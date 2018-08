Yrittäjä saa keskimäärin 3 % tuloista, verottaja 55 %. 400 000 euron asunnosta pitää maksaa 570 000 euroa veroja. Suomessa, tavallisesti.

Verotusasiantuntija Risto Järvisen esimerkissä 77 500 euron työstä jää verojen ja sivukulujen jälkeen käteen 33 500 euroa, josta 9 500 euroa menee kulutusveroihin. Yrityksen 2 420 000 euron tuloista veroihin meni 1 340 000 euroa ja yrittäjä sai 80 000 euroa. Tavallinen yritys maksaa veroja 70 kertaa yhtiöveronsa verran, 17 kertaa voittonsa. Kanslianeuvos Risto Järvinen on Suomen johtava verotusasiantuntija lakiuudistuksissa ja entinen alan opettaja ja yrittäjä.Esimerkissä 400 000 euron asunnon ostamiseksi pitää maksaa 570 000 euroa veroja: jos verokiila on 50 %, 800 000 euron ansioista jää käteen 400 000 euroa. Asunnon hinnasta on VATT:n mukaan 170 000 euroa veroja. Päälle vielä sivukulut eli piiloverot.

Verojen määrä asunnosta voi olla miljooniakin euroja, koska käytännössä verokiila on keskituloisellakin yli 50 %, suurituloisella vielä enemmän, sosiaaliturvan tulosidonnaisuus mukaan laskien joillain pienituloisillakin lähes 100 % tai yli.

Kirjan esimerkissä yrittäjän myynti on 2 420 000 euroa, josta alv 420 000, nettopalkat 700 000, muut kulut 500 000, josta 200 000 veroja. Nettovoitoksi jää tällöin 80 000 euroa eli 3 %. Veroja ja sivukuluja – suurimmasta alkaen alv, ennakonpidätykset, sosiaalivakuutusmaksut, kulutusverot, yhtiövero – maksetaan 1 340 000 euroa eli 55 %. Nettopalkat ovat 29 %, muut kulut nettona 12 %. Nettovoitto 3 % on yritysten keskiarvo.

Verottaja saa 17 kertaa niin paljon kuin yrittäjä, joten Järvisen mukaan yrityksen päätehtävä ei ole voitto, vaikka laki niin vaatii, vaan verottajan rikastuttaminen. Seuraavina tulevat sidosryhmät, voitto on hännillä.

Toisaalta kuluttajan ylijäämä eli ostajan hyödyn ja hinnan erotus yleensä ylittää verottajankin osuuden. Yrittäjä saa muiden jäljiltä rippeet. Kiitos, yrittäjät 1917-2018.

Esimerkin yhtiö siis maksaa veroja 67 kertaa yhtiöveronsa verran. Yrityksen hyöty yhteiskunnalle on noin 200 kertaa yhtiöveron verran, kun kuluttajan ylijäämä lasketaan.

Risto Järvinen – Sami Järvinen, Verotuksen synkkä anatomia: tiivistetty oppimäärä verkkojakeluun (8 sivua). Teos on saatavilla myös täyspitkänä tietokirjana.