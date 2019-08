Avioliitto parantaa tuloja ja terveyttä kausaalisesti

Avioliittoon ei vain valikoidu ”kunnollisempia” ihmisiä, vaan avioituminen saa heidät myös käyttäytymään vastuullisemmin terveyden, tulojen ja rahankäytön suhteen, nostaa tuloja ja vähentää kuolleisuutta. Syy-seurausvaikutuksen valikoitumisesta erottelevia tutkimusmenetelmiä käyttävät tutkimukset puoltavat tätä. Myös vaikutus lasten hyvinvointiin näyttää olevan osittain kausaalinen. Avioliittoinstituutio saattaa olla hyödyllinen, ehkä myös samansukupuolisille. Kiusallista liberaalille, etenkin avioeron haitallinen vaikutus.

Tutkijat ovat olettaneet rahan, työtaidot ja vanhemmuuskäytännöt ulkoisesti määräytyneiksi, vaikka avioliitto saattaa vaikuttaa niihinkin. Siten avioliiton kausaalinen vaikutus tuloihin, terveyteen ja lasten hyvinvointiin saattaa olla suurempikin kuin tutkimukset ovat osoittaneet. Valikoitumisenkin vaikutus on silti merkittävä.

Avioliiton kausaalinenkin vaikutus miesten tuloihin on huomattava, naisten tuloihin epäselvä. Ennen ja jälkeen avioliiton miehet käyttäytyvät lyhytjänteisemmin ja tuhoisammin ja ottavat enemmän riskejä, käyttävät päihteitä, ovat öitä poissa eivätkä aamulla pääse työpaikalle. Naisilla parannettavaa on vähemmän, joten avioliiton vaikutus on vähäisempi.

Sitoutuminen saa miehet ajattelemaan tulevaisuutta ja kantamaan vastuuta, ahkeroimaan, säästämään ja pitämään itsestään huolta. Tutkijoiden mukaan vaimo saattaa myös valvoa miehen toimintaa. Miehet saattavat myös valita ikävämpiä töitä elättääkseen perheen. Parisuhteen laatukin vaikuttaa hyvinvointiin.

Avioliiton hyödyt ovat kausaalisia ja opiskelun hyödyt vain signalointia ja valikoitumaa?

Jotkut uskovat, että college-opintojen yhteys korkeampaan palkkaan on kausaalista mutta avioliiton yhteys palkkaan valikoitumista ja signalointia, toiset päinvastoin. Professori Arnold Kling arvioi, että kyse on tribalismista, heimoajattelusta: tämä erottaa progressiivit konservatiiveista.

Jopa arkkiliberaali, anarkokapitalisti, taloustieteen professori Bryan Caplan uskoo avioliiton kausaaliseen tulovaikutukseen miehille. Kyse ei siis ole konservatismista vaan tutkimusnäytöstä.

Ehkä useimmat ihmiset tarvitsevat sellaisia instituutioita kuin avioliitto. Ehkä siksi niitä on valikoitunut yhteiskuntiin, ja yhteiskunnat, joissa niitä on, ovat ehkä siksi menestyneet parhaiten. Ehkä liberaalien ei pitäisi hyökätä avioliittoja vastaan, vain avioliittopakkoja vastaan. Toisaalta suomalaisillakin pitäisi olla jatkossakin mahdollisuus rekisteröidä kansainvälisesti tunnustettu avioliitto, koska siitä koituu etuja muissa maissa.

Avioeromyönteisyys on haitallista?

Tulokset avioerolle kielteisen ilmapiirin hyödyistä ovat liberaalille kiusallisempia. Riittäisikö, jos ympäristö kannustaisi ensisijaisesti panostamaan parisuhteen parantamiseen silloinkin, kun kummankaan mielestä ”toinen ei sitä ansaitse”, eikä ajattelemaan, että ainahan voi erota?

Avioliitto: lisätietoja ja lähdeviitteet (kirjoitus on kooste tästä lähteestä, jonka keskeinen evidenssi on Ribarin systemaattinen tutkimuskatsaus)