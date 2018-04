Merten muovisaaste: yli 90 % tulee kehitysmaiden 10 joesta

Kymmenestä Kiinan, Intian ja Afrikan joesta tulee 90 % merten muovisaasteesta. Ongelma ratkeaisi keräämällä muovia kehitysmaissakin, Deutsche Welle kertoo. Paniikkitoimet Euroopassa eivät ratkaise asiaa. Muovipussi on ympäristölle parempi kuin kangas-, bio- tai paperipussi, tuore tanskalaistutkimus kertoo, ellet käytä kangaspussia yli 7 000 kertaa pesemättä sitä.

Jos kuitenkin muovipussia ei uusiokäytä edes roskapussina ja kangaskassia käyttää yli 3 500 kertaa pesemättä sitä, kangaskassi on ekologisempi valinta. Paperipussi on toiseksi ekologisin.

Rikkaissa maissa muovista tarvitsee muistaa lähinnä vain: älä koskaan heitä muovia luontoon. Se myös tukehduttaa eläimiä tai päätyy niiden aivoihin nanohiukkasiksi jauhautuneena.

Paikoin rikkaissakin maissa, esimerkiksi Etelä-Italiassa, jätehuolto on pahasti korruptoitunutta ja ympäristö sen mukaista. Suomen kaltaisten maiden vaikutus on mitätöntä, joten on paras keskittyä vaikuttamaan kehitysmaihin.

Kaatopaikalle päätyvän muovin elinkaaren haitat ovat vähäisiä. Aiemmassa artikkelissa kerroimme, että muovikassin käyttö aiheuttaa 0,0002 euron ympäristöhaitan ja lähiruoka on saastuttavinta, koska kaukaa tuotu ruoka on tehokkaammin tuotettu ja kuljetettu.