Intersektionaalisuus: yliopistot opettavat objektiivisen totuuden etsimisen tilalle me-ne-heimovihaa

Yliopistoissa opetettiin ennen monenlaisia näkökulmia ja objektiivisuutta. Nyt valtanäkökulma jyrää puolueettoman totuuden etsimisen ja vaihtoehtoiset selitykset. Vähänkin väärä ajatus uhkaa sysätä henkilön hylkiöksi, ja ihmisillä on tasan sama mielipide epäuskottavan monenlaisista asioista.

Sosiaalipsykologi Jonathan Haidtin mukaan intersektionaalisuus on syntynyt tärkeistä havainnoista, alun perin siitä, että vaikka General Motorsissa sekä mustat että naiset olivat tasapuolisesti edustettuina, silti mustat naiset olivat aliedustettuja. Selitys oli, että myös valkoiset miehet olivat aliedustettuja eli mustat miehet ja valkoiset naiset yliedustettuja. Oli siis tärkeää tutkia myös ryhmien sisäistä erilaisuutta, intersektionaalisuutta.

Nykyään intersektionalismia kuitenkin opetetaan yliopistoissa monissa pääaineissa tavalla, joka saa nuoret näkemään mustavalkoisia hyvä-paha-jaotteluita, kuten naiset-miehet, mustat-valkoiset, hedelmättömät-hedelmälliset. Tämä sytyttää ihmiselle heimosotaan kehittyneet vaistot, me-ne-jaottelut, ja täyttää nuoret merkityksen ja tarkoituksen tunteella yhteistä taistelua varten. Siksi intersektionaalisen feminismin valtaamilla kampuksilla on ikuinen konflikti, koska ikinä ei voi poistaa kaikkia loukkaantumisia, mikroaggressioita ja väärinkäsityksiä.

Vastaaminen sanoihin ja ajatuksiin alashuutamisella, ahdistelulla ja väkivallalla on yleisintä ”edistyksellisimmissä” yliopistoissa ja alueilla, esimerkiksi Yale, Brown ja U.C. Berkeley. Haidt ihmettelee, onko niissä sorto pahinta vai vain tämä ajattelutapa levinneintä.



Kultti vastaan tiede

1980-luvulla Yalessa opiskelija varustettiin monenlaisilla näkökulmilla mihin tahansa tilanteeseen. Nyt ”sosiaalista oikeudenmukaisuutta” puolueettoman totuuden etsinnän sijaan painottavien laitosten opiskelijat oppivat vain yhden näkökulman kaikkiin tilanteisiin: vallan. Jokainen tilanne pitää analysoida pahojen ihmisten yritykseksi säilyttää etuoikeutensa ja valtansa hyviin. Tämä onnistuu tässä aina, jos tahtoa on, vaikka totuus olisi muuta. Se ei ole koulutusta vaan uskonto, joka erottaa ihmiset toisistaan tielle vieraantumiseen, ahdistukseen ja älylliseen kyvyttömyyteen, Haidt kirjoittaa.

Queer-aktivisti kuvasi tätä kulttuuria dogmaattiseksi anti-intellektualismiksi, jossa ihmiset jaetaan uskovaisiin ja pakanoihin, jossa vähänkin väärä ajatus työnsi sinua kauemmas muista ja jossa ihmiset olivat täsmälleen samaa mieltä epäilyttävän monenlaisista asioista. Tämä on Haidtista yliopistojen tehtävän vastakohta.

Perustaessaan Virginian yliopiston Thomas Jefferson kirjoitti: ”Täällä emme pelkää seurata järkeä minne tahansa se johtaa, emmekä suvaita mitä tahansa virheitä, kunhan järki saa vapaasti taistella sitä vastaan.”

Yksi ”oikeaoppisimmista” kouluista on Reed College. Siellä kukaan ei uskaltanut puuttua erään kurssin jatkuvaan häirintään, ettei leimautuisi rasistiksi, koska kurssilla opetettiin kuolleista valkoisista kirjailijoista. Lopulta joukko aasialaisia opiskelijoita rohkeni vaatia opiskelurauhaa ja protestit romahtivat.

Haidt syyttää yhteiskunnan polarisoitumisesta Fox Newsiä ja republikaanien Newt Gingrichiä mutta myös demokraattien harjoittamaa polarisointia. Haidt silti korostaa, että vaikka professorit ovat yleensä vasemmistolaisia, he ovat useammin liberaalia kuin epäliberaalia vasemmistoa.

Kasva narsistista aikuiseksi, älä kiusaa tahtoasi läpi

Toivoa on silti. Kaikkina aikoina on sanottu yhteiskunnan nyt kääntyvän huonompaan suuntaan, yhtä hyvin perustein, ja silti aina virheellisesti, totesi historioitsija Thomas Macauley jo vuonna 1830. Hänestä pessimisteillä on todistustaakka, koska tähänkin asti maailma on parantunut päinvastaisista ennusteista huolimatta. Silti usein optimisteja pidetään naiiveina ja vain pessimistejä vakavasti otettavina.

Haidt on tukenut ohjelmaa, jossa lapset opettelevat ottamaan toisensa huomioon niin, että heistä tulee demokraattiseen yhteiskuntaan sopivia. Siinä lapset saavat leikkiä vapaasti yhdessä. Peter Gray kirjoitti:

”Leikkiäksesi toisen kanssa sinun pitää ottaa huomioon hänen tarpeensa, ei omiasi, tai se toinen lopettaa. Sinun pitää ylittää narsismi. Sinun pitää opetella neuvottelemaan kunnioittaen toisenkin ajatuksia, ei vain omiasi.”

