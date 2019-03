Työstäkieltäytyjäliiton harhaväitteet: on muka hyvä, jos yksi kaataa öljyä mereen ja toinen puhdistaa

Vaihtoehtoiskustannus on se, mikä jää tekemättä, kun resurssit käytetään öljyn kaatamiseen ja puhdistamiseen. Siksi taloudelle on pahaksi teettää turhaa työtä. ”Rikotun ikkunan ongelma” selittää tätä harhaluuloa. Yritys hyötyy toiminnastaan keskimäärin 4 % myynnistään, työntekijät ja verottaja enemmän ja ostaja yli 100 % kuluttajan ylijäämää, joten yritykset ovat riistetyimpiä. ”Kukaan ei tahallaan kieltäydy töistä”, väittää osa vasemmistoa. Toinen osa perusti Työstäkieltäytyjäliiton. Alla oiomme Työstäkieltäytyjäliiton Eetu Virenin muita virheellisiä väitteitä.

Kun käytät Macbookia ja näytät coolilta, rakennat Applen brändiä. Sinun pitäisi saada siitä korvaus

MacBook Air maksaa 750 euroa. Jos Applen pitää antaa käyttäjille satasen brändinrakennuspalkkio, se tietysti nostaa hinnan 850 euroon, jotta nettohinta pysyisi 750 eurossa. Kysyntä ja tarjonta pysyvät ennallaan, joten näin siinä kävisi. Mikään ei muuttuisi.

Oikeasti jotkut rakentavat brändiä paremmin kuin toiset ja parhaille Apple antaa jo nyt brändinrakennuspalkkioita. Jotkut haittaavat brändiä.

Voitto on keskimäärin 4,2 % liikevaihdosta, kuluttajan ylijäämä kai yli 100 % liikevaihdosta. Näin jo nyt myyvä yritys hyötyy 100 euron tuotteen myynnistään 4,2 euroa ja ostaja yli 100 euroa. Millä ihmeen perusteella tämä on epäoikeudenmukaista ostajaa kohtaan?

Maksaessaan tuotteesta 100 euroa kuluttaja siis hyötyy tuotteesta keskimäärin yli 200 euron verran, paljon enemmän kuin yritys. Työntekijät ja verottajakin yleensä hyötyvät paljon enemmän kuin yritys. Sitä paitsi kaikki osapuolet ovat yleensä suostuvaisia aikuisia – paitsi veroihin, jotka ovat pakottamista. Verot ovat siis ainoa todellinen paskaduunielementti tai epäoikeudenmukaisuus.

Yritykset ovat siis riistetyimpiä? Pitäisikö meidän hyvittää se niille? Ei, koska nekin ovat suostuvaisten aikuisten toimintaa. Jos yksi yritys sitten saa voittoa yli 4,2 %, toinen saa vastaavasti alle, ja sekin voitto tulee suostuvaisten aikuisten rahoista, ellei valtio pakota muuhun. Jollain alalla toimiminen voi olla niin ikävää tai riskialtista, että pienempi voittomahdollisuus ei houkuta tarpeeksi yrittäjiä. Jos valtio tukee joitain yrityksiä, toiset, asiakkaiden mielestä hintansa arvoiset, muuttuvat verotuksen vuoksi kannattamattomiksi.

Korvausten maksuun vähiten huono keino on vapaaehtoisuus: ketään ei pakoteta aseella uhaten käyttämään MacBookia, maksamaan siitä tai myymään sitä halvemmalla kuin haluaa.

1 400 euron perustulo ei ole heti mahdollista, se vaatii rahajärjestelmän radikaalia muutosta

Kyllä se on heti mahdollista. Venezuela ja Zimbabwe ovat sen todistaneet. Muutetaan heti rahajärjestelmä niiden mallin mukaan. Kun painetaan tarpeeksi seteleitä, kaikille voidaan maksaa vaikka triljoonan euron perustulo.

