Naisen orgasmi on 40 miehen orgasmia

Naisen orgasmi on 4 kertaa pidempi, 10 kertaa voimakkaampi ja 0,7 kertaa niin yleinen kuin miehen. Nainen saa 29 niin paljon nautintoa kuin mies: 0,72 kertaa niin usein mutta 40 kertaa enemmän nautintoa kerralla. Miehen orgasmi on 0,02 orgasmia – tai 0,03 orgasmia, jos yleisyyskin lasketaan.

Miehen orgasmi on keskimäärin 3-10 sekuntia, naisen 20 sekuntia. Tyypillisesti naisen orgasmi kestää 3-5 kertaa pidempään kuin miehen.

Kymmenkertainen voimakkuus on Japanin perhesuunnittelujärjestön johtajan, gynekologian tohtori Kunio Kitamuran ja Ryuichi Kanekon kanta. Orgasmista mitatut aivojen theta-aallot ovat naisille kymmenen kertaa voimakkaammat. Tästä kaksikko päättelee nautinnon kymmenen kertaa voimakkaammaksi. Tämä ei suinkaan ole kiistaton todiste siitä, että naisen orgasmi olisi keskimäärin juuri kymmenen kertaa voimakkaampi kuin miehen, koska mittaustapoja on useita. Sitä kuitenkin yleisestikin pidetään paljon voimakkaampana. Jo muinaiset kreikkalaiset sanoivat naisen nautintoa 9 tai 10 kertaa voimakkaammaksi.

Australialaistutkimuksen mukaan 69 % naisista ja 95 % miehistä on saanut orgasmin edellisessä heteroseksikohtaamisessaan. Naisten saanti olisi 72 % miesten saannista tällä mittarilla. Toisaalta laboratorio-oloissa naiselta on mitattu 134 orgasmia tunnissa, mieheltä vain 16. Kumpikin on sukupuolelleen ennätyslukema. Ainakin ääripäässä nainen siis saa orgasmeja 8,4 kertaa niin tiheästi kuin mies. Näin nainen saisi orgasmeista 242 kertaa niin paljon nautintoa kuin mies. Ehkä 40 tai 29 on silti parempi arvio.

Naisen nautinto orgasmista on moninkertainen, mutta miehen tarve seksiin on kyselytutkimuksissa suurempi. Ehkä puute haittaa miehiä enemmän.