Antti Rinne ansiosidonnaisesta: 85 %:n enemmistö saa ottaa köyhemmän 15 %:n työttömyysrahat

”Valtaosa työttömyysvakuutusmaksuista kertyy kassaan kuuluvien ihmisten rahoista”. Näin Antti Rinne puolustelee sitä, että parempiosaisten työttömyyskorvauksia rahoitetaan köyhemmän 15 %:n työttömyysvakuutusmaksuilla. Nämä työntekijät pakotetaan maksamaan 95 % siitä mitä muut. Rinne myöntää, että ansiosidonnainen rahoitetaan myös heidän rahoillaan, vaikka he eivät sitä saa, ja että köyhemmillä ei ole varaa maksaa viimeistä 5 %:a. Heille ei tarvitse antaa mitään vastiketta heidän maksuilleen, koska ne ovat hieman pienempiä kuin muilla ja he ovat vähemmistö.

Valtioneuvoston sivuilla lukee: ”Ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoitus perustuu merkittävältä osalta kaikkien palkansaajien maksamiin työttömyysvakuutusmaksuihin” ja työttömyyskassojen osuus on vain 5,5 %. ”Tämä on sinällään ihan oikein”, Rinne myöntää mutta sanoo: ”Ansioturvan piirissä on noin 85 prosenttia” palkansaajista, 15 % ei, joten piirissä olevilta kertyy enemmän rahaa. Se oli hänen viimeinen vastauksensa, kun Suomen Kuvalehti tiukkasi: ”Eikö olisi reilua, että myös kassoihin kuulumattomat ihmiset saisivat ansiosidonnaista”, koska ”ansiosidonnainen työttömyysturva maksetaan 94,5-prosenttisesti kaikkien yhteisistä rahoista.”

Luultavasti Rinne ei ole oikeasti sitä mieltä, että demokratiassa 85 %:lla on oikeus kupata köyhimmän 15 %:n rahat. Hän vain toivoo saavansa sanaröykkiöillään sumutettua niitä, jotka eivät ole ehtineet perehtyä asiaan.

Rinne vain haluaa uhrata köyhät ay-liikkeen valta-aseman pönkittämiseksi: kun valtio tukee kassan jäsenyyttä 94,5-prosenttisesti, on melkein pakko kuulua työttömyyskassoihin, sanoi perustuslaki mitä tahansa yhdistymisvapaudesta. Melkein kaikki työttömyyskassat rahoittavat epäsuorasti niitä pyörittäviä ammattiliittoja. Yksityinen työttömyyskassa YTK lienee yhä ainoa poikkeus.

Ansiosidonnainen työttömyysturva (Liberalismi.net): tarkemmin aiheesta