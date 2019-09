Motte and bailey -taktiikka: väiteltävä sana tarkoittaa, mitä milloinkin haluan

”Olet paha, koska vastustat kommunismia, sillä sehän tarkoittaa vain, että kaikki ovat tasa-arvoisia” (torni, puolustusasema). Kun vastustajat on lannistettu, sama kommunisti sanoo: ”Koska kannatamme kommunismia, kaikkien rahat pitää tasata ja porvarit, papit ja professorit hirttää lyhtypylväisiin, kuten Lenin käski!” (”piha” eli paikka jossa oikeasti halutaan olla). Jos jälleen joku vastustaa, puolustaudutaan tornissa. Tämä torni ja piha eli motte and bailey -virheargumentti on älytön, mutta ihmiset käyttävät sitä jatkuvasti ja luulevat olevansa oikeassa.

Tasa-arvo ei tarkoita, että kaikilla on sama rahamäärä. Siksi kommunisti puolustaa sitäkin torni ja piha -taktiikalla. ”Vastustatko tasa-arvoa? Sehän tarkoittaa vain, että kaikilla on sama ihmisarvo.” ”Ai et vastustakaan. Tasa-arvo vaatii, että kaikilla on sama rahamäärä, joten anna rahasi meille.” Eivät raha ja ihmisarvo ovat sama asia, eikä tasa-arvo tarkoita samanlaisuutta. Tähän voisi vastata seuraavastikin.

”Noin määriteltynä ’tasa-arvo’ on paha asia. Tasa-arvo lain edessä on oikeaa ja hyvää tasa-arvoa, mutta lopputulosten ”tasa-arvo” (oikeammin lopputulosten samuus tai tasaisuus) on rahan ja arvon sekoittavan virhetermi, jolla tarkoitetaan, että ihmisen arvo olisi sama hänen varallisuutensa. Se myös vaatisi, että suostuvaisten aikuisten keskinäiset toimet estettäisiin, sillä muuten ei lopputuloksia saada pidettyä samana. Ei olisi mitään vapautta. Sitenkään se ei onnistuisi, kuten yli sadan miljoonan ihmisen hengen vaatineet kymmenet massiiviset ihmiskokeet erilaisista sosialismeista ovat todistaneet. Vaikka joku demonidiktaattori saisi sen toimimaan, se olisi yhä vain varallisuuksien samuutta, ei muiden lopputulosten, kuten onnellisuuden, rakastettuuden, seksuaalisen menestyksen, onnistumisten, urheilusaavutusten jne. samuutta.”



Marxilaisfeministi: ”Feminismi tarkoittaa vain, että naisetkin ovat ihmisiä” – ”ei kun kommunismia”

Marxilainen ”feministi” sanoo (piha), ettet ole oikea feministi, ellet vastusta ”patriarkaalista” kapitalismia. Jos sanot, että siinä tapauksessa feminismi on paha aate, kapitalismi on tuonut naisillekin paljon enemmän tasa-arvoa kuin aiemmat tai nykyisetkään kilpailevat yhteiskunnat, marxilaisfeministi sanoo: ”Feminismi tarkoittaa vain, että naisetkin ovat ihmisiä” (torni). Peräännyt: ”Kyllä minä sitten olen feministi.” Vaiennettuaan sinut ”feministi” jatkaa taas marxilaisuuden saarnaamista feminismin nimissä. Moni uskoo.

Suurin osa feministeistä ei silti hyväksy tuollaisen kutsumista feminismiksi. Se on marxismia, vaikka sitä kutsuisi marxilaiseksi feminismiksi. Ei murhailukaan muutu feminismiksi, vaikka sitä kutsuisi murhailevaksi feminismiksi.

Isämmaalliset

Isämmaallinen: ”Isänmaallisuus on vain sitä, että pidämme huolta toisistamme.” – ”Isänmaallisuus tarkoittaa, että puolustat Suomea maahanmuuttoa vastaan.”

Ensimmäinenkin väite (torni) on kiistanalainen tai ainakin monitulkintainen. Toinen väite (piha) vaatisi ihan omat perustelut; se ei ole ensimmäisen seuraus.

Motte and bailey -taktiikka (Liberalismi.net, josta tämä artikkeli on)