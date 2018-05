MV-lehti on äärivasemmistolainen: hyvät Greenpeace, Koskenniemi, Hassi, Trump ja Putin vastaan pahat TTIP, CETA, Amerikka, uusliberalismi ja luonnon pilaajat

Puna- ja ruskea-aktivistien propagandaa ei erota toisistaan ja Putinin propagandasta. MV: ”Uusliberalismin viikate niittää.” ”Jenkkien Miljardi Yritykset Haluavat Suomen Luonnon!!” ”Oikeusprofessori jyrähtää TTIP-sopimuksesta: Tässä luodaan suursijoittajien …” ”kamppailua epädemokraattisia ja tuhoisia kauppa- ja investointisopimuksia” ”TPP- ja TTIP-pankkivaltasopimusten tehtävä on lisätä pankkien poliittista ylivaltaa, riistää kansallisvaltioilta oikeus säätää itsenäisesti lakeja sekä …” MV:stä ei löytynyt kuin pahaa sanottavaa vapaakauppasopimuksista, uusliberalismista ja jenkeistä. MV on äärivasemmistolainen, punavihreä ja nationalistinen Putin-mielinen lehti, jonka taakse on siirtynyt monia entisiä äärivasemmiston aktivisteja. Aina prosentti ihmisistä haluaa vihata ja syyttää. He valitsevat ”eliitin” vastaisen ideologian, joka ennen oli usein kommunismi, sittemmin monille islamismi ja nyt myös äärivasemmistolainen nationalismi.

Puna- ja ruskea-aktivistien propagandaan tuleekin suhtautua, kuten Kremlinkin teksteihin. Ne voivat antaa kuvan siitä, miten kansa vastustaa vapaakauppasopimuksia, vaikka aivan ylivoimainen enemmistö kannattaa ja vain 21 % vastustaa tästä propagandasta huolimatta. Selvitä tosiasiat. Ellet ehdi, äänestä päinvastoin kuin puna- ja punaruskea-aktivistit kehottavat. Ne ovat lähes aina liberalismia vastaan.

Google-haku löysi MV-lehdestä vain kielteisiä tuloksia TTIP– ja CETA-vapaakauppasopimuksista USA:n ja Kanadan kanssa. Monen on vaikea uskoa, että nämä ovat sieltä eivätkä punaisten ”kansalais”järjestöjen propagandasta, jopa samat Martti Koskenniemi, Greenpeace, Satu Hassi, julkisen alan ammattiliitot ovat hyvän asialla pahaa TTIP-sopimusta ja sitä kannattavaa kauheaa Jussi Halla-ahoa ja Amerikkaa vastaan.

Miksi kauheaa? Halla-aho ei ole ollut Putin-myönteinen ennen kuin on viime aikoina antanut vähän periksi, jotteivät punaruskeat jatkaisi hänen mustamaalaamistaan. Amerikkakin on paha paitsi Donald Trump, joka sentään vastustaa vapaakauppaa ja ”ymmärtää” Putinia.

Putin tietenkin vastustaa länsimaiden vapaakauppaa, koska hän haluaa köyhdyttää ja kurjistaa länsimaat. Köyhtyminen aiheuttaa yleensä kaaosta, väkivaltaa ja traditionaalisuutta, ja heikkoja on helpompi hallita.

Luonnon puolustaminen ei sinänsä ole vasemmistolaista, mutta MV-lehden keinot siihen ovat vasemmistolaisia ja huonoja.

Muiden puna-aktivisten jutut eroavat MV-lehdestä lähinnä siinä, että heiltä on unohtunut tekstien kansanomaisuuden lisääminen kirjoitusvirhekoneella.

MV-lehden osumia

Nämä hakutulokset ovat MV-lehden artikkeleista, ei keskustelupalstalta, josta löytyisi paljon lisää samanlaista. Tulosten alussa on melkein aina otsikko.

”Uusliberalismin viikate niittää. Uutisraportti. … tulee entisestään pahentamaan Tyynen valtameren maiden kauppasopimus TPP ja sen Atlantin puoleinen kaveri TTIP, sanoo Hudson.”

”TTIP-kyselyhuijaus: Suomalaisia lobataan TTIP-myönteisiksi – aivan … Tulos oli: 69 prosenttia suomalaisista suhtautuu TTIP:hen positiivisesti!”

”Oikeusprofessori jyrähtää TTIP-sopimuksesta: … professori Martti Koskenniemi …”

”Oikeusprofessori jyrähtää TTIP-sopimuksesta: Tässä luodaan suursijoittajien … Professorin mukaan TTIP on ansa, josta ei yksittäinen valtio pääse irti kun siihen …”

”Saksan media sen paljasti, että USA aikoo puuttua EU:n lakeihin TTIP-sopimuksen avulla. Nyt se siis tuli julki, kuinka tämä EU:n näkymätön …”

”Hollannin Greenpeace julkaisi vuodetut TTIP-paperit – täältä ne löytyvät luettavaksi. ”

”Jenkkien Miljardi Yritykset Haluavat Suomen Luonnon!! | MV!!??”

