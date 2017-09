Hesari – Suomi-sanakirja

Budjetti kaventaa tuloeroja miljardeilla, HS: ”kasvattaa tuloeroja”, koska viimevuotinen kavensi aavistuksen enemmän. Hesarikielen ”Ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille” tarkoittaa: ”Ottaa rikkailta ja antaa köyhille hieman vähemmän kuin viime vuonna mutta yhä miljardeja.” Hesarikielen: ”Köyhän veroprosentti on korkeampi kuin rikkaan” on tyhjää puhetta: köyhän veroprosentti on yleensä negatiivinen, kun tulonsiirrot lasketaan. Vain nettoverolla on merkitystä. On pelkkää kirjanpitoa, että Suomessa tulonsiirrot eivät ole verottomia ja vastaavasti pienempiä, kuten monessa muussa maassa.

Joka vuosi valtio kaventaa tuloeroja miljardeilla. Hyvätuloisin prosentti maksaa noin 14 % tuloveroista, nettona paljon enemmänkin. Köyhien verotus on yleensä negatiivinen, kun tulonsiirrot ja palvelut lasketaan.

Kyllä valtio sortaa köyhiäkin, sääntelyllä, joka tekee asunnoista kalliita, työpaikoista vaikeasti saatavia, sosiaaliturvasta hankalaa ja oman aktiivisuuden kieltävää ja elämästä rajoitettua ja hankalaa. Moni nyt köyhä pärjäisi hyvin liberaalimmassa valtiossa ja lopuista meillä olisi varaa pitää parempaa huolta.

Tuloerot ovat ”eriarvoisuutta” ja ”epätasa-arvoa”. Epätasa-arvoa olisi se, että syntymä aateliin vapauttaisi valtion veroista ja syntymä naiseksi veisi omistusoikeuden, kuten ennen oli.

Elina Lepomäen vertausta käyttääkseni: jos ihmiset putoavat kaivoihin ja yksi onnistuu kiipeämään omastaan pois, pitääkö huolestua tästä ”eriarvoisuudesta” ja lopettaa se kivittämällä hänet vai olla iloinen hänen puolestaan ja miettiä, voisiko muitakin auttaa pois kaivoista?

Toimittajat käyttävät yleensä hesarikieltä, koska se myy, monessa tiedotusvälineessä enemmänkin kuin Helsingin Sanomissa. Raivoon kiihottavat otsikot houkuttelevat. Se kieli silti kääntää tosiasiat päälaelleen ja antaa maailmasta kieron kuvan. Suostuvaiset aikuiset antavat rahoja toisilleen, sikäli kun valtio sallii, sitten valtio siirtää niitä enimmäkseen rikkailta köyhille. Rikkaimmilla sekä veroprosentti että veron määrä ovat keskimäärin korkeimmat.

”Sota on rauhaa, vapaus on orjuutta, tietämättömyys on voimaa.” – George Orwell, ”1984”.