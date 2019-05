Sdp:n ja vasemmistoliiton kansanedustajat ideologisista suojatyöpaikoista

Lähes kaikki Sdp:n ja vasemmistoliiton kansanedustajat tulevat Hakaniemen veroparatiisista tai muista sinun kustantamistasi poliittisista suojatyöpaikoista. Sdp:llä myös puheenjohtaja Antti Rinne ja eduskuntaryhmän pj. Antti Lindtman ovat täysin SAK:n väkeä, Sanna Marin PAMin ehdokas. Ei lupaa hyvää työllisyydelle eikä yhdenvertaisuudelle.

Uusimaa: tunnettujen tapausten lisäksi heissä on demarien Arbetarbladetin päätoimittaja Johan Kvarnström (sd), JHL:n työttömyyskassan hallituksessa ja Vuokralaiset ry:n järjestöpäällikkönä toiminut ex-maolainen Pia Lohikoski (vas) sekä Sanna Marinin tavoin jäsenkirjatyöpaikoissa toiminut Jussi Saramo (vas). Kun kulttuuri- ja urheiluministeri, ylioppilas Paavo Arhinmäki junaili avustajansa, IT-asentaja Saramon Veikkauksen kovapalkkaiseen hallitukseen, siitä syntyi nepotismikohu. Arhinmäki antoi myös 30 000 euroa vaalityössä häntä tukeneelle Monsp-yhtiölle valtion kulttuurirahoista.

Varsinais-Suomi: ex-taistolainen Aki Lindén (sd), HUSin ex-johtaja ”teki 829 päivää töitä soten kaatamiseksi”, Lindén itse raportoi. Katja Taimelakin on ay-taustainen. Vasemmistoliiton taistolaissiiven ex-kansanedustaja Jyrki Yrittiaho toimi Skp:ssä, SNS:ssä ja taistolaisessa Metalli 49 -ammattiosastossa. Nyt valittiin hänen poikansa Johannes Yrttiaho, joka oli saman Teollisuus 49 -ammattiosaston tiedottaja, yhtyneen Teollisuusliiton suurimman osaston.

Jari Myllykoski (vas, Satakunta) oli Metallityöväen liiton työehtosihteeri. Aino-Kaisa Pekonen (vas, Häme) on JHL-taustainen ja JHL:n edustajistosta. Koti oli taistolainen. Ilmari Nurminen (sd, Pirkanmaa) on PAM-taustainen. Myös Anna Kontula (vas, Pirkanmaa sekä PAM & Salli) on ahkera ay-aktiivi, mutta kovin itsenäisenä hän voi toimia SAK:n tahdon vastaisestikin.

Eveliina Heinäluoma, Pia Viitanen, Mika Kari, Maria Guzenina, Krista Kiuru ja Antti Lindtman (sd) lasketaan valtamediassa Eero Heinäluoman (sd, SAK) lakeijoiksi. Monella on takana jäsenkirjatyöpaikkoja.

Pääluottamusmies Niina Malm ja Tehyn luottamusmies ja ammattiosaston puheenjohtaja Paula Werning (sd, Kaakkois-Suomi, kumpikin uusia) ovat tiukasti SAK:n väkeä, samoin Savo-Karjalan Seppo Eskelinen (sd, PAM) ja Teollisuusliiton aluetoimitsija Timo Suhonen (sd) sekä Rakennusliiton luottamusmies Matti Semi (vas).

Tehyn pääluottamusmies Kim Berg (sd, Vaasa), Veturimiesten liiton pääluottamusmies Raimo Piirainen (sd, Oulu) ja PAM:n Merja Kyllönen (vas, Oulu) ovat myös SAK:n väkeä.

Markus Mustajärvi (vas, Lappi) meni Marco de Witin Suomen Kansa Ensin –liikkeen tilaisuuteen päästäkseen puhumaan Natoa vastaan. SKE-puolueen johtajuudesta käydään oikeustaistelua.