Mariana Mazzucato: Missiotalous eli keskusjohtoisuus

Oxfordin ja LSE:n taloustieteen professori John Kay: Nixonin ”sota syöpää vastaan” muotoiltiin Apollo-ohjelman mukaan, kuten Mazzucato nyt vaatii, mutta epäonnistui pahasti, samoin Maon ”suuri harppaus” ja keskusjohtoiset projektit yleensäkin. 1960-luvun ”suuri harppaus” ei ollut Neil Armstrongin kuuaskel vaan informaatioteknologian kehitys, jossa keskusjohtoisuuden ja keskitetyn visioinnin poissaolo oli poikkeuksellisen vahvaa. Pluralistista ja kilpailullista vähittäistä innovointia, jossa yhä uudet yritykset syrjäyttävät tilapäiset voittajat. Missä ovat DEC, Word Perfect, Netscape ja BlackBerry? Applekin oli useasti kuolla. IBM:n luoma teollisuus pyyhki IBM:n pois. Onneksi kehitys on ollut Steve Jobsin, Travis Kalanickin ja Elon Muskin käsissä eikä kauppaministeriön, Kay toteaa.

Kellään ei voi olla sellaista tietämystä tulevaisuudesta tai nykypäivästä, jonka Mazzucaton strategioiden menestyksekäs toteutus vaatisi, Kay jatkaa. Mazzucaton lempilapsi, Saksan Energiewende on suunnattoman kallis muttei ole vähentänyt päästöjä sen enempää kuin Britannian vaatimattomat toimet. Green New Deal -puheissa on vaara samantapaisista kalliista ja tehottomista, ”visionäärisistä” virheistä.

Missiotalous voi joskus toimia, kun tavoite on spesifi ja rajoitettu ja olosuhteet ovat sopivat. Esimerkiksi Apollo-kuulento-ohjelmalle oli paljon valmiina ja sitoutuminen siihen oli niin vahvaa, että budjettien ylityksillä ei ollut väliä. Apollo-ohjelman mukaan muotoiltu ”sota syöpää vastaan” silti epäonnistui. Maon suuri harppaus oli historian pahimpia talousepäonnistumisia ja ainakin 30 miljoonaa ihmistä kuoli. Kiinan menestys olikin Deng Xiaopingin päätös sallia kapitalismi (”kaikenväriset kissat”).

Kayn mukaan poliittinen ohjaus johtaa suuruudenhulluihin hankkeisiin, rehellisen palautteen puutteeseen, epäilevien äänten vaientamiseen ja yritykseen voittaa käytännön ongelmat voimalla. Kaikki tämä nähtiin esimerkiksi Britannian Concorde-, kanavatunneli- ja AGR-ydinreaktoriohjelmissa, jotka olivat historian pahimpia kaupallisia projekteja. Mazzucaton mainitsemaan NHS:n tietokoneistusohjelmaan tuhlattiin 12 miljardia puntaa, ja moni valtiollinen koronatoimi on epäonnistunut pahasti päätöksenteon liiallisen keskittämisen vuoksi.

Sen sijaan koronarokotteiden kehittäminen on ollut menestystarina, mutta se tapahtui lukemattomien tiimien kilpailussa ympäri maailmaa, ei keskusjohtoisesti. Valtion rooli on ollut ensisijaisesti perustutkimuksen rahoittaminen ja se, että onnistuneille tuotteille on kysyntää.

Mazzucaton monet esimerkit avaruusmatkailun seurauksista, kuten lenkkitossut ja keinoraajat ovat esimerkkejä hajautetun prosessin tuottamista jatkuvista parannuksista, eivät keskusjohtoisuuden toimivuudesta.

Kaikki yllä on John Kayn kirja-arviosta (2021). Mazzucato myöntääkin olevansa ehkä väärässä.

