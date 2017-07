Medicare kiduttaa vanhuksia moninkertaistaen terveysmenot

Yhdysvalloissa Medicare kustantaa terveydenhoidon yli 65-vuotiaille. Siksi heidän terveydenhoitoonsa kuluu 3-8 kertaa enemmän rahaa kuin Britannian, Saksan, Espanjan ja Ruotsin senioreihin. Työikäisiin käytetään rahaa saman verran kuin muissa länsimaissa. Vanhusten runsas, tuskallinen tehohoito kuoleman alla on moninkertaista, hyvin kallista ja usein hyödytöntä.

”Yli 65-vuotiaita on vain 11 % USA:n väestöstä mutta silti heihin käytetään 34 % terveydenhoitomenoista. Tämä suhteettoman suuri terveydenhoitomenojen käyttäminen vanhempiin potilaisiin on räikeän vastakkaista kuin muissa länsimaissa.” – Am J Hosp Palliat Care, 2015 (koko artikkeli).

”Yhdysvalloissa on 8 kertaa niin paljon tehohoitoyksiköitä henkeä kohdin kuin muissa länsimaissa”, ja näistä 60 % käytetään vanhuksiin, suhteettoman usein juuri kuoleman edellä. Tämä aiheuttaa kärsimystä ja kipua sekä suunnattomia kustannuksia muttei juuri hyötyä. Esimerkin 86-vuotias nainen oli kolme kuukautta tehohoidossa ennen kuolemaansa, mikä maksoi $254 945 eli $5100/päivä.

Oheisen kuvaajan mukaan vielä 57-vuotiaisiin kuluu muissa länsimaissa terveydenhoitorahaa karkeasti saman verran kuin Yhdysvalloissa, Saksassa jopa enemmän. Silti 67-vuotiaisiin kuluu 3-4-kertaisesti ja 85-vuotiaisiin 4-8 kertaisesti vertailumaihin nähden.

USA:n terveydenhoitosääntely tekee alasta muutenkin kallista. Siksi ei-seniorienkaan hoito ei ole niin hyvää kuin tuolla hinnalla pitäisi saada.

Pelkästään USA:n julkinen terveydenhoito maksaa asukasta kohden saman kuin Suomessa, vaikka sen piiriin kuuluu 16,5 % väestöstä (ja 11,3 % osittain).

Singaporessa terveydenhoitomenot ovat alle puolet Suomen menoista ja tulokset huippuluokkaa, lapsikuolleisuuskin alempi ja elinikä pidempi – tosin vuodesta riippuen. Index Mundin tiedot ovat: Singapore 2,51 (maailman 5. alhaisin), Suomi 3,36 tuhannesta lapsesta kuolee alle vuoden ikäisenä. Toisten tilastojen perusteella luultavammin maat ovat nykyään aika tasoissa tuloksissa muttei kustannuksissa.