Rahan arvo tietenkin romahtaa, kaikesta tulee pula, kansa alkaa paeta maasta ja väkivalta yltyy, kuten Venezuelassa ja Zimbabwessa. Demokratia menee. Tietysti demokratia pitäisi lakkauttaa jo ennen sitä, koska kansa ei ole niin tyhmää, että suostuisi antikapitalismiin.

Perustulo on keino tukea hyviä töitä

Perustulo on keino tukea rikollisuutta. Työnteko muuttuu kannattamattomammaksi rikollisuuteen nähden, koska työtä tekevältä perustulo verotetaan pois.

Mitä hyödyttömämpää jokin työ on asiakkaiden mielestä eli mitä vähemmän he siitä suostuvat maksamaan, sitä enemmän perustulo auttaa tällaista työtä tekevää. Hyödyllisempää työtä tekevältä perustulosta verotetaan pois suurempi osa.

Päätös töiden hyödyllisempää on paras tehdä hajautetusti, asiakkaiden toimesta, eli vapaaehtoisesti. Vaihtoehto on pakkopäätös eli se, että ”puolue” tai vastaava tekee sen päätöksen, jolloin toisinajattelijoiden asema heikkenee.

Töistä pitää voida kieltäytyä

Perustuslaki takaa Suomessa töistä kieltäytyvillekin sen tasoisen elatuksen, josta ennen 90 % kansasta ei osannut unelmoidakaan, vaan lähes kaikki elivät nälässä, taudeissa ja jatkuvassa puutteessa. Tämä elatus rahoitetaan varastamalla niiltä, jotka tekevät töitä, ja yrityksiltä. Töistä kieltäytyminen on jo sallittua ja sitä helpotetaan näillä tuilla, joten kieltäytymisen mahdollisuus ei vaadi perustuloa. Elämä on valintoja. Jos haluaa tämän minimitulon päälle rahaa, sitä vastaan voi joutua tekemään työtä, ja jokainen työtarjous on vaihtoehtoinen tilaisuus sellaiseen. Perustulolle on muita syitä, puolesta ja vastaan.

Jo nyt verotus rankaisee työnteosta ja sosiaaliturva palkitsee siitä, ettei työtä tee. Silti osa työttömistä ottaa vastaan työtä ihailtavan matalalla kynnyksellä, osa korkealla.

Paskaduunit

Paskaduuni (McJob) on etuoikeutettujen ihmisten käyttämä halventava nimitys töistä, jotka ovat luksustöitä verrattuna siihen, millaisia töitä suunnilleen kaikki ennen tekivät. Niihin verrattuna ”paskatyöt” ovat turvallisia, hyväpalkkaisia, miellyttäviä, terveellisiä ja mukavia. Eetu Viren teki termin Suomessa tunnetuksi, kun Euromayday-juhlat olivat riistäytyneet mellakaksi palokuntaa ja poliisia vastaan vuonna 2006.

Tampereen yliopiston norisotutkimuksen dosentti Jaana Lähteenmaa arvioi, että epäsiisteistä paskaduuneista valittavat ne etuoikeutetut, joilla on sosiaalisesti ja taloudellisesti varaa nirsoilla. Kun 2008 alkoi taantuma, puhe paskaduuneista vaimeni ja aktivistit selittivätkin tarkoittaneensa vain työehtoja. Lähteenmaan mukaan alun perin sillä tarkoitettiin tiettyjä töitä ja termi oli loukkaava, häntäkin kohtaan, koska hän on nuorempana pessyt vessoja alkoholistiparantolassa.

TEM:n neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen sanoo, että työt eivät ole paskoja, vaikka palkka sitä olisikin. Poikkeuksia ovat hänestä vain ”kansainvälinen asekauppias, parittaja ja palkkamurhaaja.” Tiainen on kommunistisen työväenpuolueen (KTP) entinen presidenttiehdokas.