”Ylen pomo painosti toimittajaa muuttamaan juttua USA-myönteiseksi … Ylen toimittaja Jaana Kivi kirjoitti USA:n ja EU:n TTIP-kauppasopimuksesta kriittisen jutun. Ylen toimittaja ei saa kuitenkaan kritisoida Amerikan …”

”Mitä asioita jo vuonna 2014 pelättiin TTIP:stä? Euroopan julkisen alan ammattiliittojen keskusjärjestön (EPSU) haltuunsa saamat asiakirjat vuonna 2014 TTIP-neuvotteluista kertovat …”

”kamppailua epädemokraattisia ja tuhoisia kauppa- ja investointisopimuksia – näkyvimmin TTIP-, CETA-, TiSA- ja TPP-sopimuksia – vastaan.”

”Törkeää! Vaaleilla valitut mepit eivät saa vapaasti tutustua TTIP …”

”ja mediahuomio pysyy sivussa todella merkittävistä asioista, kuten TTIP- ja CETA-vapaariistosopimuksista”

”Stubb marssi sananvapauden puolesta Pariisissa ja samalla yrittää estää lehdistöä kirjoittamasta totuutta TTIP sopimuksesta”

”Tässä videossa näette yksityistämisen seuraukset – TTIP. Ai niin, ja Suomeen ajetaan myös TTIP”

”Uskomatonta: Brysselin byrokraatit yrittivät solmia kauppasopimuksen …”

”CETA mitä ilmeisimmin ratifioidaan tämän vuoden lopussa ja TTIP ehkä ensi vuonna. Suomalaisille jää raiskattu maisema, kun kaivosyhtiö on”

” Jos CETA- ja TTIP -sopimukset menevät läpi, kaivoslain kiristäminen muuttuu vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi.”

”Tiistaina Brysseliin kokoontui valtava määrä ihmisiä vastustamaan TTIP- ja CETA-sopimuksia.”

”TTIP-vastustus ärsyttää jenkkejä!!”

”TTIP – prosessi jo alkanut: Suomeenkin desinfioitua lihaa? Hassi sanoo Yhdysvaltain TTIP- neuvottelijan sanoneen, että yhdysvaltalaisille perheille kelpaavan ruoan on kelvattava myös eurooppalaisille.”

”Miksi Halla-aho kannattaa Suomelle haitallisia asioita … TTIP:n ohella Jussilla on kova into puolustella amerikkalaisten Euroopassa tekemää teollisuusvakoilua, ja tavallisiin kansalaisiin saakka”

”EU-integraatiota, TTIP:tä ja Isiksen aseistusta ajava europarlamentaarikko Halla-aho kerää irtopisteitä Brexitillä.”

”Halla-aho syyttää ”ruplarahoitteista MV-lehteä harhaisesta tulkinnasta …

Halla-aho ajaa agendaa (TTIP, asekauppa Saudi-Arabiaan, EU-jäsenyys, Nato-jäsenyys, ja ties mitä, mikä ei ole vielä tullut julki) …”

”Halla-aho ylimielisenä: ”Äänestä vihreitä tai vasemmistoa!”” jos TTIP ei kelpaa.

”Professori: Vapaakauppaa puolustetaan huuhaa-argumenteilla”

”Suomen Ulkoministeriö rahoittaa Eu:n ja Soroksen pirullista suunnitelmaa. Vasemmistopuoleista on negatiivinen maininta ainoastaan TTIP:n yhteydessä. Raportti ylistää TTIP:ä …”

”Trumpin TTIP-vastaisuus on hyväksi myös suomalaisille, sillä TTIP-sopimus mahdollistaisi sen, että monikansalliset suuryhtiöt voisivat tuhota …”

”Valtion suurin huijaus? – Kuinka Anders Borg, Stubb, Vartiainen …

Siinä sivussa olisi TTIP-sopimus helppo tehdä kansan huomaamatta.”

”TPP- ja TTIP-pankkivaltasopimusten tehtävä on lisätä pankkien poliittista ylivaltaa, riistää kansallisvaltioilta oikeus säätää itsenäisesti lakeja sekä …”

Jne., loputtomasti.

Ehkä MV-lehti suhtautuu nyt myönteisemmin Halla-ahoon, koska hän on alkanut ”ymmärtää” Putinia. Toisin kuin Rkp ja KD, perussuomalaiset myös osallistuivat Sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton välikysymykseen, jossa he vastustavat pienyritysten oikeutta työllistää ja työttömien nuorten palkkaamista määräaikaisiin työsuhteisiin ja muuta ”oikeistolaista”.

Halla-ahosta löytyi myönteisiä MV-tekstejä eräistä yhteyksistä muttei näissä TTIP- ja CETA-hauissa.

Jos käyt MV-lehden sivulla, älä jätä sitä pitkään auki selaimeesi, ettet turhaan louhisi bitcoineja MV-lehdelle. Selvityksessä sivuilla ei käyty, mutta Googlen tuloksia voi avata Googlen välimuistista (alanuoli hakutuloksen osoitteen perässä).