Mazzucato: valtiot ratkaisevat kaikki ongelmat, kunhan ne puuttuvat kaikkeen

Vuonna 2021, huomenna 28.1. vasemmistolainen taloustietelijä Mazzucato julkaisee kirjan Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism, jonka mukaan kapitalismi on jumissa eikä pysty ratkaisemaan ongelmia, kuten sairauksia, epätasa-arvoa ja ympäristökriisiä. Mazzucaton mielestä pitää ottaa oppia kuulento-ohjelmista, jotka hänen mielestään menestyksekkäästi koordinoivat valtavan mittakaavan julkisen ja yksityisen sektorin toimintaa. Mazzucaton mukaan hallituksen rooli taloudessa pitää miettiä uudelleen ja löytää julkinen tarkoitus. Kirjassa luetellaan kunnianhimoisia tavoitteita, kuten liikkuvuuden tulevaisuus, köyhyyden, syövän, dementian ja ilmastonmuutoksen kukistaminen ja valtamerten puhdistaminen. Mazzucaton mukaan hallitukset voisivat ratkaista nämä ongelmat Apollo-ohjelman tavoin. Tarvitaan ”ratkaisukeskeinen talous”, jota ajavat ja koordinoivat vahvemmat hallitukset puuttuen jokaiseen innovaatioprosessin askeleeseen.

Kirjan kannessa on avaruussukkula. Kuitenkin vuonna 2011 lakkautettua avaruussukkulaohjelmaa pidetään epäonnistumisena, koska se epäonnistui saavuttamaan luvattuja hyötyjä, kustannuksia ja turvallisuutta. Se oli jopa vielä kalliimpaa kuin kertakäyttöiset raketit. Kun valtiollinen avaruuskyytien tuotanto ei enää syrjäyttänyt vapaita markkinoita, Elon Muskin SpaceX ja muut vapaiden markkinoiden toimijat pudottivat muutamassa vuodessa hinnat alle kymmenesosaan.

Samaa Mazzucato julisti kirjoissaan Yrittäjähenkinen valtio (2013) ja Arvo. Globaalin talouden luojat ja välistävetäjät (2018). Viis totuudesta, kunhan se myy. Monet älykköinä itseään pitävät ostavat kateellisina mitä tahansa, millä voi mollata niitä, jotka luovat vaurautta ja elättävät heidät veroillaan.

Yrittäjähenkisen valtion hän teki alun perin lyhyempänä pamflettina Demos-ajatushautomolle, jonka oli perustanut kommunistipuolueen lehden päätoimittaja Martin Jacques.

Sanna Marin: emme pärjää kiristämällä vyötä. Omatkin tieteilijät: pitää leikata

Marin oli pyytänyt Mazzucaton puhumaan (hallituksen ja etujärjestöjen) talousneuvostolle. Marinin mukaan Mazzucaton pääviesti oli, että yhteiskunnat eivät pärjää kiristämällä vyötä, HS uutisoi. Hän myös väitti, että ympäristön vuoksi kapitalismi pitäisi muuttaa, vaikka tieteen mukaan riittäisi, että luovuttaisiin sosialismista hinnoittelemalla saasteet.

Tieteilijöistä koostuva hallituksen talouspolitiikan arviointineuvosto kuitenkin sanoi, että vyötä pitää kiristää: nyt tarvitaan leikkauksia, säästöjä ja konkreettisempia keinoja parantaa työllisyyttä. Tähän asti on puhuttu epämääräisiä, tehty riittämättömästi ja kalliita työllisyystoimia, joiden hinta vie niiltä kyvyn pelastaa valtiontalous, ja tehty työttömyyttä pahentavia keinoja laskematta niitä samalla kun on laskettu työllisyyttä parantavat toimet. ”Me emme selviä ilman menoleikkauksia”, puheenjohtaja sanoi. Pitäisi nopeasti päättää menoleikkauksista ja veronkorotuksista, neuvosto sanoo, vaikkeivät ne astuisi heti voimaan.