Yle: Naisen euro on 76 senttiä. Työttömän miehen on 0 senttiä!

Yle: Naisen euro on 76 senttiä. Työttömän miehen palkkaeuro on 0 senttiä! Puoliaikaisen miehen palkkaeuro on 50 senttiä! Naiset saavat työtuntia kohden saman kuin miehet, vaikka heillä on lyhyempi työkokemus, he tekevät vähemmän vaarallisia töitä ja palkallisia ja palkattomia ylitöitä, matkustavat, uhrautuvat, ottavat riskejä ja muuttavat vähemmän työnsä perässä. Jotkut naiset uhrautuvat miehiä enemmän ja heillä on yleensä korkeampi palkka.

Vuonna 2016 uutisoidun 110 maan ja 20 miljoonan työntekijän tutkimuksen mukaan ”sisällöltään ja tasoltaan samoissa tehtävissä miesten ja naisten palkkaero on 1,6 prosenttia miesten hyväksi”, Suomessa 1,3 %.[12] Uutinen ei kerro, että olisi otettu huomioon työkokemusta, työtunteja, poissaoloja, palkattomia ylitöitä ja muita tekijöitä.

IEA:n raportin mukaan 22-29-vuotiaat täyspäivätyössä olleet naiset ansaitsivat 99 % miesten ansioista mutta eivät olleet yhtä kiinnostuneita urallaan etenemisestä. [13]

Työsuorituksista on vaikea löytää aineistoa muilta kuin juristeilta. Ghazala Azmatin ja Rosa Ferrerin tutkimuksessa mitattiin yhdysvaltalaisjuristien työtunteja ja asiakkaiden hankintaa: miehet laskuttivat 10 % enemmän tunteja ja hankkivat yli kaksinkertaisen rahamäärän uusilta asiakkailta. Azmatin mukaan työtunnit ja runsaampi asiakkaiden hankkiminen selittävät pitkälti palkkaerot ja sama voi koskea muitakin aloja. Niitä puolestaan selittivät pienet lapset sekä naisten vähäisempi kunnianhimo, he halusivat firman osakkaiksi paljon miehiä harvemmin. Toisessa tutkimuksessa naisjohtajilla oli vähemmän lapsia kuin miesjohtajilla.[11]

Johtaja, professori Anne-Marie Slaughter kirjoitti artikkelissaan, miten hän luopui huippu-urastaan ulkoministeriössä perheensä vuoksi, vaikka puoliso tuki uraa. Vaativimmissa töissä pitäisi asettaa ura selvästi perheen edelle, ja miehet pystyvät siihen useammin kuin naiset. [16][17]

Yritysjohtaja Marika Auramo kertoo, että Yhdysvalloissa äitiysvapaat pidetään lyhyinä ja sen ansiosta siellä uskalletaan palkata nuoria naisia siinä missä muitakin. Se myös auttaa naisia etenemään urallaan.[26]

Eräässä kunta-alan tutkimuksessa 40-60-vuotiailla naisilla oli puolet enemmän lyhyitä sairaspoissaoloja kuin miehillä.[8]

Tutkijat ovat todenneet, että erilaisuus työmarkkinoilla syntyy siitä, että miehet uhraavat työhön enemmän ja pitävät työtä tärkeämpänä kuin naiset. Erilaisuus pitää hyväksyä, mutta erilaisuuteen ohjaavia rooleja voisi vapauttaa.

Sukupuolten tasa-arvo työelämässä (Liberalismi.net – aiheen faktat lähdeviitteineen)