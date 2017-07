Vapaasana.net on uudistunut – ”Vapaasanan kirjoittajat 2001-2017” kattaa kaikki vanhat kirjoittajat

Vapaasana.net on siirretty uudelle alustalle. Teknisistä syistä vanhojen artikkelien kirjoittajiksi on merkitty ”Vapaasanan kirjoittajat 2001-2017”, poikkeuksena ”Toimitus”. Uusiin artikkeleihin kirjoittajat on tarkoitus merkitä jälleen täsmällisesti vanhaan malliin. Myös vanhat kuvat menetettiin. Pyydettäessä voidaan käsin korjata jokin vanha merkintä ja jonkin suositun artikkelin kuvat. Lukijat voivat esittää myös pieniä ja suuria ideoita lehden paranteluun esimerkiksi tämän jutun kommentteihin tai osoitteeseen vapaasana.net@gmail.com

Verkkolehti Vapaasana.net perustettiin vuonna 2001. Se toimi vuoteen 2007 tarkoitukseen tehdyllä järjestelmällä, 10.11.2007 alkaen vuoteen 2017 Drupalilla ja heinäkuusta 2017 alkaen WordPressillä.

”Toimitus”-nimelle on merkitty vain artikkelit, joiden tekijänä on ”Toimitus” tai tyhjä. On mahdollista, että jokin näistä ei olisi toimituksen.

Tilastot yksittäisten juttujen jopa monisataisista Facebook-jaoista ja kymmenistätuhansista lukukerroista nollautuivat samalla.