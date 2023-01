Julkinen terveydenhoito: vanhuksia pahoinpidellään, vauvoille juotetaan myrkkyä, vanhusten annetaan riutua kuoliaiksi…

”Potilaiden tiedottomaksi ylilääkitsemistä, nöyryyttämistä ja fyysisiä pahoinpitelyjä, laittomia pakkoeristyksiä ja lääkevarkauksia. Tällaista oli arki vanhuspsykiatrian suljetulla G1-osastolla Turun kaupunginsairaalassa”, TS uutisoi. Sama jatkui vuosikausia. Hoitovirheet tappavat 1000 suomalaista vuodessa. Yksityisellä sektorilla on julkista kovempi paine ehkäistä ja korjata mainetta haittaavia virheitä. Lisäksi julkisen puolen hoitojonot tappavat paljon potilaita sekä viivyttävät hoitoa ja toipumista ja heikentävät hoitotulosta. Ruotsissa ammattiliitot kannattavat terveydenhoidon yksityistämistä, koska hoitajilla olisi siten paremmat työolot.

Myrkkyä juotetaan vauvoille

HUS:n sairaalassa juotettiin kahden vuorokauden ikäisille vauvoille syövyttävää liuosta sokeriliuoksena, ja vauvat joutuivat tehohoitoon, poikavauva kolmeksi kuukaudeksi hengenvaarassa. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa selvittiin tehohoidotta.

”Syyte: 14-vuotias tyttö kuoli lääkärin huolimattomuuden takia”

Tyttö kuoli aivokalvontulehdukseen. Virkasuhteinen lääkäri oli edellisenä päivänä lähettänyt tytön kotiin kirjaten tytöllä olevan usein migreenioireita, vaikka tytöllä ei ollut moneen vuoteen ollut niitä. Syyttäjän mukaan lääkäri ei selvittänyt migreenille vaihtoehtoisia syitä oireisiin.

Terveydenhoito antoi iäkkäiden riutua kotona kuolemaan asti – rikostutkinta

Iäkäs pariskunta riutui, vaimo kuoli, mies oli jo heikkona. Terveydenhoito tiesi hädästä mutta odotti yli viikon. Poliisi tutkii rikoksena. Mies oli pyytänyt kotihoidosta apua pärjätäkseen kotona ja siellä oli käyty, mutta lopulta pariskunta ei enää vastannut puhelimeen. Kotihoito ei ilmoittanut poliisille ennen kuin toista viikkoa oli kulunut, jolloin nainen löytyi kuolleena ja mies päätyi sairaalaan eikä häntä pystytty kuulemaan. Mies löytyi lattialta erittäin heikossa tilassa tuolloin 7.9.2022. Vielä kuukautta myöhemmin mies oli elossa ja rikostutkimus yhä kesken.

Suomen hoitovirheet tappavat 700 – 1700 ihmistä vuodessa

Vuosina 2016-2020 korvattiin 1,6 hoitovirhettä 1000 asumasta kohden koko Suomessa, Lapissa 2,7, Husissa 1. Paljon haittoja jää kirjaamatta. Puolet potilashaitoista olisi vältettävissä.

Lääkäriliitto: julkinen palveluntuotanto avattava markkinoille

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälven mukaan julkisrahoitteinen palveluntuotanto tulisi avata kaikille tuottajille Suomessa kuten muualla Pohjoismaissa on tehty. Tällöin lääkärit hakeutuisivat sinne, missä on asiakkaita, nykyisen keskittymiskehityksen sijaan. Hänen mielessään Suomessa julkinen terveydenhoito on epäonnistunut tuomaan hoitoa lähelle potilasta.

