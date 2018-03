Pinker: Korrekti salaaminen tuottaa rasisteja ja seksistejä, kun epäkorrektit faktat paljastuvat ja vasta-argumentteja ei ole käsitelty

Kun tilastollisista eroista ei saa puhua, ensi kertaa afroamerikkalaisten 7-kertaisesta murhamäärästä kuuleva voi päätyä rasistiksi ja ”tajuta” salailun totuuden vastaiseksi salaliitoksi. Kun saa puhua, kuulemme myös argumentit sille, miksi erot eivät oikeuta syrjintää, MIT:n kuulu neurotieteilijä Steven Pinker kertoo.

On fakta, että afroamerikkalainen tappaa seitsemän kertaa useammin. Silti harva afroamerikkalainen tappaa. Miesten ja naisten suuret erot joissain asioissa ovat fakta, mutta kaikille kuuluvat silti samat oikeudet.

Esimerkiksi sata vuotta sitten irlantilais-amerikkalaiset tekivät paljon enemmän väkivaltarikoksia kuin muut etniset ryhmät, mutta sekin sitten muuttui. Pinker ei mainitse, mutta vaarallisia rikollisia olivat myös suomalaiset Ruotsissa silloin, kun he olivat lähinnä nuoren polven naimattomia miehiä – tunnetusti ongelmallisin väestönosa. Toisaalta 1 % väestöstä tekee 63 % väkivaltarikoksista.

Jopa väitettä ”kapitalistiset yhteiskunnat ovat parempia kuin kommunistiset” pidetään raivostuttavana ja kiistanalaisena, mutta ei se ole. Eläisitkö mieluummin Etelä- vai Pohjois-Koreassa? Aiemmin Länsi- vai Itä-Saksassa? Kummista ihmiset pakenivat toisiin – ja halusivat paeta?

Kun poliittinen korrektius suojaa ihmisiä tällaisilta tosiasioilta, ja sitten he lopulta saavat ne faktat jostain selville, he tekevät usein äärimmäiset johtopäätökset. Heistä tulee usein rasisteja, seksistejä tai anarkolibertaristeja, koska heitä on suojeltu keskustelulta aiheesta, Pinker varoittaa.