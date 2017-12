Kolmannes seksuaalisesti häirityistä ja puolet raiskatuista on miehiä

Suomessa vajaa puolet häirinnän ja raiskausten uhreista on miehiä. Saksalaistutkimuksessa 6 % naisista ja 18 % miehistä myöntää häirinneensä muita seksuaalisesti. Australiassa suhde on hieman alle tuon 1 : 3. Britanniassa töissä tai opiskelussa seksuaalista häirintää on kokenut 53 % naisista ja 20 % miehistä. Naisista 9 % ja miehistä 4 % oli lopettanut työsuhteensa sen vuoksi. Miesuhreja ei saa vaientaa #metoo:ssa.

Montako naisahdistelijaa sinä tunnet? Tilastojen perusteella kymmenittäin. Etkö tiedä heitä? Hyväksytkö heidän tekonsa? Entä miesahdistelijoiden? Pitääkö ihmisiä edes erotella tai syyllistää sukupuolen perusteella?

Britannian konservatiivihallituksen uutisoitiin kesällä vaativan, että YK:n sopimus käyttäisi termiä ”raskaana oleva ihminen” eikä ”raskaana oleva nainen”, jottei suljettaisi ulos transsukupuolisia. Raivostuneet feministit vastustivat tätä, joten hallitus tyytyi vaatimaan, että sopimus takaa oikeudet myös transsukupuolisille. Nuoremman polven feministit yleensä tuomitsevat tällaiset ”transsukupuolisia ulossulkevat” feministit (TERF).



Transsukupuoliset lievemminkään huomioon ottava ei voi perustella ahdistelun miesuhrien ja muiden vähemmistöryhmien sulkemista pois, kuten #metoo-kampanjassa tehtiin. Miehet eivät ole transsukupuolisempia marginaalisempi ryhmä eikä marginaalistenkaan uhriutta saa mitätöidä. Jo nyt miesuhrien kynnys ilmoittaa itseensä kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä, ahdistelusta, väkivallasta ja seksuaalisesta väkivallasta on paljon korkeampi kuin naisten, ja miesuhrit jäävät pahimmin yksin. #metoo ei saisi olla osa tätä.

Ahdistelun esiin nostaminen #metoo-kampanjassa on arvokasta, mutta on väärin, että miesuhreja on kielletty kertomasta kokemuksistaan. Eivät he ole sen vähempiarvoisia tai mitätöitävämpiä kuin muutkaan, ja heille tämänkään veroisia tilaisuuksia kertoa kokemuksistaan tulee paljon harvemmin kuin naisuhreille.

Haluatko vähentää ahdistelua ja väkivaltaa vai nöyryyttää mustia ja miehiä?

Scott Alexander kirjoittaa, miten ”BELIEVE WOMEN” -iskulauseesta huolimatta – tai sen vuoksi – julkkisnaisiin kohdistuneet ahdistelusyytökset on jätetty lähes huomiotta suhteessa miehiin kohdistuneisiin. Hänestä iskulause: ”Mustat hyökkäävät valkoisten kimppuun lähes joka naapurustossa” on asenteellinen ja haitallinen, oli se totta tai ei, ja sama koskee väitettä ”Miehet käyvät naisten kimppuun lähes joka naapurustossa”. Nämä herättävät kysymyksen, onko oikeasti tarkoitus vähentää väkivaltaa tai ahdistelua vai nöyryyttää mustia ja miehiä. Siksikin, että se kääntää mustia ja miehiä hyviä pyrkimyksiä vastaan ja voimauttaa näiden pahimpia osaryhmiä. Näiden ryhmien uhrikokemusten esiintuominen tasa-arvoisesti auttaisi saamaan useimmat tavoitteen taakse.

Nykyään raiskataan yhtä moni mies kuin nainen

Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan Suomessa 1,1 % miehistä ja 1,3 % naisista pakotettiin sukupuoliyhteyteen ja 1,1 % ja 1,2 % muuhun sukupuoliseen kanssakäymiseen vuonna 2012. Nykyraiskausten uhreista siis noin puolet olisi miehiä. Aiemmin osuus on ollut alhaisempi, mikä yhä näkyy kysyttäessä koko elämän aikana tapahtuneita raiskauksia. Toisaalta miesten ilmoituskynnyskin on useiden tutkimusten mukaan korkeampi, joten poliisitilastoissa näkyy vain pieni osa tapauksista.

Yhdysvaltojen kansallisessa rikosuhritutkimuksessa miesten raiskaajista 46 % oli naisia. Jonkinlaista pakottamista seksiin kokee arviolta 50 % miehistä. Yliopistoissa opiskelevista naisista 23 – 46 % myönsi painostaneensa miehiä seksiin verbaalisesti, pitämällä väkisin paikallaan, asein tai muuten.

Peruskoululaisista häirinnän uhreja oli 30 % tytöistä ja 12 % pojista, joskin koulussa tapahtuvan häirinnän uhreista useimmat olivat poikia. Kouluhenkilökunnan ahdistelemista yli 80 % oli poikia.

