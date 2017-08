Korkein oikeus: Vihapuheelle kuuluu sananvapauden suoja

”Lakia, jota voidaan käyttää jonkin kansanosan hyökkääväksi kokemaa puhetta vastaan, voidaan käyttää vähemmistöjen ja toisinajattelevien näkemyksiä vastaan kaikkien haitaksi. Perustuslain ensimmäinen lisäys ei salli sellaista valtaa hallitukselle”, kirjoitti yksi tuomareista. Hallituksella ei ollut oikeutta evätä ”Vinosilmät”-bändin tavaramerkkiä.

Aasialais-amerikkalaisen ”The Slants” (vinosilmät) -rockyhtyeen tavaramerkki oli evätty. Äänin 8-0 korkein oikeus hyväksyi bändin valituksen. Toisen tuomarin mukaan ”Rotua … halventava puhe on vihapuhetta; mutta tärkeintä sananvapauslainsäädännössä on, että suojelemme vapautta ilmaista vihaamamme ajatus.” (Wp)

”Nykyhetken tyrannia” estää meitä erottamasta aidosti hyökkääviä sanoja niistä, jotka loukkaavat ennakkoluulojamme ja nykyhetken oikeaoppisuutta, jota tulevaisuudessa pidetään virheellisenä, edistystä tukahduttavana, kirjoitti Washington Examiner -lehti.

Alempi oikeusaste oli päättänyt samoin: ”halventavat” tavaramerkit kieltävä säädös on sananvapauden vastaus ja siksi pätemätön.

Perustuslain ensimmäinen lisäys (1791) kieltää kongressia säätämästä lakia, joka rajoittaisi sananvapautta, kokoontumisvapautta, uskonnonvapautta tai oikeutta vaatia hallintoa korjaamaan epäkohtia tai joka suosisi jotain uskontoa.

Suomen lainsäädäntö on lepsumpaa ja sallii kaksi suosittua ”valtionuskontoa”, eräiden muiden uskontojen suosimista sekä hyvien tapojen vastaisten tavaramerkkien ja yhdistysten rekisteröinnin kieltämisen. Suomen Kannabisyhdistys hävisi jopa oikeudessa (KHO 1994) mutta vuonna 2014 KHO teki päinvastaisen päätöksen ja rekisteröinti onnistui 23 vuoden jälkeen, kun kannabiksen käytön edistäminen ei enää ”ole hyvien tapojen vastaista”. Yhdysvalloissakin vastaavaa kieltolakia (Lanham Act) on sovellettu aiemmin mutta nyt koko laki on todettu perustuslain vastaiseksi, Suomessa ei.