Liberaalit lähellä valintaa: Tere Sammallahti, Risto E.J. Penttilä, Petrus Pennanen

Vedonlyöntikertoimien mukaan Tere, Risto ja Petrus ovat muutamaa ääntä vaille valintaa, Uusimaa ja Helsinki. Tere 55 %, Risto 45 %, Petrus 25 %, Atte Harjanne vajaat 20 %. Mikko Kiesiläinen ja Tea Törmänen eivät saaneet kertoimia. Äänellä on silti aina kannustusvaikutus. Kai Mykkänen ja Elina Lepomäki ovat täysin varmoja äänestämättäkin; aika varma on Juhana Vartiainenkin. Risto E.J. Penttilä korvaisi demarin tai toisen kokoomuslaisen. Ääni Petrus Pennaselle todennäköisesti auttaisi Pennasta eikä feministipuoluetta, jos nykyistä vedonlyöntikerrointa uskoo enemmän kuin pari viikkoa vanhentunutta kyselyä.

Helsinki: Penttilä, Pennanen, Harjanne, Kivekäs

Jos Helsingin vihreät kelpaavat, vasemmistoliberaali Otso Kivekäs (50 %) on myös lähellä valintaa. Atte Harjanne (vihr) mainostaa itseään ydinvoima-markkinalousihmisenä, mutta hänen mahdollisuutensa on enintään 20 %.

Petrus Pennanen on Piraattipuolueesta, mutta muilla piraateilla ja liberaalipuolueen ehdokkailla ei ole mahdollisuuksia, vaan feministipuolue on hänen ainoa kilpailijansa vaaliliitossa. Pitää siis äänestää startup-yrittäjä, tohtori Petrus Pennasta, jos haluaa piraattia tai liberaalia äänestää Helsingissä auttamatta epäliberaalia feministipuoluetta. Tohtori Risto E.J. Penttilä (kok) on myös talous- ja arvoliberaali.

Eilisen Accuscoren mukaan Keskusta (3,36 %) ja muut (3,30 %) jäisivät Helsingissä niukasti vaille paikkaa. Tänään kertoimet sanovat, että Kimmo Tiilikainen (kesk) on todennäköinen (1,3) ja mutta Petrus Pennanen yhä vain mahdollinen.

Lukijakommentista tekstiä Coolbetin luvuilla osittain muokattuna:

UUSIMAA: talous- ja arvoliberaali Tere Sammallahti (55 %) on liberaalin taktinen valinta, Tea Törmänen (lib) symbolinen, Mikko Kiesiläinen (vihr) siltä väliltä.

Jussi Niinistö (1,3) on todennäköinen, Sampo Terho (4) on 15 %. Matti Putkonen 1,4 mutta Esko Seppänen 3. Liberaalifeministi Anders Adlercreutz (rkp) (1,2) on 70 %, häntäkin voi äänestää. Paavo Väyrynen (8) putoaa eduskunnasta.

Kai Mykkänen ja Elina Lepomäki (kok) TOP 3:ssa (1,001).

HELSINKI: Penttilä tai Pennanen on taktisin valinta, rohkealle Atte Harjanne, vasemmistoliberaalille Otso Kivekäs. Kaikki 50-50 paitsi Harjanne

Maria Ohisalo 1,01 on Helsingin kärkeä. Kimmo Tiilikainen on varma. [Edit: ei ollut; suunnilleen kaikki muu oli hyvin ennustettu, joskin todennäköisyydet yläkanttiin.]

TOP3: Jussi Halla-aho, Pekka Haavisto ja Jaana Pelkonen.

Ilja Janitskin (7tl) ei pääse mutta Matias Turkkila (ps) ehkä, 20 %.

MUU SUOMI

PIRKANMAA: Anna Kontula, Olli-Poika Parviainen ja Sofia Wikman ovat varmojen joukoissa, Oras Tynkkynenkin melko varma.

VAASA: Jutta Urpilainen on varma, Susanna Koski 65 %.

HÄME: Kaunistojen pariskunta voi palata eduskuntaan, 75 % kumpikin, Kaisa Liski ja James Hirvisaari eivät pääse.

OULU: Juha Sipilä on varmin, Junes Lokka (asyl) ei pääse, eilisestä kunnianloukkauskohusta huolimatta.

LAPPI: Mikko Kärnä on Betssonissa varmin, Coolbetissa kolmonen.

Tuohon on poimittu mielenkiintoisia nimiä, joista moni on epäliberaali tai siltä väliltä.

Coolbetin kertoimet ovat korkeampia kuin Betssonin, mutta kaikki kertoimet yliarvioivat mahdollisuuksia.

Miten kannattaa äänestää?

Jos haluaa vaikuttaa siihen, kuka puolueen ehdokkaista valitaan, äänestää mieluiten sellaista, jonka kerroin on 1,4 – 2,5. Jos haluaa vaihtaa vasemmistolaisen kokoomuslaiseen, kannattaa äänestää kokoomusta Helsingissä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Hämeessä ja Keski-Suomessa Kokoomus ja Keskusta kisaavat viimeisestä paikasta, jos Accuscore oli oikeassa.

Miten vaaleissa käy?

Coolbet antaa feministipuolueelle noin 19 %, Harkimolle 60 %, Sinisille 70 % ja Väyryselle alle 10 %. Piraatteja ja liberaaleja se ei noteeraa puolueina, mutta Pennaselle se antaa 25 %.

Tulokset olisivat karkeasti: Sdp 18,5 %, PS 17,4 %, Kok 17 %, Keskusta 14,7 %, Vihr 12 %, Vas 9 %, Rkp 4,5 %, KD 4,2 %, Sin 1,3 %. Vain PS tai Kok voi ohittaa Sdp:n. Silti pääministeri on kai Rinne tai Orpo.

