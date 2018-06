Kiina: ihmisoikeusjuristit katoilevat, hallitus ottaa oppositiolta elimiä suosikeilleen, Nobelin rauhanpalkittu kuolee vankeudessa

Human Rights Watchin mukaan presidentti Xi Jinpingin kaudella (2013-) hallitus on mielivaltaisesti vanginnut satoja aktivisteja ja ihmisoikeusjuristeja. Monet arvostelijat ovat kadonneet hallituksen sieppaamina, ja pidätettyjä kidutetaan laajalti, myös korruptiosta ehkä tekaistusti syytettyjä vastustajia puolueessa.

Freedom House luokittelee Kiinan ”ei vapaaksi” (huonoin arvosana) ja sen lehdistön juridinen vapaus on täysin olematonta, lait eivät tarjoa lehdistölle minkäänlaista suojaa. Suomen lehdistönvapauden puutteiden taso oli 4/100, Kiinan 87, maailman huonoimpia, jopa Venäjän ja Saudi-Arabian takana. Poliittinen vapaus oli huonoin mahdollinen ja kansalaisoikeuksien taso toiseksi huonoin (6/7), kumpikin maailman huonoimpia.

Nobelin rauhanpalkinnon saanut Liu Xiaobo kuoli vankeudessa vuonna 2017. Kiina ei suostunut päästämään häntä ulkomaille hoitoon. Ainakin 10 aktivistia pidätettiin muistotilaisuuksien järjestämisestä Xiaobolle. Amnesty Internationalin mukaan aktivisteja ja ihmisoikeuksien puolustajia pidätettiin ja tuomittiin epämääräisin syyttein, kuten ”valtion vallan horjuttaminen”. Poliisi toisinaan pitää heitä pitkiä aikoja pidätystilojen ulkopuolella ilman kommunikaatiomahdollisuuksia.

Uskonnonharjoittamisen tukahduttamista kiristettiin 2017-2018. Uudet turvallisuuslait antavat viranomaisten vaientaa, sensoroida ja vainota ihmisoikeuksien puolustajia ja erimielisiä.

Mm. Kanadan entisen apulaisministerin raportin mukaan Kiinan hallitus on tappanut myös Falun Gong -uskonnon harjoittajia ryöstääkseen heidän sisäelimiään. Tämä uutisoitiin Suomenkin johtavissa medioissa, vaikka täysin kiistattomia todisteita ei ilmeisesti ole saatu.

Xinjiangin muslimien keskitysleirit

Uiguurien muslimimaakunta Xinjiang on puolen Intian kokoinen. Sen muslimiterroristit ovat tappaneet satoja ihmisiä viime vuosina. Kiinalla on käynnissä kulttuurinen puhdistus maakunnassa. Vuodessa on vangitty kymmeniätuhansia tai satojatuhansia muslimikiinalaisia ja ulkomaalaisia keskitysleireille (2017-2018).

Uudelleenkoulutusohjelmalla pyritään muuttamaan vankien poliittinen ajattelu ja identiteetti sekä poistamaan heistä islam. Kieltäytyjiä pahoinpidellään ja pidetään nälässä ja yksinäisyydessä. Professori Rian Thumin mukaan tämä aiheuttaa sukupolvia kestävän trauman, josta monet eivät koskaan toivu. Tarkoitus on poistaa ääriajattelu ja separatismi lopullisesti.

Taivaallisen rauhan aukion mielenosoitukset puolustivat liberalismia ja kapitalismia

Opiskelijat osoittivat mieltään Tian-an-menillä vaatiakseen lisää taloudellista ja poliittista liberalisointia. Heidän idolinsa Hu Yaobang oli erotettu puolueen pääsihteeriydestä 1986 liian sallivasti ”porvarilliseen liberalisointiin” suhtautuvana. Sittemmin hän kuoli 15.4.1989 ja opiskelijoiden mielenosoitus murskattiin. Itä-Eurooppa vapautui myöhemmin samana vuonna ja Berliinin muuri murtui.

Taolaisuus oli ensimmäinen liberalismi

Taolaisuuden wu-wci-oppi on olennaisesti ”jätä rauhaan”. Politiikassa tämä teki taolaisista ensimmäisiä liberaalin laissez-faire-politiikan kannattajia. Laozin mukaan paras tapa hallita on olla hallitsematta ja ”Mitä enemmän kieltoja, sitä köyhemmiksi ihmiset tulevat”. Moni muukin klassinen kiinalaisajattelija sanoi valtiovallan rajoittamisen lisäävän vaurautta. (Taolaisuus – ensimmäinen liberalismi)

Sosialismi tappoi Kiinassa kymmeniä miljoonia ihmisiä ja teki maasta rutiköyhän. Vastaavasti 1980-luvulla aloitettu talouden vapauttaminen Kiinassa ja Intiassa nosti satoja miljoonia äärimmäisestä köyhyydestä. Talouden vapaus on silti vain maailman keskikastia, mutta muutoksen suuruus, matala lähtötaso, sivistynyt kansa ja kohtalaisen hyvä omaisuudensuoja tukevat kehitystä. Muu vapaus on Kiinassa hyvin heikkoa, ellei sitä verrata pohjoiskoreamaiseen aiempaan Kiinaan.