Afganistan on turvallisempi kuin Venäjä, Brasilia, Meksiko ja moni muu maa

Afganistania vaarallisempia ovat Venäjä, Brasilia, Puerto Rico, Meksiko ja kymmenet muut maat. Brasilia on kolmatta kertaa vaarallisempi ja El Salvador kymmenen kertaa vaarallisempi siviileille.

Afganistanissa on kymmenen vuoden aikana kuollut väkivaltaisuuksissa enimmillään 3701 siviiliä vuodessa ja määrä on laskussa. Tämä on noin 10 kuollutta 100 000 asukasta kohden.

Yllä tätä verrattiin muiden maiden pelkkiin murhiin. Jos Afganistanistakin otetaan lukuun vain murhat, suhteet jyrkkenevät entisestään: Venäjä olisi kaksi kertaa ja Brasilia neljä kertaa niin vaarallinen kuin Afganistan.

Myös tyttöjen koulutuksen, naisten aseman ja monen muun mittarin mukaan Afganistan suunnattoman paljon parempi maa kuin ennen kapinallisten ja Yhdysvaltojen suurhyökkäystä Talebania vastaan vuonna 2001.

Väite Afganistanin poikkeuksellisesta yleisestä vaarallisuudesta ihmisille on täysin perätön. Jotkut ihmiset ja alueet ovat poikkeuksia.