Sosialismi on pahempaa kuin sotilasdiktatuuri: epävapaimmat maat ovat sosialistisia tai islamistisia, lehdistönvapaus- ja ihmisoikeusindeksit todistavat

Amnestyn ja Human Rights Watchin raporteista näkee saman kuin Freedom Housen vapausindeksistä ja lehdistönvapausindeksistä: länsimaissa ihmiset ja lehdistö ovat yleensä lähes täysin vapaita, sosialistimaissa päinvastoin. Epävapain ei-islamistinen melko kapitalistinen maa on Thaimaa, sotilasdiktatuurin vuoksi. Sekin on vapauden paratiisi verrattuna sosialistisiin Kiinaan, Kuubaan, Palestiinaan, ja muihin. Tärkeintä vapaudelle on siis välttää sosialismia ja islamismia, toissijaisesti sotilasdiktatuureja. Israelissakin lehdistö ja kansa ovat vapaita, Palestiinassa hallinnon julmasti vainoamia. Pohjoismaat ovat paljon Thaimaatakin kapitalistisempia, melkein maailman kärkeä kapitalismi-indekseissä.

Pohjoismaat, Benelux, Sveitsi ja Andorra olivat kymmenen kärki lehdistönvapaudessa (epävapaus 8-15) vuonna 2017. Vapaita ovat myös USA (23), UK, Ranska ja useimmat muut Euroopan maat. Italia ja Israel (33) ovat melkein ”vapaita”, ja lievemmin ”osittain vapaita” ovat mm. Intia (43), Kreikka, Nepal, Tansania (58), ja niukasti Liberia (60). ”Epävapaita” ovat mm. Bangladesh (62), Zimbabwe (74), Turkki (76), Venezuela (81), Demokraattinen Kongo (82), Venäjä (83), Länsiranta ja Gaza (84), Kiina (87), Kuuba (91), Krim (94) ja Pohjois-Korea (98). Venäjän mediaan ei siis kannata luottaa yhtään.



Indeksiä ylläpitää Franklin D. Rooseveltin vaimon natsismia vastaan perustama maltillisen vasemmistolainen Freedom House. Se mittaa poliittisia oikeuksia ja kansalaisvapauksia (civil liberties) eli ihmisoikeuksia.

Freedom Housen vapausindeksi 2018 näyttää kovin samanlaiselta. Pohjalla (7/7) on sosialisti- ja islamistimaita, mm. Pohjois-Korea, Länsi-Sahara ja Tiibet (7/7). Melkein pohjalla (6,5) ovat Gaza, Kiina, Venäjä, Krim, Kuuba, Laos ja ”Demokraattinen Kongo”. Vapain kommunistimaa on Vietnam, tasoa 6, kuten mm. Länsiranta, Iran ja Angola. Mm. Venezuela, Zimbabwe, Turkki, Kambodzha ja Afganistan ovat 5,5. Kärkipää on aika sama kuin lehdistönvapaudessa: mm. Pohjoismaat 1, USA 1,5, Kreikka ja Israel 2, Intia 2,5.

Arabitkin ovat Israelissa paljon vapaampia kuin muualla Lähi-idässä.

Epävapaimmat kapitalistimaat eivät ole kovin kapitalistisia eivätkä kovin epävapaita

Thaimaa on 56. epävapain maa, 31 vapauspistettä, Gazalla 12, Kuuballa 14, Venäjällä 20 ja Venezuelalla 26. Thaimaa on heikoin ei-sosialistinen ei-islamistimaa. Sekin on vasta maailman 53. kapitalistisin maa (67 %, Index of Economic Freedom), kun Islanti, Tanska ja Ruotsi ovat 11., 12. ja 15., Norja 23. ja Suomi 26. Muissa kapitalismi-indekseissä sijoitukset ovat samantapaisia, omaisuudensuojaindeksiä Pohjoismaat jopa johtavat. Armenia on toiseksi epävapain melko kapitalistinen ei-islamistimaa (68 % kapitalistinen eli 44., vapauspisteet 45 eli 74. epävapain maa), Malesia tasapisteissä, Kosovo (67 % ja 52 pistettä) neljäs.

Arvostelun ulkopuolella oleva kuningasvalta ja sotilasdiktatuuri ovat Thaimaan pääpuutteet. Silti sielläkin ihmiset ovat paljon vapaampia kuin mainituissa sosialistimaissa, kuten moni suomalainenkin voi todistaa. Aitoa moniarvoisuutta ei voi olla ilman kapitalismia, ei myöskään liberaalia demokratiaa, ainakaan kauan.

Venäjä on 107. kapitalistisin maa (taloudellinen vapaus 58 %, kuten Kiinallakin). Sosialistisimmat ovat Pohjois-Korea (5,8 %), Venezuela (25 %) ja Kuuba (32 %), Kongon tasavalta, Eritrea, Päiväntasaajan Guinea ja Zimbabwe (44 %), jotka ovat vapausindekseissäkin aika pohjalla. Sosialismi, ei-nationalistinenkin, ja islamismi ovat vapauden antiteesejä, teoriassa ja käytännössä.

Ei ole demokratiaa ilman kapitalismia

”Demokratia on toteutunut myös ilman kapitalismia, mutta vain joissakin pienissä yhteisöissä, kuten Kalaharin autiomaalla asuvien sanien keskuudessa.” – Professori Tauno Saarela, Helsingin Yliopisto.

Kapitalismi ilman demokratiaa on mahdollista ainakin väliaikaisesti tai jos kapitalismi pitää kansan tyytyväisenä. Demokratia ilman kapitalismia ei ole kuin hetkellisesti mahdollista sen kokoisessa maassa, joka pystyy puolustamaan vapauttaan. Vapaus on demokratiaa tärkeämpää, mutta molempi parempi.