on Vasemmistoliiton äärisiiven ylläpitämän sosialismi.netin mukaan samaa taistolaishenkisten (”vähemmistöläisten”) sarjaa Koivulaakson, puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Pia Lohikosken ja anarkokommunisti Reko Ravelan kanssa. Lohikosken arveltiin perivän taistolaiskommunisti Jaakko Laakson äänet, mutta saman siiven Jussi Saramo vei osan. Sosialismi.net pahoittelee, miten ”enemmistöläiset” (mm. puoluetoimiston väkeä ja ay-siipeä) jyräsi 2010 sosialismi.net-siiven mm. junttaamalla äänestystulokset, estämältä Ravelalta pääsihteerin paikan ja pudottamalla Lohikosken puoluehallituksesta.

Sittemmin Arhinmäen siipi on vahvistanut rooliaan puolueessa ja Arhinmäki on ottanut etäisyyttä ääriänkyröihin, vaikka käyttikin taistolaisia edustajinaan hallitusneuvotteluissa 2011, jopa eduskunnasta luopunutta Jaakko Laaksoa ja sieltä raiskausepäilyn vuoksi pudonnutta Stasin ilmiantaja Pentti Tiusasta. Vieläkin kammottavampaa: Arhinmäen mukaan Marx on vasemmistolaisuuden perusta.[18]

Paavo Arhinmäen huligaaniryhmä

Paavo Arhinmäki kokosi Jokerien jalkapallojoukkueelle ”kannattajaryhmän” ”Jokerit 116 Boys”. ”Katsomossa hän johti huutokuoroa, joka karjui herjoja Jokerien vastustajille sekä haastoi riitaa. Näin saatiinkin jalkapallomellakoita”.[15] Arhinmäen väitetään ottaneen ryhmään tarkoituksellisesti ”steroidipäitä”. Ryhmää pidettiin erityisen väkivaltaisena, suorastaan tappeluita hakevana (tämän virkkeen lähteissä ei otetan kantaa Arhinmäen mahdolliseen läsnäoloon).

FC Jokerien kuoltua Arhinmäki vei Aarno Laitisen mukaan osan ryhmästä Vasemmistonuoriin mellakoimaan 6.12. Linnan juhlien edustalla (ks. ”Kuokkavieraat”), ”mutta kun Tarja Halonen kutsui Arhinmäen seuraaville itsenäisyyspäivän kutsuille, mellakat loppuivat.”[15] Arhinmäen kommentti oli suurin piirtein: ”Ei ole enää sen aika”.

Hesari syyttää Arhinmäen ryhmää jalkapallohuliganismin tuomisesta Suomeen

Norjan joukkomurhan jälkeen Arhinmäki sanoi: ”Ei riitä, että pahoitellaan tapahtumaa. Nyt pitää jyrkästi irtisanoutua vihapuheista. Hiljaisuus on hyväksyntää.” Helsingin Sanomien toimittajat vertasivat tätä siihen, että Arhinmäki ei irtisanoutunut kokoamansa 116 % Boys -ryhmän toimista. [16]

Esimerkiksi jäsenet hakkasivat HJK:n kannattajia iskemällä hampaita poikki ja viiltämällä yhtä ihmistä veitsellä kaulaan. Artikkelin mukaan ryhmä toi jalkapallohuliganismia Suomeen. [16]

Sekä Arhinmäki että Koivulaakso yhdistetään moniin väkivaltaisiin äärivasemmistomielenosoituksiin, tarkoittamatta, että he olisivat itse käyttäneet väkivaltaa niissä.

[Tämä kirjoitus on vuodelta 2012. Sen status oli jäänyt vahingossa julkaisemattomaksi, mikä huomattiin ja korjattiin vuonna 2017. Kirjoitus oli vieraskolumni.]

Seuraaviin tietosanakirja-artikkeleihin on merkitty lähdeviitteet monille artikkelin faktoille

Suomen vastarintaliike (Ln): sosialismia puolustava uusnatsijärjestö

Finnish Defense League (Ln): jihad-vastainen järjestö

Vasemmistoliitto: Taistolaiset vastaan enemmistökommunistit nykypäivänä (Ln)

Paavo Arhinmäki (Ln)

Fasismi (Ln)

Kansallissosialismi (Ln)

Lisää aiheesta:

Suomen vastarintaliike: sosialistiset uusnatsit vastustavat kapitalismia ja oikeistoa kuten muutkin natsit (Vapaasana.net)