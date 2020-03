Saako ylöspäin lyödä? Kunnes kohde alistuu paljastamaan kiusaajilleen olevansa transmies tai homo? Melkein jokainen on mielestään se sorretumpi, natsitkin

”Tuota cisheteroa saa lyödä”, jos et tiedä hänen olevan transmies? Ihmiset ovat mestareita uskottelemaan itselleenkin, että kohde on yläpuolella, kun heidän tekee mieli lyödä. Vihasta elävät ääriryhmät ja lynkkausjoukot ovat tässä parhaita. Jos joku lyö ”valkoisia miehiä”, sekin on yleensä alaspäin, haittaa eniten kaikkein sorretuimpia valkoisia miehiä. Köyhiä, huono-osaisia, ei-neurotyypillisiä, ehkä transmiehiä ja ehkä paljonkin henkilökohtaista sortoa kokeneita, heitä, jotka ovat erityisen alttiita iskuille. Osa näistä on aina lyöjän alapuolella. Etkä voi edes tietää kenenkään kaikkia intersektioita. ”Lyö ylös, älä alas” on suomeksi: ”Lyö niitä ihmisiä, jotka eivät saa lyödä takaisin.” Ketään ei saa lyödä: ”Ensin he veivät kommunistit…”.

Kiusatun pitää paljastaa heikkoutensa kiusaajille?

Jotkut ovat sitä mieltä, että saa ”lyödä” ylös muttei alas, ainakin huumorissa.

Moni salaa intersektionsa, kuten transsukupuoli, ei-valkoisuus, homoseksuaalisuus tai vielä paljon vihatummat seksuaaliset vähemmistöt. Heitäkö saa ”lyödä ylös”, kunnes he paljastavat nämä ”heikkoutensa” kiusaajilleen? Vaikka transmies väittäisi olevansa cismies tai cisnainen ja uskoisit häntä, se ei oikeuta lyömään häntä. Et voi siis ikinä tietää, kuka on ”alapuolellasi”.

Entä ne vieläkin sorretummat vähemmistöt, joiden kiusaamista ei ole vielä ehditty tiedostaa vääräksi mutta tulevaisuudessa sekin tajutaan. Osa heistä on nyt paljon huonommassa asemassa, ja silti heitä ”saa lyödä”. Ketään ei saa lyödä.

Uhriutumiskilpailu vai voimaantuminen?

Jos ylös saa lyödä tai alaspäin ei saa edes arvostella tekoja, syntyy voimakas uhriutumiskilpailu – on jo syntynytkin. Se ylläpitää ja voimistaa kärsimystä. Pitäisi ennemmin kannustaa ihmisiä voimaantumaan, ajattelemaan, että he voivat yhä paljolti päättää sitä, mitä ovat, mitä tuntevat, ei heidän tarvitse jäädä makaamaan uhreina, he voivat toimia ja elää, heidän intersektionsa eivät määrää heitä elämänmittaiseen kärsimykseen vailla mahdollisuuksia vaikuttaa tunteisiinsa ja tekoihinsa.

Jos lyöminen on sallittua, vahvin lynkkausjoukkio voittaa, ei totuus

Jos joku ”lyö ylös” onnistuneesti, hän todennäköisesti löi alaspäin, hänellä ja häntä jakavalla tai toistavalla väkijoukolla on enemmän valtaa kuin sillä kohteella. Ellei ole, lyönti jää yleensä aika hyödyttömäksi. Miksi yrittää sellaista, joka joko tekee pahaa tai epäonnistuu?

Melkein jokainen on mielestään useimpia muita sorretumpi: miehet, naiset, mustat, valkoiset jne. Jotkut ovat sitä mieltä, että he ja heidän kaltaisensa ovat etuoikeutettuja, mutta sellaisiakin löytyy myös naisista, mustista, homoista ja muista. Jokainen voi myös sanoa: ”Tuo aloitti!”

Jos kaikki lyövät toisiaan väittäen, että se on ylöspäin, kaikki kärsivät, kaikki ovat sen jälkeen alempana mutta mikään ei muutu hyvään suuntaan. Se sentään muuttuu, että heikoimmat kärsivät muitakin enemmän ja ovat sen jälkeen vielä enemmän alempana suhteessa muihinkin. Vahvimmat voittavat, eivät ne, joiden puolella totuus on.

”Sallitut” pilkkanimet

Scott Alexanderin mukaan ”ylöspäin” lyövät usein vain harjoittavat kiusaamista niillä rintamilla, joita emme vielä ole tunnistaneet kiusaamiseksi, esimerkiksi:

”Hän elää varmasti äitinsä kodissa!”: matala sosio-ekonominen status pilkan kohteena.

”Dude”, ”bro”: niiden käyttäminen haukkumaniminä on väärin aivan kuten tytöttely, pojittelu ja sedittely. Samoja sanoja voi käyttää myös ystävällisesti.

”Olet katkera, kun et ole koskaan saanut”, ”incel”.

Nekin ovat erityisen alaspäin lyömistä: lyödään asialla, jota pidetään halveksittavana.

Äärimmäisen ystävälliseksi kuvattu MIT:n professori Scott Aaronson kirjoittaa, että nörttimiehet ovat yhteiskunnan halveksituimpia ja kiusatuimpia ryhmiä, ja silti juuri he saavat jatkuvasti kuulla olevansa etuoikeutettuja. Etuoikeutetuimpiin miehiin tuo syytös ei paljon pure. Jokin ryhmä on keskimääräistä nörttimiestäkin kiusatumpi, mutta sen kaikki jäsenet eivät ole.

