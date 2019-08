Arvoliberalismi: aseenkanto-oikeus, sananvapaus, itsen geenimuuntelu, porno, oikeus perinteisiin rooleihin, …

Arvoliberalismia ovat aseenkanto-oikeus, sananvapaus, itsen ja omien lasten geenimuuntelu, seksityö, porno ja bordellit, nelosolut kauppoihin sekä oikeus valita esimerkiksi kotiäitiys ja muut perinteiset roolit. Ihmisten geenimuuntelua vastustavat konservatiivit vasemmalla ja oikealla, mutta liberaalit vain neuvovat varovaisuuteen; lasten osalta he myös vaativat, että muuntelu on lapsen todennäköinen etu. Myös tieteellisen tutkimuksen vapaus on usein vasemmiston hampaissa: tiettyjä asioita ei saisi tutkia tai tuloksia pitäisi vääristellä. Moni tutkija ei uskalla julkaista tuloksiaan tai jättää tutkimuksen jo ennalta tekemättä. Äärikansalliset rajoittavat tutkimuksen vapautta samaan tapaan. Vain vasemmiston vähemmistö on arvoliberaaleja; useampi on melko konservatiivinen.

Moni vasemmistolainen kutsuu itseään ”arvoliberaaliksi”, vaikka vastustaa osaa arvoliberalismista, kuten yllä mainittuja. Vasemmistossa on arvoliberaaleja ja arvokonservatiiveja, mutta useimmat vasemmalla ovat siltä väliltä.

Punavihreät ja uskovaiset vastustivat nelosolutta

Sdp:n (33-1), KD:n (5-0), Vasemmistoliiton (11-1), Vihreiden (10-4) ja RKP:n (7-3) kansanedustajista enemmistö vastusti nelosoluen myyntiä kaupoissa eli rajan nostamista 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin joulukuussa 2017. Muut puolueet kannattivat, joskin Keskusta niukasti (19-29). Vihreät ja Rkp olivat tässäkin arvoliberaalimpia kuin vasemmistopuolueet, mutta rajoitetusti.

Perussuomalaiset vastustavat arvoliberalismia eräissä muissa asioissa. Kokoomus on joillain mittareilla arvoliberaalein eduskuntapuolue, toisilla Rkp tai vihreät. Liberaalipuolue on selvästi näiden yläpuolella.

Arvoliberaali antaa jokaisen itse päättää, miten hän haluaa saastuttaa

Arvoliberaali antaa ihmisten myös saastuttaa millä motiivilla tahansa. Saastutus ammuskelun, lihansyönnin tai jenkkiautokruisailun vuoksi pitää sallia samassa määrin kuin saastutus polkupyöräilyn, luomutuotannon, netinkäytön tai aktivismin vuoksi. Korvaus haitoista pitää määrittää samoin objektiivisin periaattein saastutustavasta riippumatta. On jokaisen oma asia päättää, mikä on hänelle tärkeää.

Jos jokin saaste on niin tuhoisaa, että se pitää kieltää kokonaan, se kielletään kaikilta. Uskonto tai ideologia ei voi oikeuttaa poikkeamaan tästä tai silpomaan edes poikaoletettuja lapsia.

Arvoliberaali antaa tutkijoiden julkaista vastenmielisetkin tulokset

Sukupuolten, luokkien ja etnisten ryhmien luonnontieteellinen tutkimus, evoluutio, älykkyyserojen tutkiminen, geenimuuntelu ja moni muu tiede ovat usein vasemmiston vastustamia. Vasemmisto haluaisivat selittää kaiken ympäristöllä ja onnistuikin Neuvostoliiton kultakaudella luomaan tilapäisesti vaikutelman sellaisesta länsimaissakin. Tieteellinen tutkimus on osoittanut ympäristön vaikutuksen moneen asiaan käytännössä olemattomaksi. Konservatiivitkin vastustavat osaa tiedettä, jyrkimmat traditionalistit evoluutiota, geenimuuntelua ym.

Tieteen vapautta on se, että ihmiset saavat tutkia, mitä haluavat, ja julkaista tuloksensa. Liberalismi ei tarkoita sitä, että valtion olisi pakko rahoittaa tutkimusta tai julkaisua, ennemminkin päinvastoin, vaikka juuri tieteilijät ovat perinteisesti olleet liberaaleja ja silti usein kannattaneet tieteen julkista rahoitusta. Ainakin liberaali asettaa tieteen julkisen rahoituksen tärkeydellekin ankaran todistustaakan, eikä hyväksy julkisrahoituksen piiriin ainakaan sellaisia ”tieteitä”, jotka eivät tätä taakkaa täytä. Niitäkin saa tutkia – ja tutkitaankin.

Toisaalta liberaali saattaa nähdä perustelluksi antaa julkisillekin yliopistoille niin paljon autonomiaa, että niillä on valta itse valita rahoittamansa ”tieteet”, hajauttaakseen valtaa.

Toinen liberaali vaatii samasta syystä, että valtio ei saa mitenkään puuttua tieteisiin, etenkään rahoittaa niitä, vaan sen pitää vain keventää verotusta mahdollisimman paljon, jolloin useampi voi rahoittaa omaa tai muiden tutkimusta, useampi yksityinen yliopisto voi toimia kannattavasti tai saada lahjoitusvaroja, ja niin edelleen.

Mitä liberalismi on?

Liberalismi eli klassinen liberalismi eli markkinaliberalismi antaa suostuvaisten aikuisten tehdä keskenään, mitä haluavat. Tai ainakin pakottajalla on tiukka todistustaakka.

eli antaa suostuvaisten aikuisten tehdä keskenään, mitä haluavat. Tai ainakin pakottajalla on tiukka todistustaakka. Arvoliberalismi kattaa liberalismin ei-taloudelliset puolet.

Talousliberalismi kattaa liberalismin taloudelliset puolet, vaikkapa vapaakaupan ja kauppojen vapaan aukiolon, oikeuden perustaa vapaasti lehtiä, kirjapainoja, pankkeja, kouluja, bordelleja, homoklubeja, pornolehtiä, geenimuuntelupalveluja ja paljon muuta. Jo tästä listasta huomaa, että harva asia on puhtaasti talous- tai arvoliberalismia: kumpaa tahansa rajoitetaan, rajoitetaan suostuvaisten aikuisten oikeutta päättää omasta elämästään.

Uusliberalismi on haukkumasana, jolle on jälkeenpäin yritetty keksiä jokin merkitys. Usein sitä käytetään demareista tai konservatiiveista. ”Uudet liberaalit” puolestaan tarkoittavat vasemmistolaisia (joskus vasemmistoliberaaleja), kuten sana ”liberal” usein Yhdysvalloissa.

Konservatiivi on nirso tekemään muutoksia. Entisten liberaalimaiden konservatiivit voivat olla hyvin liberaaleja. Usein konservatiivilla tarkoitetaankin traditionalistia, joka on jo hieman lähempänä liberaalin vastakohtaa. Kommunistit ovat monella tavalla vieläkäin kauempana liberaaleista. Homoseksuaalisuus, rock, jazz ja vastaavat olivat Che Guevaran ja muiden kommunistien vastustamia.