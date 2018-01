Takat ja saunat tappavat 10 000 kertaa enemmän kuin ydinvoima

Pienhiukkaset tuottavat 50-80 % ympäristön terveysriskeistä. Tästä takat ja saunat ovat kolmannes. Fossiiliset polttoaineet ja liikenne ovat suurin osa lopusta. Pienhiukkaset tappavat 2 000 suomalaista ja 400 000 eurooppalaista joka vuosi. Maaperän radon-kaasu asunnoissa on Euroopan kolmanneksi pahin tappaja, passiivinen tupakointi kakkonen. Ydinvoiman haitat ovat paljon alle kymmenestuhannesosan takkojen ja saunojen pienhiukkasten haitoista, kynttilöiden polttaminenkin on paljon ydinvoimaa tappavampaa. Kemikaalien haitat ovat melko vähäisiä.

Kynttilän terveyshaitat ovat lähes samaa luokkaa kuin tupakoinnin. Kynttilä tuottaa minuuteissa huoneilmaan 300 000 hiukkasta kuutiosentille, yli 7 kertaa sen, mitä on Tanskan vilkkaimmalla kadulla. Ulkona ikkunan takana kynttilä on turvallisempi. Puun pienpoltto on tieliikenteen pakokaasujakin pahempi pienhiukkaslähde. Suurpoltossa päästöt osataan pitää suhteessa paljon pienempinä.

Maailmassa lämmityslaitteiden ja liesien pienhiukkaset tappavat 3,4 miljoonaa ihmistä vuodessa, arviolta 10 000 – 100 000 kertaa sen mitä ydinvoima. Kerroin olisi miljoonia, jos ydinvoimassa olisi aina ollut nykystandardit. Nyt siis turvastandardit maksavat ihmiskunnalle liian monta miljardia euroa pelastettua 0,01 ihmishenkeä kohden. Pienhiukkasia vähentämällä voisi pelastaa paljon enemmän jo miljoonalla eurolla.

Lisää aiheesta ja artikkelin lähdeviitteet