Yksityiset ovat tehokkaampia, halvempia ja laadukkaampia

Professori Paul Lillrankin mukaan sekä suomalaisissa että ruotsalaisissa selvityksissä yksityisten hoitopalveluiden laatu on osoittautunut paremmaksi kuin julkisten. Lisäksi monissa julkisissa kunnissa työvoimaa käytetään hyvin tehottomasti, vain 40 % työntekijän ajasta kuluu potilastyössä, siis 14 tuntia 40:stä viikossa, kun taas yksityisellä puolella tehokkuus on säännönmukaisesti 70 %. Jos yksityinen taho toimii huonosti, sopimus voidaan irtisanoa tai huonosti toiminut työntekijä voi saada potkut, ja yrityksellä on paine reagoida huonoon maineeseen, koska se haittaa liiketoimintaa. Julkisen sektorin huonoon toimintaan on Lillrankin mukaan vaikeampi vaikuttaa.

THL:n usean tutkimuksen perusteella ”Vanhusten hoito on yksityisellä puolella parempaa kuin julkisella”.

”Jono lyhenivät, kun hoito ulkoistettiin”

Kun Kannelmäen terveysasema yksityistettiin, jonot lyhenivät. Terveystalo myös organisoi toiminnan niin, että soittaja saa jo ensimmäisen puhelunsa aikana tarvittaessa lääkärinkin apua, vaikka vaiva olisi ”kiireetön”. Lääkäri työskentelee samassa huoneessa kuin vastaava hoitaja ja on tarvittaessa konsultoitavissa, samoin fysioterapeutti.

Työntekijät voivat paremmin yksityisellä

Sairaanhoitajat vaihtavat jatkuvasti yksityiselle sektorille, koska se maksaa parempaa palkkaa ja etenkin koska julkisella sektorilla ilmapiiri on kireä, on liian raskaasti töitä, joutuu tekemään peräkkäisiä vuoroja, on vaikea saada haluamiaan loma-aikoja ja haamuhoitajalistojen avulla esitetään työvuorossa olevan enemmän hoitajia kuin oikeasti on.

Ruotsissa ammattiliitot kannattavat yksityistämistä

Ruotsissa kunnallistyöntekijöiden ja hoitajien ammattiliitot siirtyivät 1990-luvulla kannattamaan terveydenhoidon yksityistämistä, koska se lisäsi työnantajien lukumäärää ja siten mm. paransi työntekijöiden valinnanvaraa työehdoista.

Vuoden 2008 palvelusetelilaki

Vuonna 2008 astui voimaan laki, jonka mukaan potilas voi hankkia palvelunsa keltä tahansa hyväksytyltä palveluntuottajalta, jonka laatu on vähintään ja hinta enintään sama kuin julkisen sektorin. Raha seuraa potilasta (palveluseteli).

HUS:n entisen johtajaylilääkärin Juha Tuomisen mukaan ”valinnanvapautta lisäävä Ruotsin malli parantaisi myös Suomessa terveydenhoidon laatua ja tehokkuutta”. Karoliinisen instituutin raportin mukaan vuoden 2008 laki on lyhentänyt hoitojonoja selvästi ja terveyspalvelujen saatavuus Tukholmassa on noussut 20 % ilman merkittävää kulujen nousua. Huono-osaisimpien ihmisten asuinalueiden palvelut ovat parantuneet eniten. Potilaat myös saavat palvelua äidinkielellään ja vuorokaudenajasta riippumatta. Yksityinen sektori osaa järjestää työt henkilökunnalleen mielekkäämmin, joten julkinen sektori kärsii työvoimapulasta. Lisäksi potilaille sopivampia, taloudellisempia ja joustavampia ratkaisuja.

The Guardianin artikkeli: työväenpuolueen pitää vaatia yksityistämistä

Brittivasemmisto The Guardian -lehden artikkelin mukaan työväenpuolueen parlamentaarikkojen tulee kannattaa terveydenhoidon yksityistämistä, koska siitä on saatu niin hyviä tuloksia monessa Euroopan maassa.

Artikkeli tuskin tarkoitti USA:n mallia.

