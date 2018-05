Ei ole vapautta ilman kapitalismia – muuten kaikki ovat valtion armoilla

Sosialismissa valtio voi tappaa toisinajattelijat nälkään ja kieltää kaiken. Vain kapitalismissa saat elää niin kuin haluat, kommunistisestikin, ilman että joku kieltää sinua käyttämästä esineitäsi tai tilojasi siihen. Mitä tahansa haluat, aina joku miljardeista ihmisistä alkaa myydä tai antaa sitä, ja saatuasi voit käyttää sitä omaisuuttasi mihin haluat. Edes Robinson Crusoe ei tietenkään saa kaikkia haluamiaan esineitä, mutta nyt suunnilleen kaikki elävät yltäkylläisemmin kuin enemmistö melkein koskaan ihmiskunnan historiassa, kapitalismin ansiosta.

Sosialistisissa maissa oli ja on tapana, että toisinajattelijat eivät saaneet töitä tai heille annettiin surkeita ja heille sopimattomia töitä. Valtio voi vaikka tapattaa ihmisen nälkään – etenkin, jos ruuankin yksityisomistus on kielletty.

Kapitalistisessa maassa miljoonista ihmisistä kuka vain saa palkata sinut mihin tahansa työhön – ja yleensä moni haluaakin – ja on myös miljoonia valtiosta riippumatta omaisuutensa tehneitä ihmisiä ja yrityksiä, jotka voivat lahjoittaakin sinulle, sikälikin siis miljoonia oikeita mielipiteitä, kun taas sosialistisessa maassa on vain yksi hallitseva mielipide, valtion vallanpitäjien. Siksi niissä väistämättä tulee kiellettyä useimmat elämäntavat.

Kommunistisessa Kuubassa Che Guevara ehdotti jazzin ja rock & rollin kieltämistä ”imperialistisena musiikkina”. Keskitysleireille heitettiin uskovaisia, homoseksuaaleja, runoilijoita ja muita – ja oli homoseksuaalisuus laitonta Neuvostoliitossakin, yleensäkin sosialistimaissa. Sosialismissa määritelmällisesti tiedotusvälineet, lehti- ja kirjapainot ja jakeluorganisaatiot ovat valtion tai vastaavan omistuksessa. Castron hallinto murhautti kansalaisiaan kolmessa vuodessa enemmän kuin Hitlerin hallinto kuuden ensimmäisen hallintovuotensa aikana – ja Kuuba ei sentään ollut läheskään pahimpia sosialistimaita. Ei ole vapautta ilman kapitalismia, mutta osittaisessa kapitalismissa voi olla osittain vapaa.

Myös sosialismin ylläpitäminen vaatii jonkin sortin totalitaristista otetta, koska ihmisillä on luontainen tahto puuhata kapitalistisia tekoja suostuvaisten aikuisten kesken – ja jopa Pohjois-Koreassa he usein onnistuvat siinä, se on vapauden viimeisiä henkireikiä.

Vallan kolmijako-oppi – ja miljoonajako-oppi

Lainsäädäntövallan, toimeenpanovallan ja etenkin tuomiovallan tulee olla eriytettyjä. Vieläkin tärkeämpää on, että edes nuo kaikki yhdessä eivät saa määrätä paljon mitään, siis liberaali perustuslaki. Se hajauttaa päätöksenteon yhdeltä valtiolta miljoonille ihmisille, kun jokainen saa päättää itsestään.

Kapitalismissa sosialismi on sallittua muttei päinvastoin

Kapitalistisessa valtiossa kuka tahansa saa perustaa sosialistisen yhteisön. Usein niin on tehtykin. Silti vain pieniä sosialistisia yhteisöjä, ”utopiayhteisöjä”, on saatu kasaan ilman väkivaltaisia pakkokeinoja, koska ihmiset eivät yleensä ole niin tyhmiä. Nekin tuppaavat hajoamaan vähitellen kasautuviin ongelmiin.

Tämä joustavuus on kapitalismin etu: jos jokin ongelma ratkeaa parhaiten sosialistisesti, sitä saa kokeilla, ja paras kokeilu voi voittaa, ja kun teknologian tai muun muututtua se ei enää toimi, tämä heti näkyy siinä, että vaihtoehtoiset kokeilut alkavat voittaa. Vaikka Wikipedia on täysin kapitalistinen järjestely, jotkut näkevät siinä myös sosialistisia piireitä. Sosialistisessa maailmassa Wikipediaa ei olisi syntynyt, ei edes sitä teknologiaa, jonka se vaatii.

