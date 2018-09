Oppositio halusi Soinin vastustavan aborttia pitkään, siksi luottamusäänestys ei ollut keväällä

2011 punavihreät kannattivat aborttivastaista hallitusohjelmaa ja äänestivät Päivi Räsäsen luottamuksen puolesta, vaikka hän on Soinia jyrkempi aborttien vastustaja, rinnastaa homoavioliitot insestiliittoihin ja käskee vaimoja alistumaan miehilleen Raamatun mukaisesti. Timo Soinin abortinvastustus oli heistä hyvä juttu, koska se auttoi oppositiota. Nyt kuitenkin tuli kiire saada hallitus nurin ennen kuin Sdp:n kannatus ehtii laskea. Siksi piti äänestyttää etuajassa. Ulkoministeri Soinin erottaminen olisi kaatanut hallituksen, siniset lupasivat. Soini teki tekonsa toukokuussa ja kanta oli tiedossa jo 2015. Eduskunnassa liberaalit ovat pieni vähemmistö, joten hallitukseen oli pakko ottaa epäliberaaleja. Nyt oli mahdollista tehdä joitakin liberaaleja uudistuksia ja persujen ja sinisten osuuden kohta laskiessa sitten toisia. Kun tulevaisuudessa oppositio äänestyttää ministereistä jonkin teon takia, hallitukseen päässeet nykyopposition edustajat sanovat yleensä, että ei siitä teosta äänestetäkään vaan hallituksen kohtalosta. Siksi heihin ei voi luottaa nytkään.

Kirjatkaa muistiin oppositiopoliitikkojen lausunnot epäluottamusäänestyksestä. Niille on käyttöä vielä monta kertaa.

Timo Soini on vähän väliä vastustanut abortteja, avioeroja ja eutanasiaa jo ennen vuotta 2015 ja sen jälkeen. Miten eduskunta saattoi äänestää hänelle luottamuksen vuonna 2015? Siten, että oli sovittu, ettei hallitus vaikeuta abortteja eikä eroja. Sama syy on yhä voimassa, ja nyt epäluottamuksen äänestämisen haitat olisivat moninkertaisia hallituksen uudistusten ollessa kriittisessä vaiheessa mutta Soinin aika antaa lausuntoja on loppumassa muutenkin, joten on turha valittaa eilisestä vuoden 2015 äänestyksen sijaan.

Toukokuussa 2018 Soini osallistui abortinvastaiselle marssille työmatkallaan Ottawassa ja suri blogissaan Irlannin aborttiäänestyksen tulosta.

Oppositio ei halunnut kaataa hallitusta tuolloin, koska aina kun Soini puhuu aborttia vastaan, oppositio saa lisää kannatusta. Mitä pidempään tämä jatkuisi, sen parempi, kunhan hallitus kaadetaan ennen vaaleja. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) määrättiin jarruttamaan sotea kynsin hampain, jotta Soinin luottamuksesta ei tarvitsisi äänestyttää vielä.

Punavihreät äänestivät luottamusta KD:lle ja aborttioikeuden rajoittamisen selvittämiselle

Abortti pitäisi vapauttaa, mutta siihen ei suostunut edellinenkään hallitus, jossa punaiset ja vihreät olivat mukana. Silti vuonna 2011 he äänestivät luottamusta sille hallitukselle kristillisdemokraatteja myöten. Persutkin ovat arvoliberaalimpia kuin KD, sinisistä puhumattakaan. Hallitusohjelma oli aborttivastainen, KD:n vaatimuksesta siinä jopa luvattiin selvitys aborttioikeuden rajoittamisesta.

Tuolloin ministeri Päivi Räsänen (kd) oli jo kehottanut naisia alamaisuuteen miehilleen ja sanonut, ettei aborttia saisi tehdä edes raiskauksen ja insestin jälkeen. Kesällä 2011 hän kohahdutti rinnastamalla homoliitot insestiliittoihin.

Sdp äänestytti valtapolitiikasta, ei abortista

Nyt Sdp:n kannatuksen ennustetaan laskevan vaaleihin nykyisestä. Siksi hallitus piti saada heti nurin. Hesarin Marko Junkkarin mukaan äänestys oli käytännössä hallituksen jatkosta, ei abortista (HS 22.9., sivu A2).

Äänestyttäessään oppositio tiesi, että kyse on hallituksen ja sote-uudistuksen kohtalosta. Se yritti silti myydä asian äänestyksenä pelkästään Soinista, vaikka kaikki tiesivät jaan tai ein ratkaisevan hallituksen ja soten tulevaisuuden, tai ”abortista”, vaikka hallitus ei tule missään tapauksessa puuttumaan aborttiin. Yritys epäonnistui, mutta kannatusta saatiin kerättyä.

Jos tulevaisuudessa on aborttivastainen hallitus ja yksi ministereistä menee puhumaan yksityisessä plokissaan tai vapaa-ajallaan naisten ja transmiesten aborttioikeuksien puolesta tai ihastelee, kun Argentiina viimein helpottaa abortteja, samat puolueet varmaan taas pitävät toimintaa tuomittavana ministerille?