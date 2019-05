Eurovaalit: liberaalit ehdokkaat

Liberaalipuolueella ja vihreiden liberaaleilla ei ole mahdollisuuksia, joten äänestä Aura Sallaa tai Kimmo Sasia – tai liberaaleinta Rkp:läistä, jos Nils Torvalds kelpaa. Rkp:llä ei ole yhtään kovin liberaalia ehdokasta, kokoomus erottuu siitä selkeästi. Liberaalipuolue olisi selvästi paras ja vihreät eivät nyt asettaneet liberaaleja ehdolle. Ympäristöpainotteinen markkinaliberaali Salla ja vahvin talousliberaali Sasi kamppailevat kokoomuksen viimeisestä paikasta. Rkp on liberaalissa Alde-ryhmässä ja Torvalds on pätevä ja ahkera, mutta vastausten perusteella liberaalius on hänellä pahasti hakusessa. Rkp:n 1. ja kokoomuksen 3. paikka voivat olla äänestäsi kiinni.

Liberaaleimmat ehdokkaat on liberaalipuolueella. Kokoomus on kakkonen ja Rkp kolmonen, selvin eroin. Muita äänestämällä auttaa kai vain epäliberaaleja.

Kokoomus: Aura Salla liberaalille, Kimmo Sasi talousliberaalille

Kokoomuksen vahvimmat ehdokkaat ovat Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Aura Salla ja Kimmo Sasi tässä järjestyksessä. Heistä valittaneen 2-3. Aura Salla on kautta linjan melko liberaali, mutta silti talousasioissa Kimmo Sasi menee edelle. Erityisen ympäristömyönteiselle Salla on hyvä valinta, Sasikin sentään kannattaa halvimpia panostuksia ympäristöön.

Pietikäinen on epäliberaali, muut neljä melko liberaaleja, ja istuvat mepit Sarvamaa ja Virkkunen ahkeria ja päteviä, joten eivät hekään huono vaihtoehto ole, eivät vain yhtä liberaaleja kuin Salla. Salla tulee kai tekemään pitkän uran politiikassa, joten hän hyötyisi eniten kannustuksestasi ja vaikuttaisi myös kokoomuksen linjaan, ehkä joskus puheenjohtajanakin, jos nyt valinta osuu kohdalle.

Kimmo Sasi lakkauttaisi yritystuet, vähentäisi maataloustukia, on osittain eri mieltä nettijättien sääntelystä. Toisaalta hän nimeäisi homoliitot ”rekisteröidyiksi parisuhteiksi” ja antaisi niille muuten samat oikeudet mutta suosisi adoptioissa heteropareja. Hän asettaa talouden osittain ympäristön edelle. Aura Salla on hyvin ympäristömyönteinen, kuitenkin markkinatalouden keinoin.

Rkp: ei yhtään liberaalia – ellei verrata muihin ehdokkaisiin

Rkp:n mahdollinen paikka menisi Torvaldsille joka tapauksessa, joten kannattaa hänen sijaansa äänestää liberaaleinta Rkp:läistä kannustaakseen tätä. Hänet löytääksesi ohita vaalikoneessa toisarvoiset kysymykset.

Ida Schauman (r) on arvoliberaali, mutta hän on osittain samaa mieltä nettijättien sääntelystä, kuten GDPR:stä, ja osittain eri mieltä siitä, että julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa enemmän. Kannattaa kuitenkin lääkekannabiksen sallimista, geenimuuntelua, homoliittoja ja tutkintojen tunnustamista yli maarajojen eikä kieltäisi bensa-autoja vaan asettaisi päästöperusteiset maksut ja antaisi markkinoiden ratkaista, mikä teknologia voittaa.

Filip Björklöf (r) ja Anton Nilsson (r) kannattavat Schaumanin tavoin maataloustukia eivätkä muutenkaan ole kovin liberaaleja. Nils Torvalds ja muut Rkp:ssä ovat yleensä vielä pahempia. Schauman voi menestyä ja tehdä uran Rkp:ssä.

Liberaalit: pelkkää kannustamista

Jos et halua vaikuttaa siihen, ketkä valitaan, äänestä liberaalipuolueen liberaaleinta, kuten Jussi Mäkipelto, Kaj Torrkulla tai Tea Törmänen. Liberaalipuolueella ei ole mitään mahdollisuuksia saada edustajaa, joten sellainen valinta voi ratkaista europarlamenttipaikan epäliberaaleimmalle ehdokkaalle. Sama tulos olisi äänestämättä jättämisellä, mutta tällöin äänesi ei edes kaunistaisi tilastoja ja kannustaisi liberaaleja.

Ketkä valitaan?

Laura Huhtasaari voi olla äänikuningatar. Myös Eero Heinäluoma ja Mauri Pekkarinen ovat varmoja, jos Betssonin kertoimet ovat lähelläkään totuutta. Ne ovat kyllä pahasti alakanttiin, kuten eduskuntavaaleissakin. Vain 13-14 valitaan, vaikka suoraan kertoimista laskemalla luulisi, että kaikki listatut 30 olisivat todennäköisiä.

Muista Heidi Hautala, Mirja Vehkaperä, Ville Niinistö, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds, Miapetra Kumpula-Natri, Pirkko Ruohonen-Lerner, Petri Sarvamaa, Silvia Modig ja Henna Virkkunen ovat vahvimmilla. Aura Salla ja Kimmo Sasi ovat lähellä.

Jos vihreitä haluat äänestää, äänestä Olli-Poika Parviaista, niin on pieni mahdollisuus, että hän tulee valituksi. Hän on liberaalein niistä, joilla näyttää olevan mitään mahdollisuuksia, mutta jos äänesi tuo vihreille lisäpaikan, se menee todennäköisemmin epäliberaalille ehdokkaalle. Vaalikonevastaukset on tosin usein taktisesti valittu, eivät kerro ehdokkaan oikeita tarkoituksia.

Perussuomalaisten varsinaisilla talousliberaaleilla ei ole mitään mahdollisuuksia, joten edes arvokonservatiivisen talousliberaalin ei kannata äänestää perussuomalaista, ellei sitten maahanmuutto tai vastaava mene hänellä kaiken muun yli.

Kerro kommenteissa, ketkä liberaalit ehdokkaat jäivät mainitsematta? Millaiset heidän mahdollisuutensa ovat? Edes Betssonin lista ei ole tyhjentävä niistä, joilla on mahdollisuuksia.