Puhtaassa antikapitalismissa valtio omistaa myös ruokasi ja ruumiisi

Kapitalismi tarkoittaa yksityistä omistusta. Jos valtio omistaa yritykset, kuten natsien puolueohjelmassa, tai muuten kontrolloi niitä, kuten Hitler teki, valtio on sosialistinen tai melko sosialistinen. Sosialismi on kapitalismin vastakohta – tai ensisijaisesti se tarkoittaa yritysten ja muiden tuotantovälineiden yksityisomistusta, ei välttämättä kaiken muun, kuten kulutushyödykkeiden ja ihmisten kehojen. Puhtaassa antikapitalismissa nekin ovat yhteisomistuksessa.

Omistusoikeus johonkin tarkoittaa täyttä oikeutta päättää siitä. Jos valtio, mafia tai muu taho väkivalloin estää minua käyttämästä omaisuuttani, en täysin omista sitä, vaikka laki muuta sanoisi. Osa liberaaleista silti hyväksyy joitain rajoituksia omistusoikeuteen, esimerkiksi jokamiehenoikeuden tai ajoneuvon pakkolunastuksen sotatilassa käypään hintaan, kuten viime sodissamme tehtiin.

Pohjoismaat ovat maailman kapitalistisimpia ja Suomi ykkösenä omaisuudensuojaindeksissä. Siksi meillä menee niin hyvin. Menisi vielä paremmin elleivät työmarkkinasääntely ja eräät muut sääntelyn muodot kuitenkin rajoittaisi kapitalismimme astetta huomattavasti. Siksi joillain mittareilla muutama muu maa on vielä kapitalistisempi. Pohjoismaiden parhaat lait yhdistämällä olisi jo kirkkaasti maailman ykkönen.

Osakeyhtiökin voi johtaa sosialismiin

Jos perustat yksityisen osakeyhtiön ja kaikki vapaaehtoisesti antavat sille omaisuutensa osakkeita vastaan, maailmasta on tullut sosialistinen: kaikki on yhteisomistettua. Tällöin saadaan lähes kaikki sosialismin ongelmat vapaudenrajoituksia, tehottomuutta ja siitä seuraavaa köyhyyttä myöten. Ainoa etu on, että yksinkertainen enemmistö voi päättää purkaa tilanteen toisin kuin käytännössä missään sosialistisessa maassa. Ei sitäkään, jos yhtiöjärjestykseen kirjoitetaan, että omaisuuden myynti tai lahjoitus vaatii yksimielisyyden.

Käytännössä ihmiset eivät varmastikaan olisi niin tyhmiä, että läheskään kaikki antaisivat omaisuuttaan osakeyhtiölle. Vaikka enemmistö saataisiin hullutukseen mukaan, he vähitellen tajuaisivat sen typeryyden.

Liberalismi tarkoittaa, että vapauden rajoittajalla on ankara todistustaakka

John Stuart Millin ja monen muun mukaan todistustaakka on sillä, joka vastustaa vapautta. Tätä pidetään liberalismin määritelmänä. Klassisetkin liberaalit katsoivat, että tämä taakka joskus täyttyy. Ei kuitenkaan riitä, että kiellon hyödyt ylittävät haitat: ylityksen täytyy olla valtava suhteessa vaadittavaan vapaudenrajoitukseen.

Vapaudenrajoituksen suuruus pitää arvioida ensisijaisesti rajoitettujen henkilöiden omien preferenssien perusteella, vaikka pitäisimme niitä kuinka väärinä. Jos jonkun elämäntavalle metallimusiikki, astrologia, satanismi, tupakointi, aseenkanto, man cave tai darkroom on tärkeää, sellaisen kieltäminen on suuri vapaudenrajoitus, vaikka sinusta ne pitäisi kieltää haitoista riippumatta.

Liberalismista välttämättä seuraa, että jos joku omistaa esineen, hän saa tehdä sillä mitä haluaa. Liberaalit kuitenkin väittelevät siitä, mihin kaikkeen yksityisomistus kannattaa ulottaa. Kun se on johonkin kerran ulotettu, omistusoikeuden merkittävä loukkaaminen on yleensä väärä ratkaisu. Ilman investointeihin, vaikkapa palstanhoitoon, kannustavaa vahvaa omistusoikeuden suojaa emme olisi koskaan puoliksikaan tällaista hyvinvointia, sivistystä saavuttaneetkaan.

Jotkut liberaalit taas puolustavat omistusoikeutta moraalisin argumentein. Liberalismin perustaja John Locken mukaan (1689): kun joku raivaa palan metsää pelloksi, tämä investointi oikeuttaa hänet omistamaan sen, ainakin jos muille jäi yhtä paljon yhtä hyvää metsää tai teosta on muille hyötyä. Omistaahan tuo henkilö moraalisesti sen työn, jonka on metsään tehnyt. Omistamallaan saa tehdä mitä vain, vaikkapa lahjoittaa sen jälkeläisilleen tai muille, eläessään tai kuollessaan. Toisten mielestä kuitenkin omistusoikeuden hyötyperustelu on vastaasanomattomampi kuin tuo Locken proviiso.

Linkkejä