Aina löytyy jokin intersektio eli jaottelu, jonka suhteen kohde on ylempänä, mutta myös monia, joiden suhteen hän on alempana. Sinä et löydä niitä kaikkia.

Antifan Emmi Bevenseen (queer) toteaa, että intersektionaalisuus antaa ”sorretummille” etuoikeuksia intersektionaalisissa yhteisöissä, he voivat kiusata muita ja jopa käyttää väkivaltaa, koska he ovat arvostelun yläpuolella. Arvosteluhan olisi ”lyömistä alas” (punching down), ”victim blaming”.

Etuoikeus tuomita, kenen lyöminen on lyömistä ylöspäin, on suuri etuoikeus

”Ylös tai alas lyömistä” käytetään vain oikeutuksena omille intohimoille siitä, ketä pitää lyödä ja ketä ei saisi lyödä. Toisilla on toisenlaiset mielipiteet. Siksi on kehitetty oikeusjärjestelmä, joka tuomitsee lyömiset karatepotkuista kunnianloukkauksiin, että lynkkaavista väkijoukoista ja verikostoista päästäisiin eroon.

Kun valkoinen lyö juutalaista, se on alas, mutta kun hän tekee sen ”palestiinalaisten puolesta”, se on ylös lyömistä? Noin oikeutetaan se, kun Donald Trump haukkuu ties mitä ihmisryhmiä sorrettujen kunnon ihmisten puolesta.

Kuten ihmisoikeuksienkin kohdalla, lyöminen pitää vain kieltää. Jos jokin ei ole sallittua yhden kohdalla, ei se ole sallittua toisenkaan kohdalla. Täydellistä sääntöä tähän ei ole, mutta tällä pääsee pitkälle.

Ylöspäin lyöminen laajenee: ”Ensin he veivät kommunistit”

”Ensin he veivät natsit…”, sitten he vievät valkoisen ylivallan tuomitsevatkin maahanmuuttorajoitusten kannattajat, sitten he vievät sananvapauden puolustajat. ”Jos puolustat sananvapautta, olet natsisympatisaattori ja sinua saa lyödä!” ”Miksi assosioit itsesi natseihin?” ”Miksi assosioit itsesi kommunisteihin”” kysyttiin niiltä, jotka vastustivat McCarthyn kommunistivainoja tai kommunistien vangitsemista 1930-luvun Saksassa.

Sananvapautta pitää puolustaa alussa, kun sen tukahduttaminen kohdistuu vain vastenmielisiä ja pahoja ryhmiä vastaan, sillä pian sen jälkeen on jo myöhäistä. Ennakkotapauksia ei saa syntyä.

Mikä sitten on lyömistä?

Täydellistä erottelua ei ole. Jos kuitenkin kokeilet vaihtaa kohteen tilalle lempiryhmiäsi ja -ihmisiäsi, ja silti pidät toimintaasi täysin oikeutettuna ja rakentavana, olet läpäissyt ensimmäisen testin. Vaihtaminen voi tietysti vaatia sanamuodon muuttamista – leiki paholaisen asianajajaa. Yritä myös ensin ymmärtää hyväksyvästi eläytyen vastapuolen argumentti – sitten edellytyksesi tuomita se oikein ovat parempia.

Jos samaa argumenttia vain toistellaan joukolla, sekin voi olla lyömistä.

Ylöspäin saa lyödä?

Saako toinen romani pilkata romaneita? Osa heistä vihaa romanikulttuuria tai osaa siitä. Entä saako erittäin alisteinen musta translesbo pilkata romaneita?

Pilkkaajan identiteetin ei pitäisi suoraan vaikuttaa, mutta tietysti joskus saamelaisen kertomana saamelaisvitsi saatetaan helpommin tulkita: ”Ei se oikeasti näin ole” kuin lantalaisen kertomana. Tällöin se koetaan vähemmän pilkkana ja se vähemmän vääristää käsitystä saamelaiskulttuurista. Joskus päinvastoin: saamelaisen tulkitaan paremmin tietävän, mistä puhuu. Kulttuurien huonoja puolia pitää silti saada arvostella ja kaikki arvostelu saisi pysyä kohtuudessa, ei joukkolynkkauksena tai muuna voimannäyttönä. Oikeutettua vihaa tuntevan kannattaisi ensin odottaa vihan laantumista.

Ylöspäin lyömistä puolustavat vasemmistolaiset yleensä silti tuomitsevat sovinismin ja islamismin uhri Ayaan Hirsi Alin kritiikin, jossa tämä sanoo islamismia sovinistiseksi ja julmaksi ja kertoo, miten Koraanin säkeillä puolustetaan naisten pahoinpitelyä, syrjintää ja silpomista. Alin kritiikki, jos mikä, on ylöspäin. Kaiken aiemmin kokemansa lisäksi hän on toistakymmentä vuotta joutunut pakenemaan tappouhkauksia tavalla, jota käytännössä mikään sossusoturien (SJW) suosima vähemmistö ei yleensä koe. Poliittisen ideologian kannattaman fyysisen väkivallan osoittaminen ei edes ole lyömistä.